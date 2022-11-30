中國多地鬆綁防疫 官媒：快封快解、應解盡解

（德國之聲中文網）中國多地週三（11月30日）陸續宣布放寬防疫限制。《北京日報》報導，北京自2022年11月30日起，如長期居家老人、居家辦公和上學者、嬰幼兒等無社會面活動的人員，若無外出需求，可以不參加社區核酸篩檢。此外，北京市各級各類醫衛機構在查驗健康碼時，也不得拒絕無48小時核酸陰性結果的患者進入。

同日稍早，廣州已有多區宣布即日起解除疫情防控臨時管控區，恢復市場經營和餐飲堂食、線下教學等。中國社交媒體微博的熱搜上，「廣州回歸日常」在過去24小時成為網民熱議話題。

廣州、深圳、重慶等多地30日晚也宣布「不以時空伴隨作為判定密接」。重慶宣布不再按行政區域開展全員核酸檢測，不隨意擴大核酸檢測的範圍；成都居民出入小區、院落只需要出示自己的健康碼，不再出示核酸陰性證明。

日前爆發富士康返鄉「逃逸」潮的河南鄭州30日起轉入「常態化疫情防控」，巴士地鐵全面恢復；河北石家莊自12月1日起，多區實施分區、分級差異化防控措施，「有序恢復生產生活秩序」。

這一系列的放鬆措施，是在中國多地爆發「白紙運動」以後。本週以來，中國當局加大力度試圖控制地方抗議活動。美聯社報導，由於城市部署大量警力，目前沒有跡象表明有新一波的大規模抗議活動。不過，中國前領導人江澤民的去世可能為聚眾和可能的抗議提供新契機。

「減少因疫情給群眾帶來的不便」

在多座城市放寬防疫措施之後，中國官媒《人民日報》12月1日刊文指，封控應「快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便。」

文章寫道：「近期群眾反映的問題主要不是針對疫情防控本身，而是集中在防控措施簡單化、層層加碼、『一刀切』、忽視群眾訴求等方面，有的地方隨意擴大管控區域和人員範圍、一封了之，有的封控後長時間不解封，有的地方未經批準、動不動就『靜默』。今後，各地要根據檢測、流調結果做好風險研判，精準判定風險區域。封控管理要快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便。要持續整治層層加碼，對群眾的合理訴求及時回應和解決。」

文章還指，長期封控不只影響正常生產生活秩序，容易造成焦慮情緒，「必須予以糾偏和避免」，並要求不得隨意擴大高風險區，若要適度擴大也要配合及時的核酸篩查和疫情研判，「快封快解」；對風險人員的判定也要以現場流調為依據，「不得通過時空伴隨擴大範圍，造成大面積的『誤傷』」。

此外，文章也表明，奧密克戎變異株的致病力和毒力明顯減弱，但對於老年人高為族群仍有致病風險，呼籲盡快接種新冠疫苗。

《人民日報》該篇報導似乎是中國當局透露的最新鬆綁跡象。此前，中國國務院副總理孫春蘭30日在國家衛生健康委召開座談會上承認奧密克戎病毒致病性減弱，且聲明全未提及「動態清零」一詞。

終結「清零」在即？

路透社引述野村分析師的說法報導：「孫春蘭（早些時候）的講話，加上昨天在廣州明顯放鬆新冠管制措施，這發出了另一個強烈的信號，『清零』政策將在未來幾個月內結束。」

「這兩個事件也許表明了結束『清零』的開始。」野村分析師的報告寫道。

此外，路透社引述消息人士的說法報導，中國將在未來幾天宣布放寬其新冠防疫措施，並減少大規模核酸檢測。這將是在近日廣泛的示威抗議之後，中國防疫政策的明顯轉變。

熟悉此事的消息人士表示，即將公布的措施包括減少使用大規模核酸檢測和定期核酸檢測，以及允許陽性病例和密切接觸者在某些條件下居家隔離的舉措。

疫情之下 中国经济气喘吁吁

（路透社、美聯社、《人民日報》等）

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