中國在俄烏戰爭中扮演的角色

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中國前高級將領周波接受德國之聲《衝突地帶》專訪，談北京在俄烏戰爭中想要維持中立的原因。面對主持人提問有關中國對於俄羅斯戰爭罪行的看法，周波強調根本的原因是北約擴張導致俄羅斯不安。這種說法能夠得到國際社會的認同嗎？
美国国务卿布林肯访华前夕，中美两国间的唇枪舌战仍在升温。美国指控中国国企暗中向俄罗斯提供帮助，而中方则回应称，"美国才是乌克兰危机的始作俑者和最大推手，持续向乌克兰输送重型武器和攻击性武器，不断抬升冲突的长度和烈度。"
欧盟委员会主席在基辅宣布，欧盟将对俄罗斯采取更多的制裁措施，其中包括对俄罗斯及白俄罗斯相关人士实施入境限制并冻结财产。与此同时，欧盟还进一步扩大了为乌克兰提供的军事培训项目。此外，向乌克兰提供战斗机似乎也不再是"禁忌话题"。
周波是前中共中央軍委國際軍事合作辦公室安全合作中心主任。他接受德國之聲《衝突地帶》訪問，從最近的中美氣球事件談到俄烏戰爭中中國所採的立場，也分析了北京面對台灣問題的心態，並對中美急轉直下的關係發出警告。
周三，一名乌克兰高层政治家在华盛顿表示，如果中国和印度继续购买俄罗斯能源，美国应对上述两国实施二级制裁。他呼吁各方团结一致，共同反对莫斯科发动的侵略战争。中国方面则在周六表示，与俄罗斯的“政治互信持续深化”。
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