中國囚禁五年  李明哲刑滿返台

（德國之聲中文網）台灣非政府組織工作者、民進黨前黨工李明哲正式刑滿出獄後，4月15日搭乘廈門航空班機，上午由廈門返回台灣。他抵達台灣桃園機場後步行下機，當局安排專人和專車接送，以專案方式為他進行新冠採檢，隨後送往指定處所進行隔離。

他的妻子李淨瑜在前一晚發表簡短聲明，稱因為需要遵行新冠防疫措施，李明哲抵台後無法第一時間會見新聞媒體與朋友。她表示，目前沒有知悉額外的資訊，若一切順利，他們將於完成隔離後，舉行正式記者會。

李明哲在2017年3月經澳門入境中國珠海時被逮捕，起訴「顛覆國家政權罪」，同年11月遭判刑五年和剝奪政治權利兩年，於湖南赤山監獄服刑。

此前，李明哲長期關注中國人權議題，因為網路言論而被入罪。他受審時在庭上表示，承認一切起訴內容，認罪並放棄上訴。

在審訊期間，中國法庭指李明哲自2012年到2016年間，與中國人士彭宇華一起在通訊軟體QQ的「圍觀中國」群組內，攻擊中共製度和中國政府，李明哲並於微信和臉書等平台發文和影片，企圖顛覆國家政權。

陸委會：傳播民主理念無罪

台灣陸委會4月15日發聲明指，政府對李明哲返台感到欣慰，確認他已平安抵達隔離地點。陸委會重申，李明哲關心中國大陸公民社會與民主發展，遭以「顛覆國家政權」罪名審判並監禁，台灣人民無法接受，政府認為「傳播民主理念無罪」；對於有媒體報導李明哲回台將受司法偵審，澄清絕非事實。

陸委會也表示，對於其他國人在陸個案情形，仍會盡力透過各管道掌握情況與提供必要協處，並呼籲中國大陸重視其權益保障，才有利於兩岸往來交流。

李明哲在囚期間，台方和人權團體一直要求中方釋放李明哲，質疑審判程序不當。李明哲妻子李淨瑜多次奔走對外發聲，希望援救丈夫。她曾向外界表示，自2020年1月起便無法到中國探監。

中國國台辦發言人馬曉光在李明哲4月14日刑滿當天表示，李明哲入獄以來，獄方嚴格依法依規保障其健康及通訊等權益。馬曉光稱，這兩年多由於防疫需要，監獄暫停所有罪犯親屬的現場會見。

李明哲刑滿後，仍有其他台灣人因政治案件在中國被關押。2019年香港反修例運動期間，台商李孟居在深圳被國安部門拘捕，至今未獲釋。中國當局指他到香港聲援示威，以及偷拍據報有武警集結的深圳灣體育場，涉嫌「為境外刺探及提供國家秘密」。

（中央社、明報等）

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