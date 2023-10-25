中國增發國債救經濟 習近平首度視察央行

（德國之聲中文網）為了挽救表現不佳的中國經濟，中國政府週二（10月24日）批准增發人民幣1兆元的國債、並提高了赤字目標，這也是中國10多年來首次在「兩會」以外的時間修改預算。與此同時，外媒也披露，中國國家主席習近平週二首次視察了中國央行和國家外匯管理局，意在提振信心。

根據中國官媒新華社的報導，中國全國人大常委會24日通過了國務院增發國債和調整2023年中央預算方案的決議。未來中央財政將在今年第4季增發2023年國債人民幣1兆億元，而增發的國債全部通過轉移支付方式，安排給地方政府，目的是支持今年洪災的「災後恢復重建」。

報導還說，中國財政部將此金額作為特別國債管理，今年擬安排使用人民幣5000億元，結轉明年使用另外的人民幣5000億元。而中國的財政赤字將由人民幣3.88兆元增加到人民幣4.88兆元，預計赤字率由3%提高到3.8%左右。

雖然官方的名義是為了支持水災重建，但外界多半認為，這是一種新的財政刺激措施，以支持中國的經濟復甦。

中國上一次在「兩會」之外調整預算是在2008年。當時中國政府透過地方政府融資、銀行貸款、居民捐款等管道，籌集人民幣1兆元資金，用於汶川大地震災區的重建。之後，中國官方也在當年宣布了一項總額達人民幣4兆元的經濟刺激計劃，以提振內需、並協助避免全球經濟衰退。

罕見的財政刺激政策

路透社引述一些政策業內人士和經濟學家的說法指出，先前有一些政府顧問建議，中國2024年的預算赤字目標，可提高到今年設定的國內生產毛額（GDP）3%以上，這將有助中國政府發行更多債券，以重振低迷的經濟。

一位不願透露姓名的內閣顧問向路透社表示，「我們需要做好明年的準備，落實增長政策​​。經濟復甦的基礎並不牢固」，這位人士也說，「明年，我們仍應設定5%的GDP成長目標」。

一些政策人士另指出，由於中國政治環境的影響，復甦將受到限制。中國官方即加強了對經濟，包括私營部門的控制。

一位政策內部人士告訴路透社：「我們應該推動改革，因為許多問題是結構性的，但改革很難實施，需要政治意願。」

刺激政策有用嗎？

美國《華爾街日報》報導，一些經濟學家表示，這項刺激法案發出了一個不尋常的信號，即中央政府願意承擔為基礎設施提供資金的責任。而過去幾十年來，這項任務大部分時間都交給了地方政府。

法國興業銀行首席亞洲經濟學家姚煒指出，中國的房地產泡沫破裂加劇了地方政府的資金缺口，因為地方政府長期以來一直依賴土地銷售，作為其主要收入來源。

她說，這是一件大事，「至少，北京已認識到地方政府面臨的結構性財政約束」。

中國人民銀行前副行長、也曾擔任過國際貨幣基金組織（IMF）副總裁的朱民向彭博社表示，中國剛推出的刺激方案將提振新的經濟領域，同時避免資金流入陷入困境的房地產產業。

朱民說，「該計劃規模不大，但我認為影響會很大」，因為它關注氣候變遷問題，以及其他將成為世界第二大經濟體「競爭力領域」的項目。

不過，澳洲麥格理集團（Macquarie Group）大中華區首席經濟學家胡偉俊則指出，雖然新的刺激措施，有助於中國在今年保持基礎設施投資10%的成長率，但它達不到先前許多經濟學家所說，中國迫切需要的刺激類型：直接或間接促進家庭消費。

習近平首度視察央行

在中國政府增發國債、修改預算的同時，外媒也披露了另一個罕見的情況：習近平據信在24日親自視察了中國人民銀行（中國央行），是他上任超過10年來首次。

彭博社引述知情人士的說法指，這突顯中國政府更加重視支撐經濟和金融市場。

這位知情者表示，習近平與中國國務院副總理何立峰和其他政府官員，週二下午視察了位於北京的中國人民銀行和國家外匯管理局。知情人士補充說，何立峰也參觀了該國的主權財富基金。

習近平此次視察央行的目的，目前外界尚不清楚。路透社也未能立即聯繫到中國人民銀行和國家外匯管理局予以置評。

根據公開紀錄，習近平先前從未到訪過中國央行。過去此類視察，通常由中國總理或一位副總理帶隊負責。

此外，一位知情人士對彭博社說，習近平此次訪問國家外匯管理局的其中一個目的，是為更了解中國3兆美元的外匯存底如何使用。

而在中國的財政刺激措施和習近平視察央行的消息傳出後，中國股市和香港股市週三（10月25日）早盤都出現了上漲。

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（新華社、路透社、彭博社、華爾街日報）

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