中國單日確診破四千例 上海吉林疫情惡化

（德國之聲中文網）中國正歷經2020年武漢以來最嚴重的一波新冠疫情。根據中國國家衛生健康委員會官網數據，3月20日單日本土確診共4,439例，其中確診病例1,947例，無症狀感染者2,492例。疫情最為嚴重的重災區，依然是吉林，每日確診病例一連多日皆突破千例，仍未出現緩解跡象。

根據吉林省衛建委的通報數據，吉林省3月20日共新增2,091確診病例（包含本地確診1,542例、無癥狀染者549例），幾乎佔了中國確診病例的一半以上。

吉林省委書記：疫情防控到了緊要關頭

中國《澎湃新聞》報導，吉林省委書記景俊海20日下午在主持全省疫情防控工作視頻調度會時指出，「當前，我省疫情防控已到了緊要關頭，必須進一步增強政治責任感和工作緊迫感，盡銳出戰、決戰決勝。」

景俊海並稱，吉林防疫要採「核酸混檢＋抗原追陽」等方式展開，「嚴格執行國家第九版診療方案」。中國國家衛健委15日發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，提出輕型病例集中隔離管理，根據病情確定隔離管理與治療場所，不再要求輕症病人前往定點醫院治療。

同日晚間，吉林市宣布自本週一（21日）0時起至本週五（25日）0時，全市實施「靜態管理」，「封控區人員禁止出戶，管控區人員禁止出單元（參加核酸採樣即出即回）」，全市共約450萬市民被禁足。管控區的民眾須透過網路訂購生活物資，再透過有關工作人員與志願者配送。

上海出現「點狀區域性聚集現象」

上海確診數字在經過週末的大排查後，疫情持續升溫。上海市衛健委21日通報，上海3月20日單日確診共758例（包含24例本土確診、734例無症狀者）。

因應疫情，上海迪士尼度假區（包括上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園）也於21日起暫時無限期關閉，恢復營業日期尚未可知。

此前，針對這波來勢洶洶的奧密克戎（Omicron）疫情，中國官方曾稱上海不會「封城」，但仍進行了大範圍的小區封閉。3月18日至20日，上海一連三天展開針對不同區域人員的大規模核酸篩查，幾近全面普篩。

根據《澎派新聞》，上海市衛生健康委主任鄔驚雷20日曾稱，「當前上海疫情防控進入最吃勁的關鍵階段。」21日上午，鄔驚雷面對記者發問週末核酸篩檢的現況時，他表示，「在18–20日三天裡，上海開展了部分重點區域的核酸篩查，同時對非重點區域的人員展開了一次核酸篩查，累計篩查3,000多萬人次。」

「通過對篩查出的陽性感染者進行分析，發現重點區域的陽性感染者檢出率比非重點區域的要高，同時有點狀區域性聚集現象。」面對上海疫情持續升溫不退，鄔驚雷稱，已臨時增加集中隔離治療點、加快收治感染者。

與此同時，中國社群網絡在21日也出現諸多針對上海疫情防控的抱怨聲音。有中國網友不滿表示，「你說封14天，結果核酸就做了兩輪，14天也沒物資配送，菜上網都買不到吃什麼，打給疾控也不接」、「18號的核酸報告依舊沒有出，下不了樓。不要問怎麼那麼慢，它就是那麼爛」。

衝上微博熱搜的有關話題，還有「上海北蔡疫情」。許多網友熱議，上海北蔡地區再次出現了買菜困難。有中國網友自稱家就在北蔡，「定好鬧鐘搶菜一瞬間就沒了」。甚至有網友質疑上海一向號稱「精準控防」，如今疫情大爆發「上海未來一段時間裡，不會也像吉林那樣吧？」

（綜合報導）

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