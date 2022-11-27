 中國反封控抗議潮延燒 示威者高喊要自由 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中國反封控抗議潮延燒 示威者高喊要自由

27日晚間，上海數百名反「清零政策」示威者與警察爆發衝突。28日凌晨，北京共千名示威者持續佔領街頭，不願散去。這一波公眾抗議浪潮，讓許多中國市民開始公開談論「禁忌話題」。

27日晚間，上海一名反「清零政策」示威男子遭警方逮捕。

27日晚間，上海一名反「清零政策」示威男子遭警方逮捕。

（德國之聲中文網）中國反「清零政策」示威浪潮延燒3日。 11月27日晚間，上海數百名抗議者和警察發生衝突，現場有目擊者稱警方將數十人帶上公車駛離。

「我在這裡是因為我愛我的國家，但我不愛我的政府......。我希望能夠自由外出，但我不能。我們的防疫政策是一場遊戲，並非基於科學或現實，」上海一名為肖雲（Shaun Xiao，音譯）的抗議者告訴路透社。

這是自中國國家主席習近平十年前掌權以來，中國第一次出現大規模的公民不服從浪潮。民眾對「清零政策」的挫敗感在新冠疫情爆發以來3年內不斷增加，防控措施也對中國——這個世界第二大經濟體——造成嚴重損失。

上海爆發衝突

27日上海為烏魯木齊火災遇難者舉行的燭光守夜活動，入夜後湧現反「清零政策」、反共產黨的言論，情勢逐漸升溫，後引來大批警力陸續部署。

路透社報導，當聚集人數約達到數百人時，部分示威者試圖與驅散他們的警察爆發衝突。一名目擊者表示，看到警察護送民眾上了一輛公車，公車上約有幾十人。

一名26歲、不願具名的上海示威者告訴路透社：「我們只想要我們的基本人權。沒有核酸檢測，我們不能離開家。是新疆的事故把人民逼到絕處。」

他指出，現場的示威者「並不暴力」，「但警察卻無緣無故地逮捕他們」。而當警方試圖抓住他時，「周圍的人都使勁抓住我的胳膊，把我往後拉，讓我可以逃跑。」

根據多家媒體報導，為了避免示威潮擴散，上海警方將人潮聚集的烏魯木齊中路路牌拆除，引發更多爭議。

這個週末，武漢和成都也有抗議者走上街頭。同時，中國各地眾多大學校園學生也陸續發起示威聚集。

路透社表示，27日有一大群人聚集在中國西南的大都市成都，手舉白紙、口中高呼： 「我們不想要終身統治者。我們不想要皇帝。」意指習近平取消中國領導人任期限制的行為。

而新冠疫情爆發的起點城市武漢，也有社交媒體影片顯示數百名居民走上街頭，砸開金屬路障，推倒核酸檢驗帳篷，要求解除封鎖。不過這些影片尚無法得到獨立核實。

直至28日凌晨，疫情持續升溫的北京，共有約1000名示威者聚集在三環路附近的亮馬河畔，拒絕散去。其中一組抗議群眾高呼：「我們不想要口罩，我們想要自由。我們不要核酸，我們要自由。」

罕見的公眾抗議

在中國罕見大規模公眾抗議，在習近平的領導下，異議的空間幾乎被消除，路透社報導，這迫使公民主要透過社交媒體發洩他們的不滿，並與審查員在網路上「玩貓捉老鼠」的遊戲。

而在習近平獲得中國國家主席第三任期後的一個多月，挫折感就已經沸騰了。

​​美聯社報導，上海一名堅持匿名的示威者說，「抗議活動的氣氛鼓勵人們談論被認為是禁忌的話題」，包括1989年鎮壓天安門廣場民主抗議活動的事件。

對此，耶魯大學政治學助理教授馬丁利（Dan Mattingly）告訴路透社，這一波抗議浪潮，「將迫使共產黨作出回應，而其中一個回應很可能就是鎮壓，他們將會逮捕和起訴部分示威者。」

不過，馬丁利表示，目前動亂情況仍與天安門事件相差甚遠，應不至於轉變成血腥鎮壓。他補充說，只要習近平還有中國高層和軍隊和站在他一邊，他就不會面臨任何權力動搖的風險。

面對由烏魯木齊火災而起的示威運動，新疆共產黨書記馬興瑞在本週末呼籲加強該地區安全維護，遏制「非法暴力拒絕新冠防疫措施」的行為。

目前中國仍持續堅持習近平的「清零政策」，即使當地病例數已經連續幾天創下新高，26日有近4萬名新感染者，促使全國多個城市進入封鎖。

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

（路透社、美聯社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

In this image from video obtained by The Associated Press, police, foreground, watch protesters in Shanghai on Saturday, Nov. 26, 2022. Protests against China’s restrictive COVID measures appeared in a number of cities Saturday night, in displays of public defiance fanned by anger over a deadly fire in the western Xinjiang region. (AP Photo)

京沪等地爆发街头抗议 上海示威者：习近平下台！ 27.11.2022

新疆乌鲁木齐一场大火，在过去两天於中国各地点燃了反「清零政策」的示威浪潮。几位26日深夜参与上海一场公开示威的民众告诉德国之声，多数示威群众的诉求，是要求北京下架「清零政策」。

Protest gegen Covid-Politik in Shanghai Datum: 26.11.2022 Ort: Urumqi Road, Shanghai, China Quelle: DW

乌鲁木齐火灾引发中国网络和线下抗议浪潮 27.11.2022

乌鲁木齐火灾酿成的悲剧让中国民众的愤怒升级，并通过抗议行动和网络言论表达不满。多个城市发生群体示威和警民冲突。

22.11.2022 BEIJING, CHINA - NOVEMBER 22: An epidemic control worker is dressed in protective equipment to prevent the spread of COVID-19 while standing on a nearly empty road in the Central Business District during rush hour, after most workers were expected to work from home, on November 22, 2022 in Beijing, China. In an effort to try to bring rising cases under control, the local government on Friday closed many restaurants for inside dining, switched schools to online studies, and asked people to work from home. Though the government recently revised its COVID strategy, it has said it will continue to stick to its strict zero tolerance policy with mandatory testings, quarantines and lockdowns in many areas in an effort to control the spread of the virus. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

“不自由和穷”全占了？中国多地防疫引发民怨 26.11.2022

在世界上大多数地区都早已进入和新冠病毒共处模式之时，中国仍然坚持严格的“动态清零”防疫政策不放松。随着连日来全国新增感染数字不断刷新纪录，各地的封控也层层加码，民众的怨气不断累积，在不少地方都发生了抗议事件。

广告

媒体看中国

G20峰会上的习近平与意大利总理梅罗妮

墙外文摘：习近平外交失去关系建构机会

有评论认为，习近平在外交出关后受限于政治姿态而为德不卒，失去从自疫情以来难得的社会性的关系建构机会，仍被动地受制于美国主导的国际秩序。  