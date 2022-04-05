 中國單日新冠確診破二萬 傳其他疾病患者被拒治療 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.04.2022

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中國單日新冠確診破二萬 傳其他疾病患者被拒治療

中國新冠疫情飆升的同時，各種醫療亂象也在網路上流傳，人權觀察呼籲中國當局在防疫的同時也要顧及健康權和其他基本人權。

China | Coronavirus Lockdown Shanghai

有消息傳出，醫療人員拒絕為感染新冠、或無法提供新冠測試陰性的病人提供治療。

（德國之聲中文網）中國衛健委週三（4月6日）通報，4月5日中國新增確診病例為1415例，新增無症狀感染者19199例，總確診數飆破2萬，光是上海就有17077例。

人權觀察6日發布報告，呼籲中國政府在應對新冠疫情時應尊重健康權和其他基本權利。報告中提到3月以來在上海實施的嚴厲封鎖措施阻礙民眾獲得「醫療保健、食品和其他生活必需品」。

人權觀察資深中國研究員王亞秋說：「中國政府透過在全市範圍內實施嚴格的封鎖來控制大流行病的『清零』作法，導致患有嚴重但與新冠無關的病人醫療需求被系統地拒絕。 當局應該把公民的健康而不是病毒的零感染率作為最終目標。」

報告提到，許多網友在中國社交媒體上申訴，自己或親人有新冠無關的疾病，卻被拒絕治療。有時候是因為醫院關閉，有時是因為醫護人員被隔離或被轉去進行新冠測試而缺乏人力。

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封城之后的上海

此外，有消息傳出，醫療人員拒絕為感染新冠、或無法提供新冠測試陰性的病人提供治療，例如各家媒體都曾經報導上海一名護士，因為自己工作的醫院急診室被關閉進行消毒，在沒有設施可以救治的情況下死於哮喘。另有一名婦女因為被禁止離開住家，在無法洗腎後死亡，另一名77歲的腎疾患者則是因為患有新冠被拒絕洗腎而死亡。

報告引用中國網友的說法，提到有人必須以自我傷害或暴力威脅的方式才能換得家庭成員的醫療服務。當中引用報導稱，一名男子帶著口吐鮮血的父親前往醫院，但醫院保安人員對他說，不在乎他父親死活，沒有新冠測試陰性就不能進入醫院大樓。這名男子隨後威脅刺死保安，才得以進入。另一位媽媽則是威脅要跳樓，讓她發高燒的女兒接受新冠測試並入院治療。

中國式防疫違反人權？

報告也譴責清零政策把嬰幼兒與家長分開，以及中國當局進一步收緊對社交媒體的限制，阻礙民眾討論新冠疫情現況。

內容提到中國當局強行分開一些檢測結果呈陽性的兒童與他們的父母，在醫療機構進行隔離。一段流傳甚廣的影片顯示，在上海的一家醫療機構，數十名幼兒和嬰兒擠在有金屬柵欄的床上，哭鬧不止。幾位母親告訴記者或在社交媒體上寫道，她們被禁止探視孩子，而且醫院好幾天都沒有向她們通報孩子的情況。

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上海當局為這個政策進行辯護，指出任何被發現呈陽性的人，無論年齡大小都必須與非感染者隔離，而且只有在父母雙方都被感染的情況下，父母才能與他們的孩子一起被隔離。

此外，人權報告的觀察指控中國政府試圖控制有關新冠疫情的資訊，例子包括受到廣泛報導的山東省魯東大學學生孫建因為4月份反對校園封鎖的抗議活動遭開除。此外，上海當局在3月命令一名網友刪除有關所居地居民農民工的微博貼文。

同時，微博流傳的一段影片顯示，記者拒絕採訪沒有獲得政府援助的店主，一名記者說「只有獲得援助的人才能接受採訪」。 遼寧電視台都市頻道主持人朱霞也因為提醒「皇姑區」的民眾要當心疫情而被以「發布不當言論」為由解雇。

（中國衛健委、人權觀察）

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