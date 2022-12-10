中國反封控抗議潮延燒 示威者高喊要自由

（德國之聲中文網）中國反「清零政策」示威浪潮延燒3日。 11月27日晚間，上海數百名抗議者和警察發生衝突，現場有目擊者稱警方將數十人帶上公車駛離。

「我在這裡是因為我愛我的國家，但我不愛我的政府......。我希望能夠自由外出，但我不能。我們的防疫政策是一場遊戲，並非基於科學或現實，」上海一名為肖雲（Shaun Xiao，音譯）的抗議者告訴路透社。

這是自中國國家主席習近平十年前掌權以來，中國第一次出現大規模的公民不服從浪潮。民眾對「清零政策」的挫敗感在新冠疫情爆發以來3年內不斷增加，防控措施也對中國——這個世界第二大經濟體——造成嚴重損失。

上海爆發衝突

27日上海為烏魯木齊火災遇難者舉行的燭光守夜活動，入夜後湧現反「清零政策」、反共產黨的言論，情勢逐漸升溫，後引來大批警力陸續部署。

路透社報導，當聚集人數約達到數百人時，部分示威者試圖與驅散他們的警察爆發衝突。一名目擊者表示，看到警察護送民眾上了一輛公車，公車上約有幾十人。

一名26歲、不願具名的上海示威者告訴路透社：「我們只想要我們的基本人權。沒有核酸檢測，我們不能離開家。是新疆的事故把人民逼到絕處。」

他指出，現場的示威者「並不暴力」，「但警察卻無緣無故地逮捕他們」。而當警方試圖抓住他時，「周圍的人都使勁抓住我的胳膊，把我往後拉，讓我可以逃跑。」

根據多家媒體報導，為了避免示威潮擴散，上海警方將人潮聚集的烏魯木齊中路路牌拆除，引發更多爭議。

這個週末，武漢和成都也有抗議者走上街頭。同時，中國各地眾多大學校園學生也陸續發起示威聚集。

路透社表示，27日有一大群人聚集在中國西南的大都市成都，手舉白紙、口中高呼： 「我們不想要終身統治者。我們不想要皇帝。」意指習近平取消中國領導人任期限制的行為。

而新冠疫情爆發的起點城市武漢，也有社交媒體影片顯示數百名居民走上街頭，砸開金屬路障，推倒核酸檢驗帳篷，要求解除封鎖。不過這些影片尚無法得到獨立核實。

直至28日凌晨，疫情持續升溫的北京，共有約1000名示威者聚集在三環路附近的亮馬河畔，拒絕散去。其中一組抗議群眾高呼：「我們不想要口罩，我們想要自由。我們不要核酸，我們要自由。」

罕見的公眾抗議

在中國罕見大規模公眾抗議，在習近平的領導下，異議的空間幾乎被消除，路透社報導，這迫使公民主要透過社交媒體發洩他們的不滿，並與審查員在網路上「玩貓捉老鼠」的遊戲。

而在習近平獲得中國國家主席第三任期後的一個多月，挫折感就已經沸騰了。

​​美聯社報導，上海一名堅持匿名的示威者說，「抗議活動的氣氛鼓勵人們談論被認為是禁忌的話題」，包括1989年鎮壓天安門廣場民主抗議活動的事件。

對此，耶魯大學政治學助理教授馬丁利（Dan Mattingly）告訴路透社，這一波抗議浪潮，「將迫使共產黨作出回應，而其中一個回應很可能就是鎮壓，他們將會逮捕和起訴部分示威者。」

不過，馬丁利表示，目前動亂情況仍與天安門事件相差甚遠，應不至於轉變成血腥鎮壓。他補充說，只要習近平還有中國高層和軍隊和站在他一邊，他就不會面臨任何權力動搖的風險。

面對由烏魯木齊火災而起的示威運動，新疆共產黨書記馬興瑞在本週末呼籲加強該地區安全維護，遏制「非法暴力拒絕新冠防疫措施」的行為。

目前中國仍持續堅持習近平的「清零政策」，即使當地病例數已經連續幾天創下新高，26日有近4萬名新感染者，促使全國多個城市進入封鎖。

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

（路透社、美聯社）

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