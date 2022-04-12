 中國囚禁五年  李明哲刑滿返台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.04.2022

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中國囚禁五年  李明哲刑滿返台

因「顛覆國家政權」在中國身陷囹圄五年，台灣非政府組織工作者李明哲週五返抵台灣。外界關注李明哲這五年間究竟有何遭遇，稍後或會更明朗。

Taiwan | Aktivist Li Ming-che kehrt nach Haftstrafe in China zurück

李明哲4月15日搭乘廈門航空班機，上午由廈門返回台灣。

（德國之聲中文網）台灣非政府組織工作者、民進黨前黨工李明哲正式刑滿出獄後，4月15日搭乘廈門航空班機，上午由廈門返回台灣。他抵達台灣桃園機場後步行下機，當局安排專人和專車接送，以專案方式為他進行新冠採檢，隨後送往指定處所進行隔離。

他的妻子李淨瑜在前一晚發表簡短聲明，稱因為需要遵行新冠防疫措施，李明哲抵台後無法第一時間會見新聞媒體與朋友。她表示，目前沒有知悉額外的資訊，若一切順利，他們將於完成隔離後，舉行正式記者會。

李明哲在2017年3月經澳門入境中國珠海時被逮捕，起訴「顛覆國家政權罪」，同年11月遭判刑五年和剝奪政治權利兩年，於湖南赤山監獄服刑。

此前，李明哲長期關注中國人權議題，因為網路言論而被入罪。他受審時在庭上表示，承認一切起訴內容，認罪並放棄上訴。

在審訊期間，中國法庭指李明哲自2012年到2016年間，與中國人士彭宇華一起在通訊軟體QQ的「圍觀中國」群組內，攻擊中共制度和中國政府，李明哲並於微信和臉書等平台發文和影片，企圖顛覆國家政權。

台方和人權團體一直要求中方釋放李明哲，質疑審判程序不當。李明哲妻多次奔走對外發聲，希望援救丈夫。

Lee Ching-yu taiwanesische Aktivistin

他的妻子李淨瑜在前一晚發表簡短聲明，稱因為需要遵行新冠防疫措施，李明哲抵台後無法第一時間會見新聞媒體與朋友。

中國國台辦發言人馬曉光在李明哲刑滿當天表示，李明哲入獄以來，獄方嚴格依法依規保障其健康及通訊等權益。李明哲妻子李淨瑜向外界表示，自2020年1月起便無法到中國探監。馬曉光稱，這兩年多由於防疫需要，監獄暫停所有罪犯親屬的現場會見。

台灣陸委會在4月13日表示，對於其他國人在陸個案情形，仍會盡力透過各種管道掌握情況與提供必要協處，同時呼籲中國大陸重視國人在陸相關權益的保障，才有利於兩岸往來交流。

2019年在香港反修例運動期間，台商李孟居在深圳被國安部門拘捕，至今未獲釋。中國當局指他到香港聲援示威，以及偷拍據報有武警集結的深圳灣體育場，涉嫌「為境外刺探及提供國家秘密」。

（中央社、明報等）

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