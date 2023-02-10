 中國在俄烏戰爭中扮演的角色 | 在线报导 | DW | 15.02.2023

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在线报导

中國在俄烏戰爭中扮演的角色

中國前高級將領周波接受德國之聲《衝突地帶》專訪，談北京在俄烏戰爭中想要維持中立的原因。面對主持人提問有關中國對於俄羅斯戰爭罪行的看法，周波強調根本的原因是北約擴張導致俄羅斯不安。這種說法能夠得到國際社會的認同嗎？

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Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, and European Commission President Ursula von der Leyen attend the EU-Ukraine summit in Kyiv, Ukraine, Thursday, Feb. 2, 2023. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

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A Chinese soldier holds a Chinese flag during Peace Mission-2016 joint military exercises of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in the Edelweiss training area in Balykchy some 200 km from Bishkek on September 19, 2016. - The joint anti-terrorism drill involves more than 1,100 troops of Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and China as members of the Shanghai Cooperation Organization. (Photo by VYACHESLAV OSELEDKO / AFP) (Photo by VYACHESLAV OSELEDKO/AFP via Getty Images)

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An employee checks a gas valve at the Atamanskaya compressor station, part of Gazprom's Power Of Siberia gas pipeline outside the far eastern town of Svobodny, in Amur region, Russia November 29, 2019. Picture taken November 29, 2019. REUTERS/Maxim Shemetov.

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