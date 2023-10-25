 中國增發國債救經濟 習近平首度視察央行 | 经济纵横 | DW | 25.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

中國增發國債救經濟 習近平首度視察央行

中國在週二罕見通過了增發人民幣1兆元國債的決議，並修改了財政預算，中國國家主席習近平更是在當日首次視察中國央行。這釋放出什麼經濟訊號？

彭博社披露，中國國家主席習近平24日首度視察央行，是任內頭一回。圖為習近平2019年4月在第二屆一帶一路論壇上發表演講（資料照）

彭博社披露，中國國家主席習近平24日首度視察央行，是任內頭一回。圖為習近平2019年4月在第二屆一帶一路論壇上發表演講（資料照）

（德國之聲中文網）為了挽救表現不佳的中國經濟，中國政府週二（10月24日）批准增發人民幣1兆元的國債、並提高了赤字目標，這也是中國10多年來首次在「兩會」以外的時間修改預算。與此同時，外媒也披露，中國國家主席習近平週二首次視察了中國央行和國家外匯管理局，意在提振信心。

根據中國官媒新華社的報導，中國全國人大常委會24日通過了國務院增發國債和調整2023年中央預算方案的決議。未來中央財政將在今年第4季增發2023年國債人民幣1兆億元，而增發的國債全部通過轉移支付方式，安排給地方政府，目的是支持今年洪災的「災後恢復重建」。

報導還說，中國財政部將此金額作為特別國債管理，今年擬安排使用人民幣5000億元，結轉明年使用另外的人民幣5000億元。而中國的財政赤字將由人民幣3.88兆元增加到人民幣4.88兆元，預計赤字率由3%提高到3.8%左右。

雖然官方的名義是為了支持水災重建，但外界多半認為，這是一種新的財政刺激措施，以支持中國的經濟復甦。

中國上一次在「兩會」之外調整預算是在2008年。當時中國政府透過地方政府融資、銀行貸款、居民捐款等管道，籌集人民幣1兆元資金，用於汶川大地震災區的重建。之後，中國官方也在當年宣布了一項總額達人民幣4兆元的經濟刺激計劃，以提振內需、並協助避免全球經濟衰退。

中國政府以水災復原的名義發行額外人民幣1兆元的國債，圖為8月2日時北京的淹水情況（資料照）

中國政府以水災復原的名義發行額外人民幣1兆元的國債，圖為8月2日時北京的淹水情況（資料照）

罕見的財政刺激政策

路透社引述一些政策業內人士和經濟學家的說法指出，先前有一些政府顧問建議，中國2024年的預算赤字目標，可提高到今年設定的國內生產毛額（GDP）3%以上，這將有助中國政府發行更多債券，以重振低迷的經濟

一位不願透露姓名的內閣顧問向路透社表示，「我們需要做好明年的準備，落實增長政策​​。經濟復甦的基礎並不牢固」，這位人士也說，「明年，我們仍應設定5%的GDP成長目標」。

一些政策人士另指出，由於中國政治環境的影響，復甦將受到限制。中國官方即加強了對經濟，包括私營部門的控制。

一位政策內部人士告訴路透社：「我們應該推動改革，因為許多問題是結構性的，但改革很難實施，需要政治意願。」

刺激政策有用嗎？

美國《華爾街日報》報導，一些經濟學家表示，這項刺激法案發出了一個不尋常的信號，即中央政府願意承擔為基礎設施提供資金的責任。而過去幾十年來，這項任務大部分時間都交給了地方政府。

法國興業銀行首席亞洲經濟學家姚煒指出，中國的房地產泡沫破裂加劇了地方政府的資金缺口，因為地方政府長期以來一直依賴土地銷售，作為其主要收入來源。 

她說，這是一件大事，「至少，北京已認識到地方政府面臨的結構性財政約束」。

中國人民銀行前副行長、也曾擔任過國際貨幣基金組織（IMF）副總裁的朱民向彭博社表示，中國剛推出的刺激方案將提振新的經濟領域，同時避免資金流入陷入困境的房地產產業。

朱民說，「該計劃規模不大，但我認為影響會很大」，因為它關注氣候變遷問題，以及其他將成為世界第二大經濟體「競爭力領域」的項目。

不過，澳洲麥格理集團（Macquarie Group）大中華區首席經濟學家胡偉俊則指出，雖然新的刺激措施，有助於中國在今年保持基礎設施投資10%的成長率，但它達不到先前許多經濟學家所說，中國迫切需要的刺激類型：直接或間接促進家庭消費

分析師認為，這樣的刺激恐怕難以激發個人和家庭消費。圖為2022年8月在北京舉辦的一場人才招聘會（資料照）

分析師認為，這樣的刺激恐怕難以激發個人和家庭消費。圖為2022年8月在北京舉辦的一場人才招聘會（資料照）

習近平首度視察央行

在中國政府增發國債、修改預算的同時，外媒也披露了另一個罕見的情況：習近平據信在24日親自視察了中國人民銀行（中國央行），是他上任超過10年來首次。

彭博社引述知情人士的說法指，這突顯中國政府更加重視支撐經濟和金融市場。

這位知情者表示，習近平與中國國務院副總理何立峰和其他政府官員，週二下午視察了位於北京的中國人民銀行和國家外匯管理局。知情人士補充說，何立峰也參觀了該國的主權財富基金。

習近平此次視察央行的目的，目前外界尚不清楚。路透社也未能立即聯繫到中國人民銀行和國家外匯管理局予以置評。

根據公開紀錄，習近平先前從未到訪過中國央行。過去此類視察，通常由中國總理或一位副總理帶隊負責。

此外，一位知情人士對彭博社說，習近平此次訪問國家外匯管理局的其中一個目的，是為更了解中國3兆美元的外匯存底如何使用。

而在中國的財政刺激措施和習近平視察央行的消息傳出後，中國股市和香港股市週三（10月25日）早盤都出現了上漲。

  • China Evergrande Group

    危机重重的中国房地产业

    恒大债务重组计划告吹

    恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

  • China Peking | Logo von Immobilienfirma Country Garden

    危机重重的中国房地产业

    房企接连爆雷

    2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

  • China Peking | Proteste vor Zhongrong International Trust

    危机重重的中国房地产业

    金融信托巨头陷入财务危机

    2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

  • Chinesische Zentralbank Hauptsitz Peking 2014

    危机重重的中国房地产业

    放松限购刺激房市效果不彰

    中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

  • China Krise am Immobilienmarkt | Unfertige Neubauten

    危机重重的中国房地产业

    空置房屋“14亿人住不完”

    据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

  • China Hausbauer in Nantong

    危机重重的中国房地产业

    数百万套房屋未售出

    资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。


（新華社、路透社、彭博社、華爾街日報）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

CHENGDU, CHINA - DECEMBER 24: China's Premier Li Keqiang speaks at the 8th trilateral leaders' meeting between China, South Korea and Japan in Chengdu, in southwest China's Sichuan province on December 24, 2019. (Photo by Wang Zhao-Pool/Getty Images)

卸任未滿1年驟逝 學者評李克強政治遺產 27.10.2023

中國官媒報導，前國務院總理李克強27日凌晨因「突發心臟病」，搶救無效離世。李克強今年3月卸下國務總理職位，結束了長達10年的任期。李克強在位時，被視為中國自改革開放後「最弱勢」總理，基本上被以習近平為首的權力核心架空，學者又怎麼看？

Secretary of State Antony Blinken shake hands with China's Foreign Minister Wang Yi after a bilateral meeting at the State Department in Washington, Thursday, Oct. 26, 2023. (AP Photo/Jose Luis Magana)

王毅可能會拜登 學者：確保美國不讓習近平難堪 27.10.2023

中國外交部長王毅26日訪問美國，消息指他會和美國總統拜登會面。分析認為，王毅睽違4年訪美意味著中國國家主席習近平與拜登的會面已經板上釘釘。不過，在美中競爭升級的背景下，王毅此行除了將討論「拜習會」的細節之外，還有哪些目的？

This image released by the Armed Forces of the Philippines, shows a Chinese militia vessel, top, and Philippine coast guard vessel BRP Cabra as they approach Second Thomas Shoal, locally called Ayungin Shoal, at the disputed South China Sea on Sunday Oct. 22, 2023. (Armed Forces of the Philippines via AP)

拜登警告北京：南海衝突將令美國被迫干預 26.10.2023

中國和菲律賓船隻日前在南中國海再有擦撞，區域緊張升級。美國總統拜登警告中國「任何攻擊都會觸發美菲共同防禦條約」。有學者向DW表示，中國認為整個南海都是他們的，陷入了「有點愚蠢的歷史論述」。

广告

廢舊電池 助力台灣居民邁向清潔電力自給自足

台灣在2022年曾經發生過三次大停電事故。不過，高雄的日光小林社區卻憑藉自給自足的太陽能儲電系統，安然度過危機。他們將電動車上的廢舊電池與屋頂太陽能發電板結合起來，實現了清潔電力自給自足。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。