中國外長秦剛首訪非洲 戰狼外交擬轉彎

（德國之聲中文網）中國外交部發言人汪文斌週一（1月9日）證實，剛上任的中國外長秦剛將於2023年1月9日至16日，訪問埃塞俄比亞、加蓬、安哥拉、貝寧、埃及等非洲5國和非盟總部、阿盟總部。這也是秦剛上任後的首次出訪行程。

中國外交部發言人汪文斌透露，秦剛此次訪問非洲，是其擔任中國外長後首次出訪，也是中國外長33年來堅持每年首訪非洲這一優良傳統的延續，體現了中方對中非傳統友誼以及中非關係發展的高度重視。當前，中非關係蓬勃發展，進入構建高水平中非命運共同體的新時代。

汪文斌說，秦剛訪非期間，將分別同往訪5國領導人和外長、非盟委員會主席舉行會見、會談，就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。中方將秉持真實親誠理念和正確義利觀，弘揚中非友好合作精神，與非方一道推進落實中非合作論壇第八屆部長級會議成果，為中非全面戰略合作夥伴關係發展注入新動能。

訪問埃及期間，秦剛還將會見阿盟秘書長。不久前，中國國家主席習近平出席了首屆中阿峰會，開展新中國成立以來對阿拉伯世界規模最大、規格最高的外交行動，引領中阿關係邁進全面深化發展的新時代。中方強調，願與阿拉伯世界一道，全力構建面向新時代的中阿命運共同體，維護發展中國家共同利益，促進世界和地區和平穩定。

首同俄國外長通電話

中國外交部網站透露，週一（1月9日）秦剛也應約同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通電話。雙方還就烏克蘭危機等交換了看法。秦剛強調，中方將繼續以習近平主席提出的「四個應該」和「四個共同」為根本遵循，看待和處理烏克蘭問題。

此外，秦剛還在電話中表示，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平發展，各領域交流合作深入推進，友好民意基礎持續鞏固。中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，中方願同俄方攜手落實好兩國元首重要共識，不斷將中俄關係推向前進。

拉夫羅夫祝賀秦剛就任中國外長，表示期待建立良好工作關係，帶領兩國外交部門繼續開展密切合作，攜手落實好兩國元首重要共識，推動俄中全面戰略協作夥伴關係不斷取得新成果。

戰狼外交部擬轉彎

上月底，隨著北京和華盛頓尋求穩定－不穩定的關係，中國提拔其駐華盛頓大使、國家主席習近平的得力助手秦剛擔任新任外交部長。

中國官媒中新社5日也報導，秦剛4日在美國《華盛頓郵報》撰文說，他堅信，中美關係的大門已經打開，就不會關上。而一個健康穩定的中美關係，攸關兩國人民和地球的前途命運。

秦剛在文章中還回顧了自己擔任駐美大使期間走訪美國22個州，與美各界互動的經歷。他表示，「在新的崗位上，推動中美關係發展仍將是我的重要使命之一」。他還援引美國詩人艾略特（T. S. Eliot）「抵達終點意味著新的出發」詩句說，「我相信，中美關係也終將回歸正途並不斷前行」。

日經亞洲報導，分析人士認為，中國以溫和的語氣開啟了2023年，這可能是為了讓習近平在11月能前往美國參加今年的亞太經合組織（APEC）會議，奠定基礎。

（中國外交部官網、中新社、華盛頓郵報、日經亞洲）

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