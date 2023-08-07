中國北方水患肆虐 7月災損超過上半年總和

（德國之聲中文網）颱風「杜蘇芮」（Doksuri）在中國北方造成嚴重洪災，災情從華北蔓延至東北。路透社週一（8月7日）報導，中國吉林省舒蘭市過去這個週末通報有14人死亡，罹難者包含3名官員，其中1人是副市長。

此外，短短一個月內有連兩個颱風襲擊中國，也造成嚴重經濟損害。路透社5日報導，中國7月因自然災害造成的直接經濟損失飆升至411.8億元人民幣（約57.4億美元），超過今年上半年的災損總和。

路透社報導，洪水在中國夏季十分常見，但今年的影響尤為明顯。今年7月，北京遭遇了有紀錄以來最熱的6月之後，又迎來140年來最可觀的降雨，影響全國超過700萬人。

中國應急管理部上週五（4日）發布聲明表示，7月中旬，颱風「泰利」（Talim）登陸中國南方，造成了高達26.1億元人民幣的損失，而破壞性更強的杜蘇芮，損失更達147.4億元人民幣，其餘波也仍在中國東北地區造成災情。

如果再加上中國西南和西北地區的洪澇災害，今年7月的中國災害經濟損失，遠遠超過2023年上半年總和382.3億元人民幣。外界認為，這將衝擊本已缺乏經濟刺激的中國及其三季經濟成長率。

中國官方先前宣佈，在已為北京和河北省提供1億元人民幣的基礎上，再安排1億元人民幣用於支持天津和河北的災後復原。上週五，中國的財政部和水利部也分別提供了4.5億元人民幣，以支持整體恢復工作。

不見習近平親自勘災

雖然颱風造成中國華北氾濫成災，但中國國家主席習近平並未公開出現在災區，引發網民熱議及部分輿論不滿。

台灣《聯合報》報導，網上隨處可見前中國國家領導人江澤民、胡錦濤、朱鎔基等，在歷年水災現場勘災和指揮搶險的畫面，顯示中國網民言外之意是：「習近平和中國總理李強，何以未到一線勘災？」

中國官媒新華社直到週日（6日）才報導指出，中國國務院副總理張國清繼此前到北京門頭溝區指導救災後，週五又「受習近平委派」率相關部門緊急到天津指導救災。

而與此同時，中國官媒另報導，中共中央政治局常委蔡奇日前已代表習近平，問候在北戴河暑休的50多名專家學者，從而證實中國高層已經進入夏季的「北戴河時間」。

《聯合報》分析指出，這看在受災民眾眼中顯然不是滋味，網上抱怨不斷，紛紛質疑：「高官能去探望休假的，卻不能到災區探視災民？度假會議照常開，卻不知拯救生民於水火？」

台灣中央社則報導，習近平並未在第一時間前往災區，是其個人「慣例」。2020年7月20日，河南鄭州發生嚴重水災，隔日習近平則前往西藏拉薩進行視察。同年8月18日，習近平曾到安徽了解當地防汛工作情況，但當時安徽的洪水已退去一個月。

澤連斯基慰問中國災情

雖然這次中國災情嚴重，但對此表示慰問的外國領導人並不多。而最受矚目的是烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的社群媒體貼文。

5日，澤連斯基先以烏克蘭文在網上發文，隨後又以簡體中文發文道：「我謹代表我個人及烏克蘭人民就特大洪澇災害造成人員傷亡，向中華人民共和國主席習近平閣下和中國人民表示最誠摯的慰問及支持。祝願各位受害者早日康復，所有受損基礎設施早日恢復。」

澤連斯基這篇中文慰問發出後，引起中國網友熱烈回應。截至DW週一（7日）截稿時，按讚數累積已超過4萬次，並有超過4700則回應，其中不少回應是以中文撰寫。

在中文回應中，絕大部分網友對澤連斯基的慰問表達感謝及肯定。其中，不少人並以「願烏克蘭早日趕走侵略者，榮耀屬於烏克蘭」、「克里米亞永遠屬於烏克蘭」等留言回應，以表明對烏克蘭的支持。

（路透社、台灣《聯合報》、台灣中央社）

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