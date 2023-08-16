 中國去年生育率降至1.09 再創新低 | 经济纵横 | DW | 16.08.2023

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经济纵横

中國去年生育率降至1.09 再創新低

2022年的中國生育率再創歷史新低，許多人擔心中國將步上日本社會老齡化和少子化的後塵。中國民眾不願意生小孩的原因究竟為何？

中國2022年的出生率降至歷史新低，再度引發青年婚育的討論。（資料照）

中國2022年的出生率降至歷史新低，再度引發青年婚育的討論。（資料照）

（德國之聲中文網）根據中國人口與發展研究中心提交的一份報告，2022年中國總和生育率初步測算已下滑至1.09，在目前世界上人口過億的國家中生育率最低。一般觀察，年輕人口減少、結婚人數降低、育兒成本過高和社會觀念的改變，都影響了生育率。路透社指出，中國是世界上生育率最低的國家之一，與韓國、台灣、香港和新加坡並列。

關於中國會不會步上日本社會高齡化的後塵，在中國社會已有許多討論。根據有官方背景的中國媒體《每日經濟新聞》報導，中國人口與發展研究中心的報告預測，在2021年至2025年推動「第十四個五年計畫」（簡稱「十四五」）期間，中國將出現「極低生育水平」，而且「未來生育水平回升的空間有限」。

出於對人口下降、迅速高齡化的擔憂，北京政府正積極推動一系列措施來提高生育率，例如財政激勵措施，以及改善兒童保育設施等。今年5月，中國國家主席習近平也曾召開會議研究這一課題。

除了高齡化和少子化之外，中國的人口政策還有另一個隱憂：年輕人不願意結婚。以2022年為例，中國的結婚登記數比前一年減少了80.3萬對。

對此，中國人口學者梁建章接受《每日經濟新聞》訪問時指出，隨著經濟社會的發展，中國年輕一代的婚姻觀念改變；與父母輩相比，「越來越多的年輕人把單身視為一種正常的生活選擇。他說，30多歲了還沒結婚，在年輕世代中已經「見怪不怪」。

梁建章也指出，隨著女性教育水平和經濟獨立程度大幅提高，女性的結婚意願比男性更低。此外，由於年輕世代人口不斷減少，可以預見的是，未來幾年中國的結婚人數仍然會繼續下降。

中國年輕世代不願意結婚，是生育率下降的因素之一。（資料照）

中國年輕世代不願意結婚，是生育率下降的因素之一。（資料照）

高昂的育兒成本

中國政府過去曾表示，將從教育、科技等方面，重點提高中國的人口素質，努力保持「適度生育」水平，以支持未來經濟增長。但中國高昂的育兒費用，和女性為育兒可能被迫停止自己職業生涯的情況，讓許多女性不願生更多的孩子，甚至根本不想生孩子。

根據中國智庫「育媧人口研究」今年2月發佈的報告，中國僅次於韓國，是全球養育孩子成本第2高的國家，且撫養一個孩子到18歲的成本，已是中國人均國民所得（GDP）的6.9倍。

此外，性別歧視和婦女應照顧子女的傳統觀念，在中國社會仍然普遍存在。近幾個月來，中國政府推廣了男性應分擔撫養子女責任的言論，但大多數省份的陪產假仍然受到限制。

《每日經濟新聞》報導，中國人口專家梁建章對少子化提出解方，建議中國政府可對二孩家庭的生育，每個孩子給予每月人民幣1000元的現金補貼；3個以上孩子的家庭，每個孩子給予每月人民幣2000元的現金補貼，直至孩子長大到20歲為止。

梁建章也認為，中國政府應對二孩家庭實行所得稅和社會保險費用減半，三孩家庭實行所得稅和社會保險費用全免的政策。他估計，若實施這些措施，將能夠將生育率提升20%左右。

中國高昂的育兒成本，是許多年輕夫妻不願意生小孩的因素之一。（資料照）

中國高昂的育兒成本，是許多年輕夫妻不願意生小孩的因素之一。（資料照）

微博限制討論此一話題

許多中國網友指出，中國總和生育率創下歷史新低的消息一出，在微博上引發熱議，但微博已限制相關討論。DW實測，若是在微博上查詢「中國總和生育率已跌至1.09」標籤，微博將會出現「根據相關法律法規和政策，該話題內容未予顯示」的提示，並且只會搜索到非常有限的內容。

不過，DW實測也發現，如果避開整串的關鍵字，僅在微博搜索較短的相關詞彙，例如「中國生育率」，「生育率1.09」等詞彙，仍可以看到大量中國網友在微博上討論此一話題，也有部分微博認證的時政評論人在討論「年輕人不想生小孩」等議題，並未受到全面的阻攔。

（路透社、《每日經濟新聞》）

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