中國國內旅遊熱 海外旅遊仍未達疫前水準

（德國之聲中文網）路透社週三（5月31日）引述一家專業簽證公司的數據報導，中國在1月取消旅行限制後，受限於國際航班的數量，中國公民的簽證申請量仍遠低於新冠疫情前的水準，顯示中國旅客的國際旅遊要達到完全「回溫」，仍有一段不小的距離。

根據路透社，簽證申請外包和技術服務公司VFS Global表示，相較於2019年同期（1月至5月20日），今年來自中國的簽證申請量僅達疫情前的35%。

該公司指，中國遊客的熱門旅遊目的地包括加拿大、德國、義大利、英國和美國。

儘管中國政府在今年1月恢復簽發護照和旅行簽證，形同重開國際旅行大門，但分析師表示，由於進出中國的航班數量較少等多種因素，中國海外旅行的數字並不會迅速反彈。

野村證券分析師在一份報告中表示，儘管在農曆新年和勞動節假期期間，中國國內旅遊需求激增，但出境旅遊的復甦仍在緩步進行。

人們對「疫情再次擴大或出現新變種病毒」的擔憂，也可能阻礙國際旅行的意願。花旗的分析師表示，倘若真的出現新一波疫情，中國的感染人數可能創下該國今年1月重開國門以來的新高。

據路透社報導，北京市市衛健委最近報告指出，該市的感染病例已經連續增加4週，其他城市近期也有病例增加趨勢，但中國許多公衛專家對此態度淡然。

花旗分析師指出，新一波疫情的「模擬感染高峰」適逢端午節（6月22日至24日）和夏季旅遊旺季的開始，因此此次假期的旅遊數據將是觀察「疫情會否再起」一個重要節點。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 罗马假日 2023年4月初复活节假期，大批游客涌入意大利历史悠久的的文化名城罗马。加上复活节期间到这个天主教廷所在地来朝圣的教徒，罗马市中心一些地方几乎拥挤到寸步难行。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 希腊圣托里尼 希腊风景如画的的圣托里尼岛再度人满为患。小岛上狭窄的小巷、蜿蜒的石阶路经常挤得水泄不通。观赏日落的观景台上，自拍的游客摩肩接踵。美景不再。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 伦敦：围观加冕 英国国王查尔斯三世的加冕仪式5月6日举行。商家和市民早早开始做准备，来自世界各地的游客也已源源不断涌至这个恢复了生机的大都会。甚至几天前就有人在伦敦的林荫大道上露营扎寨，以便能够抢到前排的围观位置。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 西班牙热浪 作为欧洲人最喜爱的旅游地之一，西班牙自去年夏天又迎来了大批游客。该国旅店行业协会的数据显示，今年复活节假期前后，该国酒店预订比去年增长20%，今年夏季的客房入住率可能超过90%。而住宿价格估计会上涨20%。尽管4月下旬西班牙南部酷热，气温逼近40摄氏度，塞维利亚市中心（图）依然游人如织。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 机票价格不降反升 旅游业全面回暖，而出行的机票价格却继续上涨。据德国汽车俱乐部（ADAC）估计，今年夏季，从德国出发的机票与2022年同期相比，上涨幅度可能最高达46%。汉莎航空和瑞士航空的票价，与2021年相比甚至翻了一倍。原因包括通货膨胀、飞机燃油价格居高不下、飞机以及工作人员数量不足等。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 汉莎：销售、价格齐飙升 德国汉莎航空预测，今年夏季将迎来一个客运高潮，公司全年的营销将创下新高。该集团最新财报显示，今年第一季度汉莎旗下的航线（还包括瑞士航空、奥地利航空、欧洲之翼）搭载旅客数量达2200万人次，比去年同期猛增了70%，销售额增长40%。不过，由于过去几年受疫情的影响，尤其是货运方面，一季度整体仍有4.67亿欧元的亏损。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 酒店不愁没有客人 在欧洲受青睐的旅行目的地，住宿价格也水涨船高。不少酒店、民宿在疫情期间翻了新房屋、设施，去年开始以新面貌迎接客人。2022年夏季的数据显示，热门旅游目的地的中高档酒店的价格上涨尤其明显，意大利四星级酒店价格平均上升了44%，希腊上涨了47%。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 德国人亦青睐国内游 根据德国基尔的休假与旅游研究协会（FUR）的一项问卷调查，70%的德国人表示今年计划出游，高于去年（61%）和前年（49%）。延续了疫情期间的趋势，德国北部的海滨、阿尔卑斯山区依然是受欢迎的选项。图为德国波罗的海吕根岛（Rügen）的沙滩。



日本、德國的中國遊客潮未如預期

今年初中國解除國際旅遊限制後，全球旅遊景點紛紛摩拳擦掌，期待中國遊客可以挽救疫情3年間積弱的旅遊休閒產業。然而，歐洲、日本等國翹首以待的中國遊客潮卻未如預期。

路透社引述日本國家旅遊局（JNTO）5月17日公佈的數據報導，4月有近200萬商務和休閒外國遊客訪日、創下新高，其中更有10萬8300名入境遊客都來自中國，較3月增長了43%。然而，相較於2019年同期，入境日本的人數仍下降了33%。2019年，中國共有950萬遊客訪日，佔日本所有遊客的三分之一。

路透社指，中日國際航班的短缺，降低了中國旅客赴日的趨勢。旅行管理公司FCM Japan總經理Asami Chung則表示，自中國飛往日本的國際航班，在2023年3月至4月間，已增加了11%，預計未來將持續增加。

訪問德國的中國遊客數也不如預期。新天鵝堡是許多中國遊客過往必去的德國景點，在疫情前，該景點所提供的導遊服務中，約有20%用普通話講解。然而今年2月，巴伐利亞皇宮管理部門表示，僅少數團體零星預約以普通話導覽。

漢堡的中國出境旅遊研究所（COTRI）總經理阿爾特（Wolfgang Arlt）稱，儘管中國放寬了與疫情防控有關的限制措施，但由於旅遊障礙依然過高，來自中國的旅遊熱潮還不太可能出現。

阿爾特表示，除航班不足的因素外，難以取得簽證也是中國遊客返歐步履蹣跚的要因之一——當時中國疫情仍然猖獗，德國駐中國使領館只在申請人有合理旅行理由時才核發簽證，而「觀光旅遊」不在此列。

中國國內旅遊熱

相較於海外旅遊恢復不如預期，中國自解除清零政策以來，國內旅遊復甦的趨勢則十分蓬勃。

《日經亞洲》引述中國交通運輸部的數據報導，在五一勞動節假期期間，中國約有2.7億人次藉汽車、鐵路、飛機和水路進行國內旅行，較去年的每日平均數字增長了163%；鐵路和飛機的運量更分別比2019年疫情前的水準，高出22.1%和4.2%。

線上旅行社Trip.com的數據則顯示，相比2019年，中國今年國內航班數每天平均增長15%、平均票價上漲 39%；中國旅遊APP「去哪兒」的報告亦指，中國國內熱門城市的航班預訂量，比疫情前高出了50%，由此可見中國國內旅遊的熱門程度。

儘管這些數據為中國今年的國內旅遊產業提供了樂觀的前景，但分析師指出，即使今年勞動節連假較往年多了1天，旅客的平均支出仍比2019年低約10%。

美國著名信貸評級機構「惠譽國際」（Fitch Rating）分析，這可能與今年出現大量低收入遊客、遊客多前往低線城市和農村等因素有關。此外，由於機票和酒店價格都比2019年貴上許多，短途旅行的比例隨著旅行成本提高，也是一大原因。

如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知 如何正确地问候他人？ 您已抵达德国并在旅途中结识了新朋友，最好伸出右手与其握手问候，并注视着对方的眼睛。 如果是老相识，则可以在左右脸颊上轻轻地亲吻致意。好朋友之间通常也会拥抱一下对方作为问候。 好了，亲切又不失礼节的问候已经达成，那么接下来呢？

如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知 “你”还是“您”？ 在德国，青少年之间无论相识或不相识，都直接使用“你”（du），但如果您的新朋友年纪较大，最好就像我们现在文中所做的这样，使用“您”（Sie）。 在某些地区，比如柏林，人们使用“你”的速度会比其他地方快。 不过保险来说最好先使用“您”，如果对方愿意，他们会告诉您说：“我们之间可以互称‘你’”。

如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知 怎么打电话？ 您想先观光一番然后晚上出去吃饭。您和新朋友约好共进晚餐，然后想打电话预订餐桌。 按照德国惯例，您首先报出自己的名字和姓氏。然后您可以告诉对方打电话的原因（订餐位）。 这一切完了之后对方通常已经忘记您在开头报上的姓名，于是会再次询问一遍。

如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知 德国人守时是传说还是真的？ 是真的，对许多人来说，守时确实非常重要。如果约在了19点见面，请准时到达！ 很多人哪怕迟到五分钟也会发信息致歉。 预定的餐桌您最好也不要拖拉太久才赶到，否则桌子可能会被重新分配。 但有一个例外：德国铁路（DB）经常会出现重大延误——千万不要惊讶。

如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知 餐桌礼仪有哪些？ 想用正确的餐桌礼仪给新结识的朋友留下好印象？那么在开始用餐前先说一句“祝您好胃口”（Guten Appetit）。嘴里有食物时不要说话，也不要将手肘放在餐桌上。把餐巾铺在膝盖上。如果您无法把盘子里的食物吃完，在不太过于高档的餐厅里，您可以请求将剩余的食物打包带走。

如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知 喝酒时需要注意什么？ 美食佳肴自然少不了酒水。啤酒或红酒配肉，白葡萄酒配鱼。喝之前，与对方碰杯并说“干杯”（Prost）——举起杯子，甚至可以碰一下杯，与此同时一定要看着对方的眼睛。因为俗语说如果不这么做，就会有七年糟糕的性生活。

如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知 谁买单？ 这是一个让德国人自己有时也感到困惑的问题。通常情况下，朋友之间会分开支付；约会时，更常见的情况是由男方买单。我们的建议是：先等一下，看看您的德国朋友是怎么和服务员说（买单方式）的。在德国，通常会给10%左右的小费。

如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知 垃圾分类对德国人来说真的那么神圣吗？ 是的，绝对是这样！德国人会将玻璃、塑料、生活垃圾、纸张、有机垃圾和特殊垃圾分开处理。街上通常只有为所有垃圾准备的垃圾桶，您有垃圾要扔在里面，不要在街上乱丢垃圾。您没能在餐馆里把食物都吃完而是打包带走了？那您可以在比如公园的长椅上慢慢吃完打包的食物，再将容器和包装袋扔进垃圾桶里。

如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知 道路行车准则？ 您的新朋友要开车带您一起去海边游玩。那您就可以见识到著名的德国高速公路了。没错，很多地方都没有限速！如果您自己开车，请不要在左车道上慢行，那会惹恼许多超车者。

如何在德国做一名“合格”的游客？德国旅游十大须知 海滩上有什么需要注意的？ 您来到海滩，发现周围全是裸体者，不必立刻惊慌地逃走，这可能是一个标明了“裸体海滩”（“FKK”-自由身体文化）的区域。通常您只需要稍微再走上一段路，就可以到达一个正常的、大家都穿着泳衣的海滩。不过在德国桑拿房里通常是不穿衣服的。如果您不是一开始就能“入乡随俗”，您的新朋友也肯定会睁一只眼闭一只眼的。 作者: Elisabeth Yorck von Wartenburg



（路透社、《日經亞洲》）

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