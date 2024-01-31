 中國啟用M503西向東航線 為何讓台灣跳腳 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.01.2024

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时政风云

中國啟用M503西向東航線 為何讓台灣跳腳

中國民航局30日公告將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，提升空域運作效率。消息公布後隨即引發台灣輿論關注。這條航線究竟有何特別之處？可能帶來哪些影響？

專家認為，中國啟用Ｍ503西向東航線對台灣造成防空威脅

專家認為，中國啟用Ｍ503西向東航線對台灣造成防空威脅

（德國之聲中文網）中國民航局宣布從本週四（2月1日）起「優化」M503航線運行。由於調整後的航線緊貼台海中線，台灣民航局及陸委會均發聲明譴責。學者認為，中方此舉為「政治考量」，不僅有民航飛安風險，也造成台灣防空威脅。

中國民航局30日傍晚發出公告稱：「自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏壓措施。後續，民航局也將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，提升空域運作效率。」

M503航線位於台灣海峽，靠近台灣海峽中線西側。其中W122、W123分別是從中國廈門及福周出發的航點，鄰近台灣金門和馬祖2個離島。

中國國台辦發言人陳斌華30日回應，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用該行線為中國民航空域管理的「常規工作」。此次調整M503航線，「是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。」

延伸閱讀：M503争议延烧：台胞返乡过年路迢遥

台灣學者：主要為政治考量

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲向DW表示，中國此舉主要為「政治考量」，由於M503緊貼海峽中線，位處上海飛航情報區，東為台北飛航情報區，若太過靠近，一但航空器臨時出現機械問題或是為了閃避天氣，就有可能造成航管來不及應對的風險

蘇紫雲指出，國際民航組織（ICAO）規定，若是相迎的兩個飛航情報區，航路的劃設就應該透過協商取得較安全的操作程序。

除此之外，他也分析，中國恢復W122、W123銜接航線西向東運行，除了在飛行高度上會造成金門馬祖的潛在飛安危險，也會對台灣的國防防空系統造成其他的威脅。台灣除了要呼籲中國強化協調外，技術上也必須做好相對應措施。

中國M503航線（紅色虛線）緊鄰台灣海峽中線

中國M503航線（紅色虛線）緊鄰台灣海峽中線

台灣國家政策研究基金會副研究員揭仲接受台媒《中央社》訪問時則表示，M503航道過去經馬英九政府，以及兩岸民航局交涉後，中國民航機在飛行時，台灣可獲得辨識緩衝時間；但中國民航局當前發布的做法，航機很容易越過中線。此舉除了壓縮台灣空防縱深及預警時間外，更試圖否認「海峽中線」的存在。

台灣民航局及陸委會抗議

台灣民航局表示，中國片面宣布M503由北向南飛航不再偏西飛航，以及啟用W122、W123航路由西向東飛行一事與2015年啟動該航路時，雙邊溝通結果有明顯差距，對此嚴正抗議。對於中方此舉可能產生的影響以及如何因應等細節，將在進一步評估後對外說明。

陸委會聲明指出，中國國際航線自新冠疫情後尚未全面復航，批評中方「佯稱緩解有關地區航班增長壓力、保障飛行安全，實則未經兩岸溝通啟用相關航路」，並指北京「刻意以民航包裝對台政治，乃至軍事的不當企圖」，有改變台海現狀疑慮。

延伸閱讀：中美高层低调会晤 北京加大对台军事压力

除此之外，陸委會提及，中國在2018年1月4日片面宣布啟用M503北向航路，此次再度未經雙邊協商就公布相關作法，「蓄意製造兩岸不安」，要求中方停止此項決定，並表示若北京一意孤行，「必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果」。

2018年情境再上演？

根據紀錄，中國在2015年1月，單方面透過國際民航組織在台海中線西側畫設的新航線，引發台灣輿論強烈不滿。兩岸協商後，中方同意將航線西移6浬，且只由北往南飛；橫向的Ｗ121、Ｗ122與Ｗ123航線，則必須經由兩岸相關單位溝通確認後才可開放。

不過中方在2018年1月4日無預警宣布開通M503北上及W121、W122、W123等3條銜接航線。引發蔡英文政府不滿抗議，隨後祭出反制措施，暫不核准2家中國航空公司的春節加班包機

（綜合報導）

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