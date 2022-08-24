 中國：四川用電緊張緩解 旱象仍持續 | 经济纵横 | DW | 29.08.2022

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经济纵横

中國：四川用電緊張緩解 旱象仍持續

隨著氣溫下降，中國四川省內多地出現降雨，讓用電緊張局面得到緩解。截至週日12時，當局稱一般工業用電已全部恢復，大型工業企業用電正逐步開放。不過官方指出，乾旱導致的發電量銳減，還需要時間才能完全恢復。

China I Hitze und Dürre

中國日前遭受熱浪襲擊，多地出現攝氏40度以上高溫，鄱陽湖亦出現嚴重乾旱。

（德國之聲中文網）中國官媒央視週日（8月28日）報導，中國四川省內多地出現降雨，讓電力短缺的緊張局面獲得緩解，結束長達兩週的能源危機。另有專家指出，長江流域的嚴重乾旱還沒結束。

過去幾週川渝地區迎來了60年一遇的極端高溫，熱浪期間溫度超過攝氏40度，其中重慶的市縣，最高溫度達45度，最低達42.9度。持續高溫導致供電的需求提高，增加用電負荷。

不過自26日起，四川各地陸續出現降雨，高溫導致激增的空調負荷，隨著氣溫降低明顯回落，下降約1200萬千瓦，居民日用電量從最高的4.73億千瓦時降至3.4億千瓦時。中國國網四川省電力公司市場處處長趙虹表示，乾旱導致的來水電量銳減，還需要一段時間才能恢復正常。

  • China I Hitze und Dürre

    热热热！中国多地遭遇高温“烤验”

    农田很渴

    根据中国国家气候中心近日监测评估，自6月中旬的这场高温，为1961年以来持续时间最长、40℃以上覆盖范围历史最大的一次。高温少雨天气也给农业生产带来严峻挑战。据中国水利部统计，四川、湖北、湖南、江西、安徽多地千万亩耕地都因旱情受到影响。

  • China | Trockenheit

    热热热！中国多地遭遇高温“烤验”

    高温预警

    中国官媒央视星期一（8月22日）再次发布高温红色预警，这已是连续第11天发布属于最高级别的高温红色预警。

  • China I Hitze I 40 degrees Celsius (104 F)

    热热热！中国多地遭遇高温“烤验”

    烧到40度

    上海、湖北、云南、广西等地气温接近40摄氏度。重庆上周连续两天温度飙升至45摄氏度。预计未来一周最高气温还将会持续超过40℃。目前重庆已有51条河流断流，24座水库干涸，农村供水受影响的民众达到了35.8万人。

  • China Brücke in Chongqing

    热热热！中国多地遭遇高温“烤验”

    最强“烤验”

    中国多个地区正面对破纪录的热浪侵袭。极端高温导致多处河湖干涸，严重的甚至出现了河流断流的情况。比如山城重庆迎来多日“烤验”。流经重庆的长江支流嘉陵江（图）水位下降，露出河床。网友直呼嘉陵江“被晒干了！”。

  • China I Hitze und Dürre

    热热热！中国多地遭遇高温“烤验”

    “瘦成闪电”

    中国最大淡水湖鄱阳湖陷入枯水期，干旱也创造出奇景：这是江西南昌鄱阳湖进贤段水域出现的“大地之树”自然景象。根据中新社，鄱阳湖湖水面面积较6月以来缩小了约66%，水体面积已肉眼可见地“瘦成一道闪电”。

  • China Shanghai | Volkswagen

    热热热！中国多地遭遇高温“烤验”

    节省电力

    高温引发的干旱给水电大省四川的发电能力带来影响。四川部分地区实施限电措施。限电直接影响到工业生产，丰田、大众等企业表示其四川工厂一度停止运营。

  • Der Tag in Bildern | Shanghai, China | 100 Jahre Kommunistische Partei

    热热热！中国多地遭遇高温“烤验”

    限电措施

    连续多日高温导致用电量飙升。除了四川之外，昔日灯火通明的上海也启动限电措施，北外滩等地的景观照明以及多个电子广告墙都被暂时叫停。

  • China | Überschwemmungen in Liuzhou

    热热热！中国多地遭遇高温“烤验”

    极端气候

    就在长江流域遭受高温缺雨之苦的同时，中国北方多地出现强雨天气。内蒙古、宁夏、青海东部等地遭遇大雨暴雨。搜狐新闻报道，上周三青海省大通县瞬间强降雨，引发山洪，造成泥石流，洪灾导致16人死亡，36人失踪。图为今年6月初，广西柳州低洼地段被洪水淹没。

  • China Shenzhen | Li Keqiang

    热热热！中国多地遭遇高温“烤验”

    极端天气的经济成本

    中国官方经济专家估算，极端天气使中国每年的GDP减少一到三个百分点。中国总理李克强6月末曾发出警告说，洪水和热浪将影响水稻、蔬菜和猪肉的产量，并推高通货膨胀。


工業一度停擺

四川是中國第一水電大省，總發電量中超過80%來自水力發電，並佔中國水力發電總量的30%，過去還會將過剩的電力輸往其他地區。但因乾旱少雨，水電出力嚴重不足，出現短缺，現在不得不向其他地區請求調電支援。

四川是汽車製造大省，許多汽車行業相關企業和零組件企業在四川設廠，如：豐田、大眾，而限電直接影響產能。另外像是替蘋果公司提供零部件的富士康等主要工廠，也因限電被迫減少或停止生產。

央視週日（28日）報導稱，隨著多地出現降雨，電力供需形勢的好轉，成都、綿陽等城市的商家已經恢復了正常用電，店內照明全部亮了，空調開放也不受限制。

報導指，小規模的工業和商業用戶的電力已經恢復，而電力將逐步恢復到大型工業用戶，但能源密集度最高的行業仍需等待官方通知。

  • China | Hitzewelle in Yunyang

    北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃

    长江流域旱情严重

    持续高温少雨导致长江流域发生严重旱情，出现汛期反枯现象。比如在流经重庆市东部云阳县的长江上游河段，大片江滩裸露，土地龟裂。据重庆水利局的消息，截至8月15日8时，重庆市51条河流断流，24座水库干涸，2138眼机电井出水不足。

  • China | Hitzewelle in Chongqing

    北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃

    部分地区生活用水出现困难

    重庆市巫山县等地遭受旱灾，民众生活用水出现困难。这是送水车到巫山县骡坪镇救灾供水。

  • China | Hitzewelle in Wuhan

    北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃

    四川工业用电企业停工6日

    据官方消息，8月16日，长江汉口站水位较历年同期日均值已偏低6.7米以上，为历史同期最低水位。在四川省，极端高温、降雨量小以及江河来水量大减导致严重依赖水力发电的该省发电量严重不足。8月14日，四川省宣布工业用电企业将在8月15日—20日期间生产全停，“让电于民”。

  • 在上海，今年夏天的40度以上极端酷热天数已经突破了6天，创下了1873年有正式气象记录以来的新高。不论是企业，还是公共建筑，抑或民宅，空调设备都在全力制冷，显著推高了电力消耗。在中国，尽管新能源比重不断上涨，但是煤电比重依然居高不下。

    北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃

    建筑制冷增加能耗

    在上海，今年夏天的40度以上极端酷热天数已经突破了6天，创下了1873年有正式气象记录以来的新高。不论是企业，还是公共建筑，抑或民宅，空调设备都在全力制冷，显著推高了电力消耗。在中国，尽管新能源比重不断上涨，但是煤电比重依然居高不下。

  • 在北京，有6个国家级气象站在今年8月刷新了建站以来的高温极值记录。图为亮马河边一名市民正在试图纳凉。

    北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃

    刷新极值

    在北京，有6个国家级气象站在今年8月刷新了建站以来的高温极值记录。图为亮马河边一名市民正在试图纳凉。

  • BG: Hitzewelle in Europa und China

    北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃

    中国气象局：全国40摄氏度以上地区史上面积最大

    中国气象局国家气候中心8月17日发布的数据显示，本轮高温已持续64天，为1961年来最长。40摄氏度以上地区覆盖范围历史最大，达136.5万平方公里。

  • 由于拉尼娜现象等多方因素，北半球今年夏天普遍出现高温干旱。除了中国，欧洲也深受其害。在西班牙东南部地区，地方政府已经发布了高温红色警报。

    北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃

    北半球集体发烧

    由于拉尼娜现象等多方因素，北半球今年夏天普遍出现高温干旱。除了中国，欧洲也深受其害。在西班牙东南部地区，地方政府已经发布了高温红色警报。

  • 伴随着极端高温而来的还有极度干旱，欧洲各地也因此频发森林火灾。许多村镇不得不被消防部门紧急撤离。图为7月中旬法国西南部的一场山火。

    北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃

    山火频发

    伴随着极端高温而来的还有极度干旱，欧洲各地也因此频发森林火灾。许多村镇不得不被消防部门紧急撤离。图为7月中旬法国西南部的一场山火。

  • 高温干旱还严重威胁到了农业生产。在中国，水利部已经启动了长江流域干旱防御Ⅳ级应急响应。在欧洲，干旱将严重降低今年的农作物收成。据德国农业部数据，近年来，由于夏季干旱，德国多个地区的农业收成比历年平均值低15%左右。

    北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃

    农业歉收

    高温干旱还严重威胁到了农业生产。在中国，水利部已经启动了长江流域干旱防御Ⅳ级应急响应。在欧洲，干旱将严重降低今年的农作物收成。据德国农业部数据，近年来，由于夏季干旱，德国多个地区的农业收成比历年平均值低15%左右。

  • 高温干旱同样也会干扰工业运行。比如近期水位严重降低的莱茵河，货船不得不削减超过一半的载货量，否则就有搁浅的危险，这导致许多工厂的原材料供应、成品发货受阻，从而不得不减产。河流水位过低、水温过高，还导致煤电厂、燃气电厂、核电厂的冷却水供应紧张，不得不减小发电量。

    北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃

    工业也受影响

    高温干旱同样也会干扰工业运行。比如近期水位严重降低的莱茵河，货船不得不削减超过一半的载货量，否则就有搁浅的危险，这导致许多工厂的原材料供应、成品发货受阻，从而不得不减产。河流水位过低、水温过高，还导致煤电厂、燃气电厂、核电厂的冷却水供应紧张，不得不减小发电量。


氣候變遷的衝擊

法新社報導，官方數據顯示，中國遭逢有紀錄以來的最嚴重熱浪，半數國土正承受乾旱之苦，其中包括寒冷的青藏高原部分地區。

中國這個世界第二大經濟體遭受創紀錄的高溫、山洪暴發和乾旱的衝擊。科學家表示，由於氣候變遷，這些極端現象將變得越來越頻繁，而且更加激烈。

DW.COM

極端熱浪席捲中國部分地區，川渝成核心災區，目前兩地限電令仍未解除。有分析認為，乾旱缺電問題恐令中國經濟前景雪上加霜，甚至威脅「世界工廠」地位。目前，中國大小企業、工農業等經濟領域受到多少衝擊？解除高溫警報後能如願恢復嗎？

在本世纪的20多年里，中国已经历了4次高温热浪，而今年这次是最严重的。一旦中国秋天歉收，本已供应紧张的国际粮食市场将增添更大的压力。

對此，中國國務院在24日宣佈了100億元人民幣的補貼，以援助正在對抗乾旱的稻農。當局警告，乾旱對今年的秋收構成「嚴重威脅」。

中國消費的水稻、小麥和玉米，超過95%來自本國生產，收成減少可能意味著這個世界上人口最多國家的進口需求將增加。這將對已經因烏克蘭戰爭和COVID-19疫情而吃緊的全球供應，帶來進一步的壓力。

旱澇急轉致洪水暴發

另據澎湃新聞報導，四川正經歷新一輪強降雨，主要江河恐因旱澇急轉，導致山溪溝和中小河流洪水暴發，引發山洪地質災害風險高。

四川省防汛抗旱指揮部辦公室表示，據初步統計，截至週日（28日）7時，強降雨已造成當地3600多人受災，全省提前轉移4萬6400餘人避難。

（綜合報導）

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