中國國防部：佩洛西若訪台「軍隊絕不會坐視不管」

（德國之聲中文網）美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）據報可能8月造訪台灣，引發北京強硬反對。中國國防部新聞發言人譚克非週二（7月26日）針對此事回應記者時表示，若佩洛西真的訪台，「中國軍隊絕不會坐視不管」。

根據中國國防部新聞稿，譚克非表示，佩洛西是美國政府的「三號人物」，訪台將嚴重違反「一中原則」和中美三個聯合公報規定，不只嚴重危害中國主權和領土完整，也嚴重破壞中美關係。譚克非稱，這將導致「台海局勢進一步緊張升級」，並要求美方履行「不支持『台獨』的承諾」，不得安排佩洛西訪台，否則「中國軍隊絕不會坐視不管」。

佩洛西是美國總統繼承順位第2位，政治影響力不言可喻，若訪台成行，她將成為繼金瑞契（Newt Gringrich）1997年訪台之後，25年來首位出訪台灣的美國現任眾議院議長。

胡錫進：派戰機飛越台灣更「師出有名」

在中國國防部發布強硬聲明之後，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進週二（26日）晚間也在中國社交平台微博發文呼應譚克非的發言。

胡錫進稱，佩洛西訪台將構成台海局勢的「重大事變」，解放軍做出強烈反應符合國際社會的預期，派戰機飛越台灣更加「師出有名」。

胡錫進寫道，他期待解放軍戰機屆時做一次「了不起的『伴飛』，隨佩洛西的座機一起飛到台灣本島上空去，開辟解放軍戰機在台灣上空巡航的偉大先例。」他稱，解放軍戰機遲早要飛到台灣上空，「這是宣示對台灣主權合理而正義的行動」，為邁出這一步需要一個契機，它將促使國際社會更加理解中國大陸這樣做不是「挑釁」，而是「順理成章的邁進」。

儘管胡錫進表示，他並非鼓動開戰，但「這一次就是要做好全面攤牌的準備，他們膽敢往前邁一小步，我們就跨一大步，堅決壓倒美台不斷加碼挑釁的囂張氣焰」，並認為台灣軍隊絕不敢向「伴飛」佩洛西座機的解放軍戰機開火。

台灣國防部：確保區域和平穩定

針對佩洛西可能造訪台灣，北京接連強硬反對，台灣如何應對引發關注。台灣國防部週三（27日）向德國之聲表示，針對台海周邊動態，「國軍運用聯合情監偵手段，均能有效掌握、適切應處」，將「堅定捍衛國家主權、維護國人安全」。

此外，台灣國防部表示，針對中國軍方各種可能的軍事威脅與行動，「已完備各項應變方案與作戰計畫，有信心、有能力確保區域和平穩定」。

美媒：美軍正制定相應計畫

面對中國愈發明確的抗議聲明，美國如何安排、回應佩洛西的亞洲行程受到國際高度關注。美聯社週三（27日）引述一名不具名美國官員的話報導稱，佩洛西若出訪台灣，美方並不擔心中國會「攻擊」她的座機，但由於佩洛西將前往的是「世界上最熱點區域之一」，為了以策萬全，五角大廈正制定應對任何突發事件的計畫。

該名美國官員告訴美聯社，若佩洛西訪台，美軍將將增加其在印太地區的部隊和資產調動，但拒絕提供細節。消息人士表示，美軍的戰鬥機、艦艇、監視資產和其他軍事系統可能會被用來為她飛往台灣和在當地停留期間提供保護。

美方亦不排除中國可能會升級挑釁，飛越台灣領空或其附近區域，以及在台灣海峽進行海軍巡邏的可能性。

麥康奈：佩洛西不訪台等於讓中國勝利

根據美國《國會山報》（The Hill），美國白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）週二（26日）表示，佩洛西尚未正式宣布會否訪台，美國當前也並沒有改變政策，中方對於佩洛西可能訪台的有關「升級」言論，「顯然沒有幫助，也沒有必要。」

與此同時，美國參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch Mcconnell）26日在參議院一場記者會上被問及此事時則表示，若佩洛西因此不去台灣，等於讓中國獲得某種勝利。

根據台灣中央社報導，麥康奈指出，儘管如此，比訪問台灣，更重要的應是確保台灣具備足以因應中國威脅的防衛能力。 麥康奈說：「與其擔心佩洛西會不會去台灣...更應該做的是與台灣合作，確保台灣武器系統足以應付他們真的可能面臨的威脅。」

此前，美國總統拜登（Joe Biden）曾經在20日表示，美國軍方認為佩洛西此時訪台「不是個好主意」。佩洛西訪台是否能成行，現階段仍有諸多變數。

根據美國NBC週三（27日）報導，美國民主黨、共和黨兩黨，對於佩洛西可能訪台正在凝聚共識，表示支持。該報導指出，佩洛西可能訪台在佩洛西和拜登政府官員之間，「造成了罕見且引人注目的黨內裂痕」，拜登政府官員對與中國的緊張局勢升級持謹慎態度，但這也同時在國會創造了一些兩黨團結。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。