 中國國內旅遊熱 海外旅遊仍未達疫前水準 | 经济纵横 | DW | 01.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

中國國內旅遊熱 海外旅遊仍未達疫前水準

儘管中國今年初取消了旅行限制，中國國內旅遊也十分火熱，但中國公民的簽證申請量仍遠低於疫情前的水準，顯示中國旅客的國際旅遊尚未完全復甦。

泰國曼谷機場今年1月迎來中國遊客

泰國曼谷機場今年1月迎來中國遊客

（德國之聲中文網）路透社週三（5月31日）引述一家專業簽證公司的數據報導，中國在1月取消旅行限制後，受限於國際航班的數量，中國公民的簽證申請量仍遠低於新冠疫情前的水準，顯示中國旅客的國際旅遊要達到完全「回溫」，仍有一段不小的距離。

根據路透社，簽證申請外包和技術服務公司VFS Global表示，相較於2019年同期（1月至5月20日），今年來自中國的簽證申請量僅達疫情前的35%。

該公司指，中國遊客的熱門旅遊目的地包括加拿大、德國、義大利、英國和美國。

儘管中國政府在今年1月恢復簽發護照和旅行簽證，形同重開國際旅行大門，但分析師表示，由於進出中國的航班數量較少等多種因素，中國海外旅行的數字並不會迅速反彈。

野村證券分析師在一份報告中表示，儘管在農曆新年和勞動節假期期間，中國國內旅遊需求激增，但出境旅遊的復甦仍在緩步進行。

人們對「疫情再次擴大或出現新變種病毒」的擔憂，也可能阻礙國際旅行的意願。花旗的分析師表示，倘若真的出現新一波疫情，中國的感染人數可能創下該國今年1月重開國門以來的新高。

據路透社報導，北京市市衛健委最近報告指出，該市的感染病例已經連續增加4週，其他城市近期也有病例增加趨勢，但中國許多公衛專家對此態度淡然。

花旗分析師指出，新一波疫情的「模擬感染高峰」適逢端午節（6月22日至24日）和夏季旅遊旺季的開始，因此此次假期的旅遊數據將是觀察「疫情會否再起」一個重要節點。

  • Italien | Touristen in Rom

    欧洲景点游客如云 商家涨价没商量

    罗马假日

    2023年4月初复活节假期，大批游客涌入意大利历史悠久的的文化名城罗马。加上复活节期间到这个天主教廷所在地来朝圣的教徒，罗马市中心一些地方几乎拥挤到寸步难行。

  • Griechenland Insel Santorin

    欧洲景点游客如云 商家涨价没商量

    希腊圣托里尼

    希腊风景如画的的圣托里尼岛再度人满为患。小岛上狭窄的小巷、蜿蜒的石阶路经常挤得水泄不通。观赏日落的观景台上，自拍的游客摩肩接踵。美景不再。

  • Großbritannien bereitet sich auf die Krönung von König Charles vor

    欧洲景点游客如云 商家涨价没商量

    伦敦：围观加冕

    英国国王查尔斯三世的加冕仪式5月6日举行。商家和市民早早开始做准备，来自世界各地的游客也已源源不断涌至这个恢复了生机的大都会。甚至几天前就有人在伦敦的林荫大道上露营扎寨，以便能够抢到前排的围观位置。

  • Spanien Sevilla Hitzewelle im April

    欧洲景点游客如云 商家涨价没商量

    西班牙热浪

    作为欧洲人最喜爱的旅游地之一，西班牙自去年夏天又迎来了大批游客。该国旅店行业协会的数据显示，今年复活节假期前后，该国酒店预订比去年增长20%，今年夏季的客房入住率可能超过90%。而住宿价格估计会上涨20%。尽管4月下旬西班牙南部酷热，气温逼近40摄氏度，塞维利亚市中心（图）依然游人如织。

  • Deutschlans Flughafen l Touristen mit Koffern auf dem Weg zum Check-In

    欧洲景点游客如云 商家涨价没商量

    机票价格不降反升

    旅游业全面回暖，而出行的机票价格却继续上涨。据德国汽车俱乐部（ADAC）估计，今年夏季，从德国出发的机票与2022年同期相比，上涨幅度可能最高达46%。汉莎航空和瑞士航空的票价，与2021年相比甚至翻了一倍。原因包括通货膨胀、飞机燃油价格居高不下、飞机以及工作人员数量不足等。

  • IT-Ausfall bei Lufthansa

    欧洲景点游客如云 商家涨价没商量

    汉莎：销售、价格齐飙升

    德国汉莎航空预测，今年夏季将迎来一个客运高潮，公司全年的营销将创下新高。该集团最新财报显示，今年第一季度汉莎旗下的航线（还包括瑞士航空、奥地利航空、欧洲之翼）搭载旅客数量达2200万人次，比去年同期猛增了70%，销售额增长40%。不过，由于过去几年受疫情的影响，尤其是货运方面，一季度整体仍有4.67亿欧元的亏损。

  • Bulgarien | Hotelzimmer in Goldstrand nahe Warna

    欧洲景点游客如云 商家涨价没商量

    酒店不愁没有客人

    在欧洲受青睐的旅行目的地，住宿价格也水涨船高。不少酒店、民宿在疫情期间翻了新房屋、设施，去年开始以新面貌迎接客人。2022年夏季的数据显示，热门旅游目的地的中高档酒店的价格上涨尤其明显，意大利四星级酒店价格平均上升了44%，希腊上涨了47%。

  • Deutschland | Wetter in Norddeutschland

    欧洲景点游客如云 商家涨价没商量

    德国人亦青睐国内游

    根据德国基尔的休假与旅游研究协会（FUR）的一项问卷调查，70%的德国人表示今年计划出游，高于去年（61%）和前年（49%）。延续了疫情期间的趋势，德国北部的海滨、阿尔卑斯山区依然是受欢迎的选项。图为德国波罗的海吕根岛（Rügen）的沙滩。


日本、德國的中國遊客潮未如預期

今年初中國解除國際旅遊限制後，全球旅遊景點紛紛摩拳擦掌，期待中國遊客可以挽救疫情3年間積弱的旅遊休閒產業。然而，歐洲、日本等國翹首以待的中國遊客潮卻未如預期。

路透社引述日本國家旅遊局（JNTO）5月17日公佈的數據報導，4月有近200萬商務和休閒外國遊客訪日、創下新高，其中更有10萬8300名入境遊客都來自中國，較3月增長了43%。然而，相較於2019年同期，入境日本的人數仍下降了33%。2019年，中國共有950萬遊客訪日，佔日本所有遊客的三分之一。

路透社指，中日國際航班的短缺，降低了中國旅客赴日的趨勢。旅行管理公司FCM Japan總經理Asami Chung則表示，自中國飛往日本的國際航班，在2023年3月至4月間，已增加了11%，預計未來將持續增加。

新天鵝堡是許多中國遊客必去的德國景點（資料照）

新天鵝堡是許多中國遊客必去的德國景點（資料照）

訪問德國的中國遊客數也不如預期。新天鵝堡是許多中國遊客過往必去的德國景點，在疫情前，該景點所提供的導遊服務中，約有20%用普通話講解。然而今年2月，巴伐利亞皇宮管理部門表示，僅少數團體零星預約以普通話導覽。

漢堡的中國出境旅遊研究所（COTRI）總經理阿爾特（Wolfgang Arlt）稱，儘管中國放寬了與疫情防控有關的限制措施，但由於旅遊障礙依然過高，來自中國的旅遊熱潮還不太可能出現。

阿爾特表示，除航班不足的因素外，難以取得簽證也是中國遊客返歐步履蹣跚的要因之一——當時中國疫情仍然猖獗，德國駐中國使領館只在申請人有合理旅行理由時才核發簽證，而「觀光旅遊」不在此列。

中國國內旅遊熱

相較於海外旅遊恢復不如預期，中國自解除清零政策以來，國內旅遊復甦的趨勢則十分蓬勃。

《日經亞洲》引述中國交通運輸部的數據報導，在五一勞動節假期期間，中國約有2.7億人次藉汽車、鐵路、飛機和水路進行國內旅行，較去年的每日平均數字增長了163%；鐵路和飛機的運量更分別比2019年疫情前的水準，高出22.1%和4.2%。

圖為中國解除清零後，北京西站1月搭鐵路返鄉的旅客

圖為中國解除清零後，北京西站1月搭鐵路返鄉的旅客

線上旅行社Trip.com的數據則顯示，相比2019年，中國今年國內航班數每天平均增長15%、平均票價上漲 39%；中國旅遊APP「去哪兒」的報告亦指，中國國內熱門城市的航班預訂量，比疫情前高出了50%，由此可見中國國內旅遊的熱門程度。

儘管這些數據為中國今年的國內旅遊產業提供了樂觀的前景，但分析師指出，即使今年勞動節連假較往年多了1天，旅客的平均支出仍比2019年低約10%。

美國著名信貸評級機構「惠譽國際」（Fitch Rating）分析，這可能與今年出現大量低收入遊客、遊客多前往低線城市和農村等因素有關。此外，由於機票和酒店價格都比2019年貴上許多，短途旅行的比例隨著旅行成本提高，也是一大原因。

  • Eine junge Frau begrüßt einen Mann auf der Straße.

    如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知

    如何正确地问候他人？

    您已抵达德国并在旅途中结识了新朋友，最好伸出右手与其握手问候，并注视着对方的眼睛。 如果是老相识，则可以在左右脸颊上轻轻地亲吻致意。好朋友之间通常也会拥抱一下对方作为问候。 好了，亲切又不失礼节的问候已经达成，那么接下来呢？

  • Eine Frau und ein Mann sitzen an einem Badesee in Oranienburg

    如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知

    “你”还是“您”？

    在德国，青少年之间无论相识或不相识，都直接使用“你”（du），但如果您的新朋友年纪较大，最好就像我们现在文中所做的这样，使用“您”（Sie）。 在某些地区，比如柏林，人们使用“你”的速度会比其他地方快。 不过保险来说最好先使用“您”，如果对方愿意，他们会告诉您说：“我们之间可以互称‘你’”。

  • Eine Frau sitzt in Berlin auf einer Mauer und telefoniert mit ihrem Handy.

    如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知

    怎么打电话？

    您想先观光一番然后晚上出去吃饭。您和新朋友约好共进晚餐，然后想打电话预订餐桌。 按照德国惯例，您首先报出自己的名字和姓氏。然后您可以告诉对方打电话的原因（订餐位）。 这一切完了之后对方通常已经忘记您在开头报上的姓名，于是会再次询问一遍。

  • Eine Frau und ein Mann sitzen in einem Straßencafe am Marktplatz.

    如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知

    德国人守时是传说还是真的？

    是真的，对许多人来说，守时确实非常重要。如果约在了19点见面，请准时到达！ 很多人哪怕迟到五分钟也会发信息致歉。 预定的餐桌您最好也不要拖拉太久才赶到，否则桌子可能会被重新分配。 但有一个例外：德国铁路（DB）经常会出现重大延误——千万不要惊讶。

  • Menschen sitzen in den Außenbereichen der Cafés am Hackeschen Markt in Berlin.

    如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知

    餐桌礼仪有哪些？

    想用正确的餐桌礼仪给新结识的朋友留下好印象？那么在开始用餐前先说一句“祝您好胃口”（Guten Appetit）。嘴里有食物时不要说话，也不要将手肘放在餐桌上。把餐巾铺在膝盖上。如果您无法把盘子里的食物吃完，在不太过于高档的餐厅里，您可以请求将剩余的食物打包带走。

  • Drei Menschen stoßen beim Essen mit Weißwein an.

    如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知

    喝酒时需要注意什么？

    美食佳肴自然少不了酒水。啤酒或红酒配肉，白葡萄酒配鱼。喝之前，与对方碰杯并说“干杯”（Prost）——举起杯子，甚至可以碰一下杯，与此同时一定要看着对方的眼睛。因为俗语说如果不这么做，就会有七年糟糕的性生活。

  • Ein Zwei-Euro-Geldstück und ein Fünfzig-Cent-Stück liegen auf einer Rechnung in einem Biergarten.

    如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知

    谁买单？

    这是一个让德国人自己有时也感到困惑的问题。通常情况下，朋友之间会分开支付；约会时，更常见的情况是由男方买单。我们的建议是：先等一下，看看您的德国朋友是怎么和服务员说（买单方式）的。在德国，通常会给10%左右的小费。

  • Ein roter Mülleimer steht auf einem öffentlichen Grillplatz auf den Michelswiesen in Hamburg.

    如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知

    垃圾分类对德国人来说真的那么神圣吗？

    是的，绝对是这样！德国人会将玻璃、塑料、生活垃圾、纸张、有机垃圾和特殊垃圾分开处理。街上通常只有为所有垃圾准备的垃圾桶，您有垃圾要扔在里面，不要在街上乱丢垃圾。您没能在餐馆里把食物都吃完而是打包带走了？那您可以在比如公园的长椅上慢慢吃完打包的食物，再将容器和包装袋扔进垃圾桶里。

  • Das Autobahnkreuz Heidelberg von oben.

    如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知

    道路行车准则？

    您的新朋友要开车带您一起去海边游玩。那您就可以见识到著名的德国高速公路了。没错，很多地方都没有限速！如果您自己开车，请不要在左车道上慢行，那会惹恼许多超车者。

  • Ein Schild verweist auf den FKK-Bereich am Strand.

    如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知

    海滩上有什么需要注意的？

    您来到海滩，发现周围全是裸体者，不必立刻惊慌地逃走，这可能是一个标明了“裸体海滩”（“FKK”-自由身体文化）的区域。通常您只需要稍微再走上一段路，就可以到达一个正常的、大家都穿着泳衣的海滩。不过在德国桑拿房里通常是不穿衣服的。如果您不是一开始就能“入乡随俗”，您的新朋友也肯定会睁一只眼闭一只眼的。

    作者: Elisabeth Yorck von Wartenburg


（路透社、《日經亞洲》）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Bildunterschrift:PARIS, FRANCE - NOVEMBER 15: Chinese tourists pose for a picture with Versailles castle in the background on November 15, 2015 in Paris, France. As France observes three days of national mourning members of the public continue to pay tribute to the victims of Friday's deadly attacks. A special service for the families of the victims and survivors is to be held at Paris's Notre Dame Cathedral later on Sunday. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) Copyright: Getty Images/P. Le Segretain

欧洲热门景点：中国游客仍未回归 18.05.2023

曾经欧洲度假胜地满是中国游客的盛景不复，尽管新冠疫情已经结束，欧洲仍然鲜有中国游客。为什么中国人的欧洲出境游尚未恢复？这给巴黎这样的旅游城市带来怎样的影响？

Passengers wait to board trains at Shanghai Hongqiao railway station ahead of the five-day Labour Day holiday, in Shanghai, China, April 28, 2023. REUTERS/Aly Song

中国五一假期创旅游高峰 一票难求寸步难行 29.04.2023

在当局取消大部分防疫措施后，中国国内旅游业出现了反弹。今年的五一劳动节假期有望创下旅游高峰纪录，火车票和热门景点门票已经售罄，甚至有城市警告旅客不要前往该地。

ARCHIV - Chinesische Touristen besichtigen am 24.05.2012 in Frankfurt am Main den Römerberg mit den Fachwerkhäusern der Ostzeil. Reisen nach Europa sind für Chinesen Statussymbol und kulturelles Highlight zugleich. Foto: Arne Dedert/dpa (zu dpa Keine Angst vor Fakes: Chinesen lassen viel Geld in Deutschland vom 30.09.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

德国将从5月1日起对中国公民重新开放旅游签证 20.04.2023

德国之声从德国外交部获得的独家消息显示，德国驻华使领馆将从5月1日开始重新恢复受理中国公民旅游签证申请。外交部同时表示，由于目前在华签证中心人力不足，部分类别的签证批准等待时间可能长达数周。

广告
東西方對待AI的態度存在差異，圖為ChatGPT示意圖

AI威脅堪比核戰？東西方態度不同

ChatGPT問世以來，人工智慧（AI）成為關注焦點，但一批全球頂尖科學家和企業領袖，近日卻要求正視人類文明可能毀滅的風險，其中包含ChatGPT母公司的執行長。他們的擔憂為何？東、西方對待AI發展的態度又有何不同？
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。