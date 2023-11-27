 中國國考報名人數創新高 學者：民營經濟不佳 | 经济纵横 | DW | 27.11.2023

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经济纵横

中國國考報名人數創新高 學者：民營經濟不佳

中國國考登場，今年吸引超過300萬人報考，競爭最激烈崗位的報名錄取比高達3572比1，引發高度關注。學者分析，在民營經濟不佳、考研意願低落的情況下，才創下了國考的人數高峰。

中國經濟不佳，就業情況困難，也造成國考人數創新高，圖為6月7日在鄭州一所大學舉行的招聘會（資料照）

中國經濟不佳，就業情況困難，也造成國考人數創新高，圖為6月7日在鄭州一所大學舉行的招聘會（資料照）

（德國之聲中文網）在中國經濟情勢不佳、就業困難的大背景下，中國一年一度的國考報名人數，創下了史上最高的300多萬人，平均70多人爭取一個崗位。

俗稱國考的「中央機關及其直屬機構2024年度考試錄用公務員公共科目筆試」上週日（11月26日）登場。根據中國國家公務員局的資料，今年共261.3萬名考生報名過審審、225.2萬名考生實際參加考試，到考率約為86.2%。

其中，今年國考競爭最激烈的職位是「寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下」，僅招考1人，卻有3572人報名這個項目。而全國競爭最激烈的前10個職位，報錄比均超過了1700比1。

網友：鐵飯碗成了唯一出路

在中國社群平台微博上，一些關於國考人數創新高的官方報導，引發了網友熱烈討論。例如在中新社的報導留言中，就有網友提到：「公務員成了大學生唯一的出路」、「知道考研為什麼少了40萬人吧？40萬人考國考去了」。

在新浪新聞的微博留言中也有網友評論：「原因不就是人民公僕事少錢多養到老嗎」、「工作越來越難了」；但也有網友發表不贊同的意見表示，菁英不應該進入公務員的團隊中，因為「他們不是社會價值的創造者」。

針對考試的情況，有考生在微博表示，「昨天考了國考的最大感觸，整體題目比考研簡單，但是難的是考第一」，也有考生說，以前覺得考完大學就是「輕舟已過萬重山」，但「沒想到山後面還是更高的山」，他更形容，當自己離開國考考場時，幾千人走在一起，卻沒有一個人開口說話。

有考生認為，大學以後才是後面「一山又一山」，圖為6月7日的中國大學入學考試中，北京一位老師擁抱她的學生（資料照）

有考生認為，大學以後才是後面「一山又一山」，圖為6月7日的中國大學入學考試中，北京一位老師擁抱她的學生（資料照）

專家：民營經濟不佳

分析認為，今年中國國考人數創新高與中國疫情後的經濟與就業局勢有關。華東師範大學經濟與管理學部副教授陳弘信告訴DW，嚴格來說是中國的「民營經濟真的不好」；中國的國營部門則是「另外一個情況」。

他舉例，上海很多餐廳現在都在「消費降級」，例如原來人均人民幣50元的小吃，現在可能降到只要人民幣35元。餐飲業內部對此也有爭論，有些業者主張應該維持原價，也有些業者認為「先活下去再說」，「總不能一直沒生意」。

不過，上海社科院社會學研究所助理研究員張可的看法則較為保守。他向DW解釋，雖然外界直觀上會認為，今年國考考生人數增多，可能是經濟原因，但如果要深究這個問題，還是要分析考生具體的背景才能知道。此外，如果今年國考的非應屆考生較多，也有可能是因為2023年防疫放開後的「滯後效應」。

張可發現，相對於今年中國「國考」，另一個有趣的現象是，「雖然中國考公務員的人數增加了，但今年中國考研究生的人數卻減少了」。而這是否意味著年輕人放棄了考研究生，而要選擇找「鐵飯碗」，也是外界可以觀察的方向。

（綜合報導）

中國民營經濟是否不佳，引發學者關注。圖為6月29日天津夏季達沃斯論壇期間，一些餐廳的員工和外賣騎手（資料照）。

中國民營經濟是否不佳，引發學者關注。圖為6月29日天津夏季達沃斯論壇期間，一些餐廳的員工和外賣騎手（資料照）。

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