 中國呼吸道疾病增多 WHO籲提交詳細數據 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.11.2023

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中國呼吸道疾病增多 WHO籲提交詳細數據

中國多地近期都報告各類呼吸道疾病發病率增高，疾控部門認爲這與疫情期間發病率偏低有關。現在，世界衛生組織要求中方就近期疫情提供更多的流行病學和臨床數據，並呼籲中國民衆做好健康防護。

中國漳州的醫生正在查看病人的肺部感染狀況（2020年2月資料圖）

中國漳州的醫生正在查看病人的肺部感染狀況（2020年2月資料圖）

（德國之聲中文網）就中國近期呼吸道疾病發病率升高、發生兒童聚集性肺炎疫情，世界衛生組織（WHO）11月22日正式請求中方提供更詳細信息。

一星期前，中國國家衛健委曾召開新聞發佈會，通報了"呼吸道疾病已進入高發季節、多種呼吸道疾病交織叠加"，其中包括流感病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、新冠病毒感染等。中國當局强調應加强醫療機構和社區環境中的疾病監測，並加强衛生系統管理病患的能力。還有媒體在21日報導指出，公共疾病監測系統ProMED記錄到中國北方發生了兒童聚集性肺炎疫情，但暫不清楚這是否和衛建委此前通報的情形相關聯。

中國中央廣播電臺此前也援引北京兒童醫院門診部主任李豫川指出，醫院内科目前平均每天接診7000餘名病人，遠超醫院承載能力。這名醫生還表示，目前流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒已經取代支原體，成爲了本輪呼吸道感染高峰的主要病原體。根據中國媒體《潮新聞》報道，今年9到10月，浙江衢州三家重點醫院肺炎支原體感染患兒是去年同期的17.8倍。

世界衛生組織在22日要求中方就已知病原體傳播趨勢、醫療系統當前負荷提供進一步的流行病學、臨床醫學數據，並且透過《國際衛生條例》機制傳送兒童聚集性肺炎的實驗室檢驗結果。

世衛組織表示，目前正與中國的臨床醫生以及科研人員保持聯係。該組織指出，自10月中旬以來，中國北方地區通報的流感症狀疾病比此前三年同期有所增加。

WHO呼籲民衆加强防護

此前，北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉曾經在中國國家衛健委新聞發佈會上解釋說："新冠疫情期間，由於大家採用嚴格的呼吸道防控措施，因此包括支原體、病毒、其他感染，這些急性呼吸道疾病的確比其他年份是有下降的。隨著防控的常態化，今年這些疾病又回歸到疫情前的表現，而且發病水準和疫情前比回歸正常，所以也是正常表現。大家覺得和前三年比，今年的呼吸道疾病好像增加了。"

世界衛生組織也向中國民衆喊話，敦促採取措施降低呼吸道患病風險，包括接種疫苗、與患者保持距離、患病時居家避免外出、根據需要接受檢查和治療、適當佩戴口罩、保持通風、勤洗手。

2021年1月，WHO新冠溯源專家組前往中國調查

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中國當局在新冠疫情最早期的種種不透明做法一直飽受抨擊。世界衛生組織一度為中國的做法辯護，但後來也多次抨擊北京方面缺乏透明度以及合作意願。目前，新冠疫情的溯源調查依然進展緩慢，科學家仍在圍繞兩種假説進行爭論：實驗室事故論以及野生動物經中間宿主傳播論

今年早些時候，世衛組織再次表示，確信中方擁有更多能夠揭示新冠起源的數據，並認爲北京具有"道義上的義務"分享這些信息。

世界衛生組織曾經在2021年初組織專家團前往中國進行新冠溯源調查，但是此後的後續專家組一直沒有成行。

（法新社、路透社等）

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