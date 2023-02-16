中國去年疫情防控支出或逾三千億人民幣

（德國之聲中文網）根據中國地方政府的年度預算報告，中國各省去年在新冠肺炎防控上，至少花費了3520億人民幣。在中國經濟成長趨緩之際，這讓中國各省的財政狀況更加吃緊。

中國31個省區市之中，有至少20個公布了2022年的防控支出數據；各省的計算方式各異，有些地方納入各級政府的支出，有些則僅包含省級。

數據顯示，較富裕的省份支出更高，花費最多的是廣東省，去年在核酸檢測、疫苗、醫護人員補貼方面，總共花了大約711億人民幣。這個數字比2021年的新冠相關花費高出了56.8%，更是2020年的兩倍以上。這也相當於廣東省2022年國民生產毛額（GDP）的0.6%；在疫情之前，中國每年在公共衛生上大約投入其GDP的5%。

支出第二多的則是江蘇省，去年防疫花費約423億人民幣，比2021年高出28倍以上。上海共計花了約167億人民幣因應疫情，包含治療、建造臨時醫院、採購醫療器材等。至於北京市的支出，大約為264億人民幣，超過北京去年公衛預算的一倍之多。

去年底，中國各地爆發「白紙運動」，不久後政府捨棄嚴格的清零政策，放寬防疫管制。今年1月初，中國重新開放邊境，當時中國官媒新華社寫道：「（病毒）隱匿傳播特點明顯、清零難度大，疫情防控的社會成本和代價變高」。

此外，中國國有土地的使用權出讓收入下跌，也加重地方政府的財政困境。

（路透社、《衛報》）

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