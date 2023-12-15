 中國：台灣對陸限制措施構成「貿易壁壘」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2023

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中國：台灣對陸限制措施構成「貿易壁壘」

台灣大選倒數不到1個月，中國商務部15日主張「台灣地區對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘」，但未宣布將採取何種行動。這項貿易壁壘調查原定在台灣選前一天截止，如今提前公布結果；台灣則批評中方調查「不符事實、政治操作」。

中國對台貿易壁壘調查自今年4月12日啟動，原先截止日期是台灣總統大選前一天，即2024年1月12日。

中國對台貿易壁壘調查自今年4月12日啟動，原先截止日期是台灣總統大選前一天，即2024年1月12日。

（德國之聲中文網）中國原本預計在明年台灣總統大選前夕公布對台「貿易壁壘」調查結果，但中國商務部週五（12月15日）卻無預警宣告調查結束，認定「台灣地區對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘」，且台灣的相關措施「對大陸相關產業及企業造成負面貿易影響」。

調查報告稱，台灣應依世界貿易組織（WTO）規則，「給予大陸與其他世貿成員平等的出口待遇和競爭機會」。報告還強調《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），主張台灣未遵守「逐步減少或消除」雙方貨物貿易壁壘的義務，「不僅未逐步減少對大陸的禁止進口產品數量，還在不斷擴大禁止進口產品範圍」。

中國商務部的公告內，並未進一步指出接下來將採取何種措施。

延伸閱讀：国台办支持研究中止或部分中止ECFA 台经济部：反对“政治化”

中國國台辦發言人朱鳳蓮15日也發聲明支持調查結果，並支持依規定研擬、採取相關措施。她稱這項調查「事實清晰，證據確實充分，調查結論客觀公正」，並批評「民進黨當局對大陸採取貿易限制措施」，不符合ECFA協議內「關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求」。

對此，台灣行政院經貿談判辦公室回應，中國「片面」進行的貿易壁壘調查違反世貿規範，而且「不符事實」，因此台灣絕不接受，要求中國「停止政治操作」。該辦公室認為，兩岸同屬世貿會員，「若中方有誠意」，兩岸隨時可依循世貿機制啟動協商、解決貿易爭端。台灣工商界人士則呼籲兩岸積極對話溝通。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳批評，中國此舉是「恫嚇台灣經濟選民」的「老套路」，但是否在台灣的選舉掀起漣漪，有待觀察。

中國過去幾年來多次無預警宣布禁止進口台灣農漁產品，案例包含鳳梨、石斑魚等，外界普遍認為這是透過經濟對台灣施壓的手段。圖為種植鳳梨的台灣農民。（資料照）

中國過去幾年來多次無預警宣布禁止進口台灣農漁產品，案例包含鳳梨、石斑魚等，外界普遍認為這是透過經濟對台灣施壓的手段。圖為種植鳳梨的台灣農民。（資料照）

延伸閱讀：客座評論：中國再禁台產品進口背後政治黑影重重

台灣選前 中國態度引關注

當前執政的民進黨多次主張中國企圖「介選」，在台灣大選前透過經濟脅迫軍事恫嚇拉攏或利誘政治人物等做法，影響台灣的選舉結果。

15日，台灣國防部通報，過去24小時內有12架次的中國軍機在台灣附近空域，其中2架逾越台灣海峽中線。另有9艘中國軍艦在台灣周邊海域活動。

此外，就在選前恰好1個月前的12月13日，國台辦記者會攻擊民進黨的言詞砲火猛烈，引發關注。發言人朱鳳蓮回應了貿易壁壘、兩岸服貿協議等一系列涉及台灣的政經議題，並批評民進黨把兩岸交流活動都「扣上介選的帽子」、是為了「騙取選票」。

當天的記者會後，專家曾向DW分析道，台灣選舉將至，國台辦發出上述訊息，各界很難不把這視為中國欲影響台灣大選的證據。不過，這類的言詞威脅僅僅是「老調重彈」，對台灣的選民影響有限。

（綜合報導）

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