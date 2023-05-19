中國商務部長王文濤見雷蒙多 中美破冰關鍵？

（德國之聲中文網）中國商務部長王文濤與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）週四（5月25日）在華府舉行了會晤。中國商務部發布聲明表示，雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行了「坦誠、專業、建設性的交流」。中方就美方的對華經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點關切。

美國商務部的聲明則另指出，雷蒙多與王文濤會晤時，也對中國近期對在中國經營的美國公司採取的一系列行動表示擔憂。

王文濤與雷蒙多的會晤，是拜登執政以來，中美官員在美國首都舉行的第一次內閣級會晤。中國商務部聲明表示，「雙方同意建立溝通渠道，就具體經貿關切和合作事項保持和加強交流。」

據中國商務部稱，王文濤本週稍早已在上海會見多名美國企業代表，包括嬌生（Johnson & Johnson）、3M、陶氏（Dow）、默克（Merck）和霍尼韋爾（Honeywell），並向他們表示：「中國將持續歡迎美資企業在中國發展，實現共贏。」

本月稍早，美國商務部長雷蒙多也在華盛頓會見了中國美國商會 （American Chamber of Commerce in the People's Republic of China）代表團。知情人士透露，期間她聽取了美國企業代表對中國近期針對美企展開的一系列突襲、拘留和調查行動的擔憂。

據知情人士說法，雷蒙多表示，她將向中方表明，美國政府政策的目的本質上是為了降低風險，而不是與中國脫鉤。雷蒙多向代表團表示，她有意在雙方都能接受的條件下，推動經濟關係向前發展，並期待今年稍晚能夠出訪中國。

今年初的「間諜氣球」事件後，中美關係不斷惡化，中美經貿關係也多有波折。中國日前以國安風險為由，要求關鍵基礎設施運營者停止採購美國半導體企業美光（Micron）的產品。此前，中國對多家美國諮詢顧問公司進行突擊檢查。

日前落幕的七國集團（G7）峰會上，成員國領導人抨擊中國的「經濟脅迫」，表示將與這個世界第二大經濟體「去風險化」，但強調並不是「脫鉤」。

預計將見戴琪

王文濤此行赴美，是為了參加25日、26日在底特律舉行的亞太經合組織（APEC）貿易部長會議。中國商務部發言人束珏婷25日證實，王文濤參加APEC會議期間，還將會見美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。

本週稍早，戴琪曾向《南華早報》表示，希望在APEC會議上見到王文濤。截至目前，美國貿易代表辦公室尚未確認戴琪與王文濤的會晤。白宮發言人柯比（John Kirby）24日表示，關於與戴琪的會晤，討論仍在繼續。

路透社報導，美國兩大工會領導人25日在APEC貿易部長會議上表示，美國與中國等國家的貿易政策，必須在工人需求與企業利潤之間取得更公平的平衡。美國汽車工人聯合會主席費恩（Shawn Fain）表示，他們並不是反對貿易，而是反對單方面的貿易，直指美國與中國的貿易並不平衡。

在與戴琪、費恩討論勞工在貿易政策中的作用時，美國勞工聯合會產業工會（AFL-CIO）秘書長弗雷德蒙（Frederick Redmond）則強硬表示：「我們不期望戴琪大使對中國的侵占讓步一寸。」

美中破冰點？

APEC貿易部長會議登場前，《華爾街日報》刊載報導分析，經過數個月以來的互相指責，美中關係正要進入新階段。王文濤與雷蒙多的會晤可能會決定這兩個大國，是否能夠恢復「間諜氣球」事件以前的高層交流。

一位匿名美國官員向該報透露，北京近期試探性地恢復與華盛頓的外交關係，部分原因是中國領導人認為目前處於更有利的位置。習近平陸續接待了多名歐洲領導人，試圖分裂西方聯盟，並與巴西總統建立了牢固的貿易關係。該美國官員說道：「他們認為我們看起來不太好。」

「這一刻是一個機會，但卻是一個脆弱的時刻。」歐巴馬政府前高級國家安全官員、現任喬治城大學教授的梅代羅斯（Evan Medeiros）向該報表示：「即使競爭正在加劇，北京和華盛頓仍將努力重建基本的溝通渠道。」

本週，在懸缺了數個月之後，新任中國駐美大使謝鋒終於赴美履新；月初，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與中國最高外交官王毅在維也納舉行了為期2天的會談；美國總統拜登在本月的G7峰會後直言，他認為美國與中國的關係將很快「解凍」，並暗示自己可能將與習近平再次對話。

（綜合報導）

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