中國、加拿大針鋒相對 特魯多：不會被嚇倒

（德國之聲中文網）加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）9日表示，不會被中國的反制行動「嚇倒」，驅逐中國外交官的決定，是基於「慎重考慮」，北京與渥太華持續針鋒相對。 此前，一名中國外交官員被指控試圖恐嚇加國保守黨國會議員莊文浩和他在香港的親屬，加國因此宣布驅逐該名中國外交官，北京隨即做出反制。

特魯多稱，他說：「我們知道會有報復，但我們不會被嚇倒。我們將繼續採取一切必要措施保護加拿大人免受外國干涉。」他強調，加拿大要發出明確訊號，表明該國不會接受外國干涉，「無論他們（北京）下一步做出什麼選擇，我們都不會被嚇倒。」

同日，中國外交部在例行記者會被問及此事。發言人汪文斌表示，中方對等反制「完全正當、必要」。他回覆稱，「『中國干涉加拿大內政』完全是無稽之談」，強調中方從不干涉別國內政，並警告加拿大，若不停止「挑釁」，「中方必將堅決有力回擊」。

中加互相驅逐外交官

中國外交部週二（5月9日）宣布，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，要求她在5月13日前離開中國。

此前，加拿大外交部長喬利（Mélanie Joly，又譯趙美蘭）5月8日宣布驅逐中國駐多倫多總領館領事官員趙巍（Zhao Wei）。

加拿大在一份聲明宣布趙巍為「不受歡迎的人」。他被指控試圖恐嚇加拿大保守黨議員莊文浩（Michael Chong）和莊在香港的親屬，因為莊文浩一直批評北京的新疆維族政策，並在2012年2月在議會提出動議，將北京的行為稱為「種族滅絕」。

喬利說：「我們不會容忍外國以任何形式干涉我們的內部事務。」並說「駐加拿大的外交官已被警告，如果他們從事這種類型的行為，會被送回國。」

莊文浩表示，早就應該這樣處置，他說：「我希望這不僅向中華人民共和國，而且向其他在加拿大派有代表的專制國家表明，在加拿大的土地上，這種越過外交界線的外國干涉威脅活動，是完全不可接受的。」

中國大使館隨後發表聲明，指責加拿大違反了國際法，「迎合反華勢力炒作」，並說此舉破壞了中加關係，「將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。」

加拿大政府花了很多時間來決定是否驅逐中國外交官，喬利和總理特魯多（Justin Trudeau）都曾警告北京對此將有反彈。

事件源起

加拿大《環球郵報》日前報導，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）2021年掌握了一項消息，顯示中國政府正在研究如何恐嚇莊文浩。報導曝光後加拿大政府出面證實，驅逐趙偉呼聲四起。莊文浩也批評加拿大政府對北京干預國內事務視而不見。

喬利上週說，驅逐行為可能引起北京報復，威脅到加拿大人的安全和國家的繁榮，但這樣做是應該的。她寫道：「這一決定是在仔細考慮了所有相關因素之後作出的...我們仍然堅定地認為，捍衛我們的民主是最重要的。」

路透社報導，莊文浩的事件是近年來中國政府干涉加拿大內政的最新嘗試，此前北京還曾試圖干涉加拿大2019年和2021年的聯邦選舉。特魯多已任命前總督約翰斯頓（David Johnston）為特別調查員，負責調查這個問題，包括是否需要進行公開調查。

中國此前一直堅稱它不干涉其他國家的內政，但表示會將對所謂的挑釁行為作出回應。

（路透社、美聯社、中國駐加使館）

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