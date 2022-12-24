中國在台周邊軍演 回應「美台升級挑釁」

（德國之聲中文網）中國東部戰區週日（12月25日）發布公告指，中國解放軍於台灣周邊海空域再行軍演，組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練。東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，這是針對當前「美台升級勾連挑釁的堅決回應」，戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。

中國軍方並沒有說明25日的軍演出動多少軍力，也沒有說明確切地點，但東部戰區透過微信公眾號公布了3張疑為軍演的照片，分別為一架轟炸機、一艘軍艦，和一張自飛機駕駛艙拍攝的空中照片。圖說分別寫道：「轟炸機接令升空」、「作戰艦艇向目標海域高速機動」、「空中眺望台島中央山脈」。不過，照片拍攝時間、地點及真實性，皆未能獨立證實。

自今年8月美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國展開環台大規模實彈軍演。中國軍機、軍艦頻繁擾台，甚至幾度越過台灣海峽中線。台灣國防部21日曾發布消息指，中國軍隊單日有近40架次軍機在台海周邊活動，深入台灣東南空域。

解放軍25日公布的多兵種軍演，是針對台灣的最新一次軍演，劍指美國日前通過的《國防授權法》。

美國援台 北京不悅

美國總統拜登23日簽署了《2023財政年度國防授權法》（National Defense Authorization Act，NDAA），其中授權未來5年將無償援助台灣100億美元，協助推進台灣軍事現代化。該法案還要求加速處理台灣軍購請求，並建議邀請台灣參與2024年的環太平洋軍演。

此外，法案另授權美國國務院借貸台灣最多20億美元，且需在12年內償還的外國軍事融資（FMF）。

不過，NDAA只能訂定開支項目，實際撥款仍須依據《綜合撥款法案》（Omnibus Spending Bill）。美國眾議院日前通過的《綜合撥款法案》未納入NDAA同意的「無償軍援」，僅授權軍事融資貸款部分。

對此，中國外交部24日發布聲明譴責，NDAA法案「包含大量涉台消極條款，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，給台海和平穩定造成嚴重損害。」

中方表示，「該案罔顧事實渲染『中國威脅』，肆意干涉中國內政，攻擊抹黑中國共產黨，是對中方的嚴重政治挑釁」，並重申「台灣是中國的台灣，中國內政不容任何外來干涉。」

儘管沒有正式的外交關係，但美國是台灣最重要的國際支持者和武器供應商。北京向來視美國對台軍售、軍援為肉中刺。

台國防部：「武嚇」無助國際形象

針對東部戰區在台灣周邊海空域，舉行聯合戰備警巡與火力打擊演練，台灣國防部25日發布聲明表示，依「守中線、守領海、守主權」原則，全般掌握、適切應處，譴責「中共所作所為再次凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態。」

台灣國防部強調，「台美合作有助印太區域的自由開放與和平穩定」，將持續依敵情威脅與自我防衛需求，強化建軍備戰工作。聲明寫道：「中共相關『武嚇』舉動，明顯以威懾國人心理為目標，無助其國際形象。」

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



（法新社、路透社等）

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