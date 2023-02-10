中國在俄烏戰爭中扮演的角色

德语媒体：北京又在老调重弹

美国国务卿布林肯访华前夕，中美两国间的唇枪舌战仍在升温。美国指控中国国企暗中向俄罗斯提供帮助，而中方则回应称，"美国才是乌克兰危机的始作俑者和最大推手，持续向乌克兰输送重型武器和攻击性武器，不断抬升冲突的长度和烈度。"