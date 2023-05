中國商務部長王文濤見雷蒙多 中美破冰關鍵？

(德國之聲中文網)中國商務部長王文濤與美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)週四(5月25日)在華府舉行了會晤。中國商務部發布聲明表示,雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行了「坦誠、專業、建設性的交流」。中方就美方的對華經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點關切。

美國商務部的聲明則另指出,雷蒙多與王文濤會晤時,也對中國近期對在中國經營的美國公司採取的一系列行動表示擔憂。

王文濤與雷蒙多的會晤,是拜登執政以來,中美官員在美國首都舉行的第一次內閣級會晤。中國商務部聲明表示,「雙方同意建立溝通渠道,就具體經貿關切和合作事項保持和加強交流。」

據中國商務部稱,王文濤本週稍早已在上海會見多名美國企業代表,包括嬌生(Johnson & Johnson)、3M、陶氏(Dow)、默克(Merck)和霍尼韋爾(Honeywell),並向他們表示:「中國將持續歡迎美資企業在中國發展,實現共贏。」

本月稍早,美國商務部長雷蒙多也在華盛頓會見了中國美國商會 (American Chamber of Commerce in the People's Republic of China)代表團。知情人士透露,期間她聽取了美國企業代表對中國近期針對美企展開的一系列突襲、拘留和調查行動的擔憂。

據知情人士說法,雷蒙多表示,她將向中方表明,美國政府政策的目的本質上是為了降低風險,而不是與中國脫鉤。雷蒙多向代表團表示,她有意在雙方都能接受的條件下,推動經濟關係向前發展,並期待今年稍晚能夠出訪中國。

今年初的「間諜氣球」事件後,中美關係不斷惡化,中美經貿關係也多有波折。中國日前以國安風險為由,要求關鍵基礎設施運營者停止採購美國半導體企業美光(Micron)的產品。此前,中國對多家美國諮詢顧問公司進行突擊檢查。

日前落幕的七國集團(G7)峰會上,成員國領導人抨擊中國的「經濟脅迫」,表示將與這個世界第二大經濟體「去風險化」,但強調並不是「脫鉤」。

預計將見戴琪

王文濤此行赴美,是為了參加25日、26日在底特律舉行的亞太經合組織(APEC)貿易部長會議。中國商務部發言人束珏婷25日證實,王文濤參加APEC會議期間,還將會見美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)。

本週稍早,戴琪曾向《南華早報》表示,希望在APEC會議上見到王文濤。截至目前,美國貿易代表辦公室尚未確認戴琪與王文濤的會晤。白宮發言人柯比(John Kirby)24日表示,關於與戴琪的會晤,討論仍在繼續。

路透社報導,美國兩大工會領導人25日在APEC貿易部長會議上表示,美國與中國等國家的貿易政策,必須在工人需求與企業利潤之間取得更公平的平衡。美國汽車工人聯合會主席費恩(Shawn Fain)表示,他們並不是反對貿易,而是反對單方面的貿易,直指美國與中國的貿易並不平衡。

在與戴琪、費恩討論勞工在貿易政策中的作用時,美國勞工聯合會產業工會(AFL-CIO)秘書長弗雷德蒙(Frederick Redmond)則強硬表示:「我們不期望戴琪大使對中國的侵占讓步一寸。」

美中破冰點?

APEC貿易部長會議登場前,《華爾街日報》刊載報導分析,經過數個月以來的互相指責,美中關係正要進入新階段。王文濤與雷蒙多的會晤可能會決定這兩個大國,是否能夠恢復「間諜氣球」事件以前的高層交流。

一位匿名美國官員向該報透露,北京近期試探性地恢復與華盛頓的外交關係,部分原因是中國領導人認為目前處於更有利的位置。習近平陸續接待了多名歐洲領導人,試圖分裂西方聯盟,並與巴西總統建立了牢固的貿易關係。該美國官員說道:「他們認為我們看起來不太好。」

「這一刻是一個機會,但卻是一個脆弱的時刻。」歐巴馬政府前高級國家安全官員、現任喬治城大學教授的梅代羅斯(Evan Medeiros)向該報表示:「即使競爭正在加劇,北京和華盛頓仍將努力重建基本的溝通渠道。」

本週,在懸缺了數個月之後,新任中國駐美大使謝鋒終於赴美履新;月初,美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)與中國最高外交官王毅在維也納舉行了為期2天的會談;美國總統拜登在本月的G7峰會後直言,他認為美國與中國的關係將很快「解凍」,並暗示自己可能將與習近平再次對話。

(綜合報導)

© 2023年 德國之聲版權聲明:本文所有內容受到著作權法保護,如無德國之聲特別授權,不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償,並受到刑事追究。