中國加強打壓力道 維權律師屢遭逼遷

（德國之聲中文網）自從上個月多名歐洲高官出訪中國後，有多名維權律師及其家屬遭中國政府逮捕關押或被房東逼迫搬遷。其中，原本應歐盟邀請，在4月13日要與歐盟訪中官員會面的維權律師余文生與他的妻子許艷在半路遭警察拘留，上週家屬收到通知，證實余文生夫妻已被當局以「尋釁滋事」罪名批捕。

另一方面，2015年「709大抓捕」時遭中國政府逮捕、判刑後來獲釋的維權律師王全璋與李和平跟家人近日分別遭房東施壓，要求立即搬離租屋處。王全璋的妻子李文足4月底在推特分享視頻，表示房東找供電局的人來拔除租屋處電錶，並即刻切斷燃氣供應。

根據王全璋敘述，他們正常繳交房租，但房東不僅拒收房租，還以欠租為由，要求他們即刻搬家。事後一週，王全璋一家試過多家民宿或酒店，但都遭到刁難或驅離。5月2日，李文足在推特發佈視頻表示，他們一家住進北京一家酒店僅10分鐘，就被服務人員敲門要求離開。5月3日王全璋返回北京後，發現原本的租屋處依舊處於斷電的狀況，所以讓妻兒暫留外地。

與此同時，同樣在「709大抓捕」期間被中國當局逮捕關押的維權律師李和平一家人，自4月底起，便陸續遭房東帶「彪形大漢」上門，要求他們2週內立即搬走。5月14日，李和平的妻子王峭岭在推特發布視頻表示，房東帶10多人闖入他們租屋處的小院，威脅若李和平一家若不搬走，房東便會「弄死」他。

王峭岭寫道，雖然房屋租約仍有5年，他們一家也已繳交房租至8月17日，房東仍執意要求他們立即搬走。在李和平表達不同意後，王峭岭說房東把臥室玻璃窗砸了一個大洞。他們打電話報警，警察到場僅說「房東有權力卸自家房子的窗戶」。

王全璋接受DW訪問時表示，維權律師或異議人士在中國被逼遷的狀況一直存在，過去因他們一家住在朋友的房子，所以房東還有一定程度的抗壓能力，但近年來，由於他們與房東沒有私人關係，所以當警察要求房東逼迫維權人士搬遷時，房東會如「領了聖旨一般」，非常積極地迎合與執行，這也使王全璋一家的租屋處境變得非常艱難。

他說：「中國當局為何要這麼做，根據我的理解，當地轄區的警察有穩控的壓力，也就是說他們轄區有一個敏感人士，他們就要在重大敏感時間去穩控這些人。例如外交使館人員或有重要國際人士訪華，或中國兩會跟其他重大活動，警察都會安排人手管控轄區內的敏感人士，這會影響他們（房東）的正常工作，他們也會承受穩控的壓力，所以產生不想讓我們在當地居住的心理，這才出現後來我們被逼遷的現象。」

王峭岭則告訴DW，雖然他們自2004年起便不定時面臨被逼遷的情況，但手段惡劣的程度是至今年4月底才更嚴重。她說：「過去房東逼遷，我們會強調租房合同還沒到期，若房東反覆上門催，我們會堅持至合同履行完畢。但這次房東自己承認毀約，當我們要求把合同履行完畢時，房東很生氣，採取暴力手段。」

王峭岭認為，房東若沒有警察在背後支持，應該不會採取暴力手段，因為當他們報警時，警察僅會出來「做做樣子」，稱這是民事糾紛，而房東的做法不算暴力行為。她向DW表示：「這就是胡說八道，並把法律置之一邊。」

北京加強打壓力道恐與歐盟高官訪華有關

在被房東強迫搬離租屋處後，王全璋一家仍持續受到警察的各種騷擾。李文足5月25日在推特上發布視頻指出，她與兒子暫居維權人士野靖環家中，但警察半夜突然上門，聲稱有人舉報屋內的人涉嫌吸毒，所以要進屋檢查。李文足寫道：「孩子嚇得緊緊抱著我渾身顫抖，邊哭邊喊害怕，問他們闖進來了怎麼辦？5位廣安門派出所警察再次來敲門喊話，要進屋檢查。」

後來警察持續敲門，並聲稱若李文足不開門，他們「可能要破門進來」。隔日，李文足在推特發文分享，兒子詢問警察是否今夜還會上門來「檢查」。她寫道：「昨夜廣外派出所警察3次要破門檢查吸毒，把我和孩子都嚇壞了。709事件導致我們一家被分開4年8個多月，團聚沒幾年，又對我們趕盡殺絕。逼遷變聚眾吸毒，難道要把我們母子逼死才罷休嗎？」

在王全璋妻兒持續受到警方騷擾威脅之際，李和平一家5月28日再次遇到房東上門強拆鐵門的事件。王峭岭28日在推特發布視頻表示，房東帶人上門用板手跟鉗子把住處的大鐵門卸走，而警察直到鐵門被搬走後才抵達。當李和平帶著警察至房東家理論時，警察僅說：「房東拆自己家的門，沒事！去法院起訴吧。」

王峭岭告訴DW，雖然民事合同糾紛應當透過協商解決，但在房東一再採取暴力而警察又置之不理的情況下，他們一家面臨的處境非常艱難。她說：「這種官方做後台的逼遷，對我們其實沒有什麼抵抗的力量。我們能做的就是把情況如實發出來，告訴大家事實真相為何。」

王全璋則指出，他認為自己之所以會在短時間內，租了房子後又很快被趕走，是因為各地派出所不想面對上級要求對維權人士進行「穩控」的壓力，所以才會想辦法把他們徹底趕出轄區。他向DW表示：「過去也曾出現過，他們把人權活動人士趕到某處，然後另一個地方轄區派出所拒絕接收。現在各轄區有一個交接的過程，那就是若我們被一個轄區趕走，當我們到另一區租房時，他們會跟當地轄區派出所匯報，而收到匯報的派出所會想盡辦法阻止我們在當地住下來。」

王全璋認為，中國政府近期加大打壓維權人士的力道與手段，可能與4月份發生的幾件重大事件相關，其中包含歐盟高官陸續訪華。他說：「進入4月份，中國發生幾件大事，包含許志永跟丁家喜被判重刑、包含德國外長在內的歐盟官員訪華，以及許艷跟余文生夫婦被抓。我們這些際遇跟中國4月份發生的那些事有明顯的直接關係，但普通的人可能很難理解。」

長期關注中國人權情勢的日本東京大學訪問研究員潘嘉偉告訴DW，他確信這些強制逼遷與上個月歐洲高官訪中有關，因為這些國家的使館試圖安排官員與維權律師會面。他說：「可能有高層要求警方將這些活動人士和人權律師趕出北京。我呼籲國際社會更關注這一趨勢，因為看到活動人士和人權律師因試圖與外國官員會面而受到懲罰，是一件令人憤怒的事。」

王峭岭跟王全璋都認為，中國政府打壓維權人士的手段比過往更嚴厲，而王全璋也說，他目前還在想辦法解決一直被逼遷的困境。他告訴DW：「我目前也沒有非常絕對的辦法，只能嘗試。」

© 2023 年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。