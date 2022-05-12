中國反對美國芯片法案？美商務部長：北京怕輸了優勢

（德國之聲中文網）為了提高美國科技競爭力、抗衡中國，美國立法者將在週四（5月12日）針對芯片相關法案的妥協措施展開正式談判。

根據路透社報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）11日在一場聽證會上被問到，多家媒體報導，中國一直在推動美國商界出手，反對國會通過有關法案。她回應表示：「這一點也不令我吃驚」。她表示，已聽說中國正在遊說美國企業的報導，這些報導 「令人深感關切」。

雷蒙多說，法案將賦予美國優勢，「中國不希望我們通過這個法案。他們知道這個法案將使我們能夠超越他們。」她補充道，中國已向國內芯片生產投資了1600億美元，「他們最不希望的就是我們也投資520億美元。」

對此，中國官方沒有立即發表評論。

美國聯邦眾議院和參議院已於去年6月及今年2月陸續通過不同版本的《芯片法案》（CHIPS Act）。該法案預計提供520億美元補貼芯片製造商在美國研發、設計和生產芯片。法案獲得跨黨派議員支持，但兩院仍在協商法案方面有歧見。路透社報導，要達成最終協議可能仍需要數個月。

芯片的持續短缺已經嚴重擾亂了全球汽車和電子產業，迫使部分公司減產。美國商務部長雷蒙多稱，提高芯片產量已是「國家安全問題」。

中國遭指遊說美國商界反對法案

路透社去年11月報導，根據知情消息及路透社所看到的內部機密文件，中國駐華盛頓大使館曾發信給美國高管，敦促國會議員改變或放棄尋求增強美國競爭力的具體法案。

根據該信件內容，中國官員警告各公司，如果法案成為法律，他們將面臨失去市場份額或收入的風險。

中國此前已表示反對有關立法，指控這不只激起了反華情緒，也是基於冷戰時期的思維。

本週稍早，美國總統拜登呼籲國會迅速通過包含《芯片法案》（CHIPS Act）在內的《兩黨創新法案》（Bipartisan Innovation Act）。他強調，法案旨在加強美國的技術和創新，並與主要的地緣政治對手——中國，保持同步。

拜登稱，這將有助於「強化我們的經濟和國家安全」，「難怪中國共產黨正在遊說——付錢給遊說者——反對這項法案的通過。」

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（路透社、CNBC）

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