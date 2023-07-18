中國外長秦剛「消失」三週 引發國際關注

（德國之聲中文網）中國外交部長秦剛自6月25日出席外交活動後，已經在公開場合「消失」超過3週，引發坊間各項傳聞。而中國官方對於秦剛的缺席原因，從一開始的健康因素，到後來的實問虛答，更引發外界好奇。

秦剛「消失」多日，除了取消與歐盟官員的會晤，也未參加在印度尼西亞舉行的東盟會議。當時中國外交部發言人汪文斌稱，秦剛因為「健康原因」而無法出席，但未進一步具體說明。隨後，《星島日報》報導稱，秦剛沒有公開露面是因確診了新冠肺炎，但該消息未獲中國官方證實。

此外，有傳聞稱秦剛與常住美國的中國媒體人發生婚外情，而遭到中國官方調查。關於秦剛傳聞確診及婚外情的說法，DW無法進行獨立核實。

中國外交部低調

根據中國外交部網站，秦剛公開參與外交活動仍停留在6月25日。秦剛超過3週未公開露面，也引發國際媒體好奇。

週一（17日）的中國外交部記者會上，至少4家國際媒體記者詢問發言人毛寧關於秦剛的情況，但毛寧低調迴避這個問題，僅稱「沒有可提供的訊息」或「不了解情況」。有記者提問，秦剛還是中國外長嗎？毛寧回答：「建議你查閱中國外交部網站，沒有其他更多訊息。」

另一名記者追問，秦剛的健康問題是否影響中國外交？毛寧說：「中方的外交活動都在正常進行。」中國外交部官網的記者會紀錄上，沒有列入關於秦剛下落的這些問答。

至週二北京時間（台北時間）中午截稿為止，據中國外交部官網，秦剛的外交部長職務並無變動。

引發外交風暴？

《紐約時報》報導，美國前高級外交官拉塞爾（Daniel R. Russel）表示，這一事件「讓中國外交官感到尷尬和不安，因為它給嚴格控制的體系注入了不確定性」 。

拉塞爾還說，「對於他國外交官來說，這還引發了更多關於中國外交部官僚是否有影響力的問題」。

報導指，對高級官員個人生活和健康保密的做法，在中國共產黨中根深蒂固。中國國家主席習近平在2012年掌權前不久，曾突然從公眾視野中消失了2週，甚至錯過了與時任美國國務卿希拉里・克林頓（Hillary Clinton）的會面，這是近年來最引人注目，但仍無法向外界解釋的外交事件之一。

美國智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）高級研究員林和立表示：「保密是中國共產黨選擇的運作模式，因為對於中國共產黨來說，信息就是武器。」

他說，「但在這起案件中，圍繞這樣一位重要官員——外交部長——的謎團令人難以置信」。

林和立認為，如果最後證明秦剛在某種程度上與中共的領導層發生了衝突，也可能會給習近平帶來不好的影響，因為習近平正是利用自己的統治地位，來快速提拔秦剛和其他一批忠誠官員的崛起。

7月是否訪問澳大利亞？

今年5月曾有媒體報導，秦剛將於7月訪問澳大利亞，作為澳大利亞外長黃英賢（Penny Wong）去年12月訪問北京之後的一次對等回訪。但隨著秦剛的「消失」，這項外交計劃能否實現，仍在未定之數。

如果秦剛仍能訪問澳大利亞，他將是自去年中澳關係出現解凍跡象以來，訪問澳洲的最高級別中國官員，雙方也可能會藉由他這次的訪澳，商討澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）是否訪華的安排。

澳大利亞廣播公司報導，澳大利亞貿易部長法雷爾（Don Farrell）5月結束訪華時，證實了秦剛可能訪澳的消息。他當時表示，秦剛訪澳的具體時間還在討論中。目前澳大利亞和中國的外交政策部門均未證實這一消息。

就秦剛是否還會訪問澳大利亞的安排，澳大利亞貿易部在回覆澳大利亞廣播公司的詢問時表示，黃英賢於7月13日與王毅在雅加達舉行了具有建設性的會議，她期待下次有機會能與秦剛會面。

據了解，澳大利亞還在商定與中國舉行下一次外交和戰略對話的日期，而黃英賢與秦剛的會晤與否，尚未得到兩國官方的最後確認。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。