中國央行反駁通縮觀點 看好經濟前景

（德國之聲中文網）多家媒體日前報導，當西方國家努力應對通膨時，中國正面臨通貨緊縮。然而，中國人民銀行副行長劉國強週五（7月14日）反駁了這個說法。

「目前沒有通縮，下半年也不會有」

中國官媒新華社報導，劉國強在中國國務院新聞辦公室的記者會上表示，相較於他國經濟高通膨的情景，中國物價相對平穩、近月亦開始走低，但中國當前經濟情況與歷史上的典型通貨緊縮存在明顯差異，目前並沒有、下半年也不會出現通縮情況。

根據中國官方數據，中國的消費者物價指數（CPI）6月份回落至零，不僅創下2021年2月以來新低，更觸及通縮分界點。《華爾街日報》指，近兩季度以來，中國多項經濟指標持續低迷回落、樓市交投不振，與此前因鬆綁「清零」政策後出現的經濟快速反彈形成鮮明對比，投資者對經濟復甦的預期也開始轉弱，引發了中國即將陷入通縮困境的預期。

英國《金融時報》報導，法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家加西亞-埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）表示，中國國內需求確實疲軟，市場呈現非常負面的情緒。

然而，劉國強強調，中國經濟長期向好的基本面並未改變，當前面臨的挑戰是疫後經濟復甦過程中的正常現象。他對中國經濟前景表示樂觀，稱經濟循環和居民收入、消費等已開始好轉，且隨著政策效果顯現，供需缺口將進一步彌合。他預期CPI有望於8月後逐步上行，中國全年CPI總體走勢預計呈U型；年內物價水平先降後升，有望於年底向1%靠攏。

《華爾街日報》指出，劉國強此言釋出中國將繼續寬鬆貨幣政策的信號。

17日，中國將公佈第二季度國內生產總值（GDP）數據，或能提供更多關於中國經濟狀況的線索。

為什麼外界說中國「逆勢通縮」？

巴克萊銀行（Barclays）的金融專家認為，中國陷入了「困難的通縮氛圍」。通縮意味著價格普遍下跌，導致銷售、薪水和投資全面下降的螺旋式發展，對經濟帶來災難性後果。

《金融時報》13日分析中國通縮的成因。報導指，中國與他國同樣尋求藉寬鬆的貨幣、財政政策來應對疫情對經濟的負面影響。中國政府2020年至2022年進行了發行債券、調低利率等措施；在財政刺激措施方面，則針對基礎設施支出和企業等領域，以減稅、降低人民薪資中強制納入社保的比例，以及其他避免失業的措施為主。

疫情之下 中国经济气喘吁吁

相較之下，美國推出了更大規模的財政和貨幣刺激計劃，讓消費者直接獲得了的補助和失業救濟金。

報導還指出，嚴格、長期的防疫封控政策也讓中國失業率飆升、對家戶資產負債表造成嚴重損害，房市崩潰也打擊商品價格，降低了生產者價格通膨。公部門方面，中國多地地方政府陷入債務困境；私營部門則產能過剩，並因消費需求疲軟而不願投資。

報導指，這樣的通縮趨勢若留下根深柢固的印象，將進一步抑制企業投資，而消費者則將因擔心工作不保、房價繼續下跌，而愈發減少支出，讓消費復甦進一步喪失動力。

就业难的中国年轻人

（綜合報導）

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