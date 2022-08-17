 中國反日情緒升高 專家：鼓吹民族主義轉移政治矛盾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中國反日情緒升高 專家：鼓吹民族主義轉移政治矛盾

近日，中國連續發生兩起被部分人士視為「反日情緒」升高的事件。隨著北京和其他國家之間的緊張關係加劇，有專家指，中國當局可能試圖利用民族主義來實現其政治目標，但這樣的作法也會進一步限制公民社會中不同的意見。

Japan Frau mit Kimono und Jeans

8月15日，一段在微博廣為流傳的影片顯示，一名蘇州女子因身穿和服被警方帶走。(此圖並非在蘇州所攝)

（德國之聲中文網）北京近期的侵略性軍事行動，令周邊印太地區的部分國家深感擔憂。與此同時，中國內部的民族主義情緒也正在上升。過去一週，一連兩起與反日情緒有關的事件在中國社群網路引發了廣泛討論。

8月15日，一段在微博廣為流傳的影片顯示，一名蘇州女子因身穿和服被警方帶走。據報導，她當時是在扮演一個日本動漫系列的角色。影片中，警察對她喊道，如果她穿的是漢服，就不會阻止這名女子拍照，並持續向這名女子吼道：「妳是中國人嗎？」最後，該名女子被警察以「尋釁滋事」的罪名逮捕。

這名女子後來在微博上寫道：「（公安）拍了我的照片，沒收我的角色扮演和服，刪掉我拍攝的照片，甚至要求我寫500字的反省文，我覺得我現在沒有尊嚴。」

相關內容在中國社交媒體上瀏覽次數超過2億，部分中國網民質疑警方反應過度。一位網民寫道：「『穿和服被抓』竟然發生在蘇州，這是萬萬沒想到的。這件事讓整個蘇州蒙羞。偌大的國家，容不下一套和服; 自稱勤勞智慧的民族，竟容不下一個穿和服的弱女子。」

另一位網民則寫道：「到底是誰尋釁滋事？如果要這樣的話，能不能先把街上所有的日料店關閉？」

中國《環球時報》前總編輯胡錫進也在微博對此事提出質疑。他寫道：「蘇州是中國最開放的城市之一，我不希望那座城市的日式風情街上容不下一個穿和服女孩的身影。和服不是日本軍服，它在法律層面沒有被禁止穿著的理由。」

不過他也指，中日關係持續緊張，日本配合美國遏制中國，「和服成了很多中國人眼中有點刺眼的符號」，「有人要穿和服時，我勸他們一定要注意周圍環境，防止引起周圍人不悅，更要盡量避免自己成為不必要的爭議中心。尊重多數人的感受，這總不是錯的。」

部分觀察人士認為，雖然不清楚該名警察的論調是否反映了中國的官方立場，但他沒有因為過度行使權力而受到處分，表明北京不想懲罰自己體制內的人。人權觀察的資深中國研究員王亞秋告訴德國之聲：「為了確保體制內人員的忠誠度，中國當局願意保護那些違反規定的人。這是中國政府保護體制的一種方式。」

中國品牌為疑似企圖「日本化」而道歉 

蘇州和服事件發生幾天後，中國知名連鎖零售品牌「名創優品」8月18日在其官方微博發布致歉聲明，承諾會在明年3月31日前完成國內外分店「去日化」工作，強調「要做堂堂正正的中國品牌」。

中國財經雜誌《財經天下》整理此次名創優品面臨的立場風波，主要是源自該品牌在西班牙分公司的Instagram上發表的貼文，誤將身著中國旗袍的公仔稱作「藝妓」。當時經網友提醒，但名創優品絲毫不在意，只是以微笑表情回應。

China boykottiert westliche Bekleidungs-Firmen

過去幾年，因中國民族主義高漲，包含 H&M 在內多家外國品牌都因譴責中國在新疆侵犯人權，遭到中國消費者抵制。

有專家認為，近期這兩起事件反映了中國幾十年來存在的反日情緒。加拿大多倫多大學語言研究學系助理教授郭婷告訴德國之聲：「這兩起事件並非新的趨勢，我們過去已經看到一波又一波的反日情緒在中國上演。」

其他分析人士則指出，中國仇外情緒上升的時機點，可能反映了北京的某些政治需要。旅美中國人權律師滕彪告訴德國之聲：「當中國政府需要仇日的情緒來作為它向外界宣示的一個象徵時，它會挑動這種情緒。這都是精心挑選的時機。有時也沒有一個特定事件，而是中共需要反日的情緒來轉移國內的政治矛盾或民眾的注意力，這也是專制體制經常用的作法。」

自「名創優品」發表致歉聲明以來，中國網民仍質疑該品牌道歉的誠意。一名網民在微博上寫道：「不如也澄清一下自己是哪個國家的品牌吧。一個中國品牌天天from Japan幾個意思？」

另一名網民在「名創優品」的聲明下留言表示：「名創是本土品牌吧。不管企業是覺得給自己包裝上一個日式理念能更好賣，還是銷路能更廣，理念歸理念，別針把自己當日企了。日式不是鍍金，我們自己的文化更美麗。」

專家：民族主義引發寒蟬效應 

除了利用民族主義來實現某些政治目標外，滕彪認為，中國當局試圖藉此干預公民的個人選擇，這也是一個極權主義國家很常出現的現象。他告訴德國之聲：「民眾上街穿什麼衣服跟政府完全沒有關係，連這個都要干涉的話，這是一個典型的極權體制。這的確會引起很多人的反思與反感，但從整個中國人口的角度來看，絕大多數人無法進行這樣的反思，或是批評中國政府不正當的作法。」

滕彪補充道：「雖然蘇州女子和服的事件讓很多人覺得非常擔憂，它背後是非常恐怖的邏輯，但恐怕這種反思與擔憂無法成為主流。狂熱的愛國主義與反日情緒是更強大的。」

DW.COM

有评论指出，司马南事件曝露了中国“爱国大V”的丑态：藉倡议反美思想、消费台湾、批判中国资本家，为自己带来丰厚收入。又有评论指出，从历史灾难看，胡锡进及其同党的舆论鼓噪十分危险。

在中国，一名年轻女孩因穿着和服被警方带走，罪名是涉嫌"扰乱公共秩序"。德语报章认为，该事件也是当前中国民族主义情绪高涨，以及中国同西方关系紧张的一个缩影。

外交部发言人华春莹推文中的餐馆和一位苏州警察眼中的和服有什么共同点？时评人长平认为，日常生活化的爱国主义“再教育”在中国并非徒增笑柄，而是相当成功。

人權觀察的王亞秋與多倫多大學的郭婷都認為，中國政府試圖透過鼓吹民族主義在中國公民社會中製造一個同溫層，並藉此排除其他與政府理念不同的意見。王亞秋向德國之聲表示：「很多人應該是怕被網上的小粉紅或愛國人士攻擊，他們選擇噤聲。因為若他們說了一些不愛國的話，他們可能被一群人跑過來攻擊，所以民族主義的其中一個效應是寒蟬效應。」

郭婷則認為，雖然中國內部對MeToo運動和其他女權議題的支持仍相對活躍，但在中國政府持續對公民社會施壓的情況下，相關的審查制度與政府對公共領域的控制，仍會使中國公民社會變得更單調。她告訴德國之聲：「這樣的氛圍讓中國人民認知到，什麼事能做，什麼事不能做。這是中國從上而下貫徹民族主義所產生的附加結果。」

滕彪認為，未來中國共產黨會強化民族主義，強化對西方的不滿與仇恨。他說：「今後這樣的事情會越來越多。和服事件表明的是中國政府對民眾的日常行為與選擇也更多干涉，越來越有文革時期的色彩，對人們思想觀念的限制跟干涉，這樣的色彩越來越濃厚。」

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Unterschiedliche Kleidung von zwei jungen Japanerinnen, Kimono und Jeans

德语媒体："扰乱公共秩序"的服装 17.08.2022

在中国，一名年轻女孩因穿着和服被警方带走，罪名是涉嫌"扰乱公共秩序"。德语报章认为，该事件也是当前中国民族主义情绪高涨，以及中国同西方关系紧张的一个缩影。

A man stands in front of a glass cabinet displaying the Global Times newspaper that features a front page article about U.S. House of Representatives Speaker Nancy Pelosi's Asia tour in Beijing, China, August 1, 2022. The front page headline reads: Pelosi visits Asia in the smell of gunpowder. REUTERS/Thomas Peter

墙外文摘：从司马南到胡锡进——危险的丑态 28.08.2022

有评论指出，司马南事件曝露了中国“爱国大V”的丑态：藉倡议反美思想、消费台湾、批判中国资本家，为自己带来丰厚收入。又有评论指出，从历史灾难看，胡锡进及其同党的舆论鼓噪十分危险。

©Kyodo/MAXPPP - 15/07/2020 ; Chinese Foreign Ministry spokeswoman Hua Chunying speaks at a press conference in Beijing on July 15, 2020. (Kyodo) ==Kyodo

长平观察：华春莹的“餐馆”和苏州警察的“和服” 17.08.2022

外交部发言人华春莹推文中的餐馆和一位苏州警察眼中的和服有什么共同点？时评人长平认为，日常生活化的爱国主义“再教育”在中国并非徒增笑柄，而是相当成功。

广告

媒体看中国

胡锡进曾任主编的《环球时报》是中国民族主义的发声机器

墙外文摘：从司马南到胡锡进——危险的丑态

有评论指出，司马南事件曝露了中国“爱国大V”的丑态：藉倡议反美思想、消费台湾、批判中国资本家，为自己带来丰厚收入。又有评论指出，从历史灾难看，胡锡进及其同党的舆论鼓噪十分危险。  