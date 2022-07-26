中國印尼元首會晤 雙邊承諾擴大經貿交流

（德國之聲中文網）印尼總統佐科威（Joko Widodo）週二（7月26日）訪問北京與中國國家主席習近平和國務院總理李克強見面。兩國領導人在會後表示，將提升雙邊的貿易規模，以及擴大在農業和食品等領域的合作。

中國外交部會後發布聲明指出，兩國元首認為，中國和印尼關係具有重大戰略意義和深遠全球影響，同意確立共建中國印尼命運共同體的大方向。

佐科威是罕見在中國嚴格防疫下到訪的外國元首。中國上一次接待外國領導人，是在今年2月的北京冬奧期間，當時俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是在嚴格的「閉環管理」下訪問北京。

對此，習近平稱，此次會談充分體現雙方對發展兩國關係的高度重視。中印雙方戰略互信日益鞏固，樹立了發展中大國聯合自強、互利共贏的典範。

中國—印尼經貿合作

根據聯合聲明，雙方同意擴大貿易關係，並加強在農業和糧食安全等領域的合作。聲明提到兩國會以「維護地區和平與穩定的強大責任感積極行動」。

在具體合作事項上，雙方續簽了「一帶一路」與「全球海洋支點」構想合作諒解備忘錄。習近平稱，會將雅萬高鐵列為首要旗艦項目，並推動「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」等計畫。

他說，中方將繼續全力支持印尼建設區域疫苗生產中心，在公共衛生上密切合作。另外，習近平表示願繼續擴大進口印尼大宗商品和優質農副產品，擴大發展融資合作，在數位經濟、綠色發展等領域培育新增長點。

中國是印尼的最大貿易夥伴。2022年上半年，中國從印尼的進口也比前一年增加了約三分之一。印尼還為世界第二大經濟體提供關鍵材料來源，包括銅、煤、天然氣以及棕櫚油。印尼政府表示，北京正計劃再進口100萬噸粗棕櫚油。

根據印尼總統辦公室的一份聲明表示，佐科威稱中國為「全面戰略夥伴」。

是否出席G20？

雅加達目前擔任G20輪值主席國，外界猜測，佐科威此行目的包括邀請習近平出席11月在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會。美聯社報導稱，習近平自COVID-19疫情爆發後就停止海外出訪行程。

雖然習近平並未直接表明是否出席，但他透過聲明表示，中方全力支持印尼舉辦G20峰會，強調會協助確保峰會取得圓滿成功。而中方也將支持印尼擔任明年東協輪值主席國。

作為G20峰會的東道主，佐科威積極遊走國際，日前親赴基輔與烏克蘭總統澤連斯基會面（Volodymyr Zelenskyy），還前往莫斯科拜訪俄羅斯總統普京。他說，印尼已準備好成為兩國之間的「溝通橋樑」。

（美聯社、路透社、中國外交部）

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