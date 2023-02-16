 中國外長訪印尼 呼籲東盟勿選邊站 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.02.2023

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时政风云

中國外長訪印尼 呼籲東盟勿選邊站

當外界聚焦於中美 「氣球大戰」的同時，中國外長秦剛已開始了新一波的外交攻勢。他在本週出訪印尼，希望鞏固中國與東盟的關係。

中國外長秦剛農曆新年後首次訪問，選擇到訪東南亞鞏固關係，圖為他2021年駐美大使任內出席記者會（資料照）

中國外長秦剛農曆新年後首次訪問，選擇到訪東南亞鞏固關係，圖為他2021年駐美大使任內出席記者會（資料照）

（德國之聲中文網）中國外長秦剛週二至週四到東南亞訪問，這是他在農曆新年後的首次出訪，也被外界視為是中國發起新一波的外交攻勢。分析認為，這趟出訪旨在拉攏東盟，希望其勿在中美衝突當中選邊站。

香港《南華早報》報導，印度尼西亞週三重申，東盟國家不應成為任何大國的代理人，並將在今年擔任東盟主席期間，努力加快制定南海行為準則（COC）。

印度尼西亞外交部長蕾特諾（Retno Marsudi）週三（2月22日）在與中國外交部長秦剛舉行的聯合記者會上，發表了上述言論。秦剛21日至23日造訪印度尼西亞，這是他在12月被任命為外長後首次訪問該地區。

在雅加達，秦剛還主持了兩國「雙邊合作聯合委員會」第四屆會議，該委員會上一次於2018年在北京舉行。

「東盟不應該成為任何權力的代理人」，蕾特諾說，「東南亞地區維持和平穩定、成為經濟成長的中心，這對印度尼西亞和東盟來說是高度有利的」。

蕾特諾指出，雙方還討論了加快東盟與中國之間「南海行為準則」談判的計劃，因為「印度尼西亞希望南海和平穩定」。

「尊重國際法，尤其是1982年《聯合國海洋法公約》是關鍵。」蕾特諾說，行為準則的談判曾因疫情推遲，如今將再次展開，並加緊面對面進行，而印度尼西亞和東盟希望制定有效、實質性和可操作的準則」。《海洋法公約》是一項管轄全球海洋所有活動的國際法。

蕾特諾表示，她希望北京參與實施東盟的印太展望，該展望「強調包容性，以及在該地區建立具體互利關係的重要性」。

《澳大利亞人報》報導，秦剛意在警告東南亞國家不要參與「集團政治和陣營對抗」。短短幾小時後，澳大利亞國防部長馬爾斯（Richard Marles）宣布，澳大利亞和菲律賓正探索在南海進行聯合軍事巡邏的可能性。

秦剛表示：「新冷戰、大國競爭不應在亞太地區出現，地區國家不應被迫選邊站隊。」他強調，雖然中國支持東盟的戰略獨立性和包容性區域架構，但「反對集團政治和陣營對抗」。

印度尼西亞總統佐科（Joko Widodo）資料照

印度尼西亞總統佐科（Joko Widodo）資料照

週三上午，秦剛還拜訪了印度尼西亞總統佐科（Joko Widodo）。印尼總統府聲明說，「（總統）傳達了印度尼西亞和中國作為該地區和平與穩定引擎的重要性，因為沒有和平與穩定，就無法實現經濟發展」。

中國扎根東南亞

香港《南華早報》報導，貿易和投資是本次「雙邊合作聯合委員會」會議的主要議程。兩國同意加強貿易和投資合作；秦剛表示，中國願進一步增加印度尼西亞大宗商品和農產品的進口，鼓勵中國企業赴印度尼西亞投資，擴大綠色發展、數位經濟和醫療保健合作。中國是印尼最大的貿易夥伴和最大的外國投資者之一。

蕾特諾表示，她希望中國和印尼之間的聯繫，在不久的將來繼續改善，特別是增加該國的中國遊客數量。秦剛則回應，他相信赴印尼的中國遊客人數，「將很快超過疫情前的水平」，即每年至少200萬人次。

印尼期待中國遊客能夠盡快到訪，圖為2021年遊客在雲南省旅遊（資料照）

印尼期待中國遊客能夠盡快到訪，圖為2021年遊客在雲南省旅遊（資料照）

分析：中國新外交攻勢

美國《外交家》（The Diplomat）雜誌週三刊出兩位專家紹切特（Nathaniel Schochet）和卡爾（Earl Carr）的評論，文中指出自2022年12月秦剛升任外交部長以來，一直致力於外交政策閃電戰，陸續訪問中國在全球的戰略夥伴或與之交談。按照中國外長的慣例，秦剛首先訪問了非洲。他重申了與整個地區盟友的伙伴關係，並於2023年1月下旬返回北京。

評論說，在那之後，秦剛還打電話給許多國家領導人，以強化在世界各地的雙邊關係。秦剛的電話外交反映了中國的外交政策和地區優先事項；北京試圖與某些國家建立更密切的關係，這將使它在國內外實現政策目標時具有更大的靈活性。評論稱，隨著美中競爭持續進行，華盛頓必須認清北京的外交政策。

分析師認為，美國應該認清中國的外交政策目的，圖為中國國家主席習近平與美國總統拜登2022年11月在印度尼西亞舉行的G20峰會見面。

分析師認為，美國應該認清中國的外交政策目的，圖為中國國家主席習近平與美國總統拜登2022年11月在印度尼西亞舉行的G20峰會見面。

秦剛的第一個電話打給是馬來西亞，這個國家在經濟上變得越來越重要，在未來的任何衝突中都將扮演要角。隨後，他親自訪問了現任東盟輪值主席國印度尼西亞。

自美國總統拜登上任以來，美國已扭轉了前總統特朗普單邊行動的外交政策趨勢。拜登利用美日印澳四方會談（QUAD）和英美澳的奧庫斯（AUKUS）等多邊組織，擴大了在印太地緣戰略地區的影響力。美國政府還利用與荷蘭、日本等關鍵國家的關係，來阻礙中國的先進技術產業，並確保美國的優勢。

評論也指出，秦剛最近的對外交往，是為了對抗華盛頓最近與世界各國關係的改善，同時也保證了中國實現其外交政策目標的能力。美國必須關注北京努力加強與關鍵國家的關係，並與具有重要地緣政治意義的國家建立更緊密的聯繫。

（香港《南華早報》、《澳大利亞人報》、美國《外交家》雜誌）

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