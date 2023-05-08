中國加強「反間諜」 諮詢公司涉危害國安遭查

（德國之聲中文網）中國官方週一（8日）晚間發佈通報，指控諮詢公司「凱盛融英」（Capvision）為「境外情報機構幫兇」，該司員工為海外機構提供涉及軍機等敏感內容的諮詢服務，因此展開調查。「凱盛融英」在上海、北京、蘇州等多地的辦公室都遭突襲檢查。

中國官媒央視及江蘇廣電總台報導稱，中國近年諮詢產業快速發展，但「部分諮詢調查機構片面追求業務規模的高速增長，卻忽視了可能存在的國家安全風險，未認真履行反間諜安全防範責任和義務」。

報導引述上海警方說法表示，此類諮詢調查公司在處理有關業務時，頻繁聯繫黨政機關、重要國防科工等涉密人員，並以高額報酬聘請行業諮詢專家，非法獲取敏感資訊，對國安構成重大風險隱患。有關機關已對涉事企業依法依規處理，並督促企業「認真履行反間諜安全防範責任義務」。

央視節目《焦點訪談》報導舉例，一名中國國企高級研究員為「凱盛融英」大量海外客戶提供諮詢服務，期間於公司內網下載近5000份涉密資料，最終被以境外竊取、刺探、非法提供國家秘密、情報罪，判處有期徒刑6年。

根據官網公開資訊，「凱盛融英」成立於2006年，總部位於上海及紐約，是全球知名諮詢公司，專為國際投資者、管理顧問及各領域專家建立聯繫，公司共有約700名員工。

「凱盛融英」事發後在中國社交媒體表示，將堅決遵守中國的國家安全規範。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

「反間諜」風聲鶴唳

中國近期加大力度展開針對諮詢和商業研究外國公司的審查。今年3月，當局拘留了美國盡職調查公司美思明智集團（Mintz Group）於北京辦事處的5名員工。4月下旬，中國當局突襲檢查貝恩策略顧問公司（Bain & Company）上海辦事處，員工遭到詢問。

《金融時報》指出，央視在黃金時段高調報導「凱盛融英」事件，標誌著中國當局首次承認針對該公司的行動規模以及對該行業更廣泛的打壓。針對諮詢產業的一系列行動，已經在國際商業界引起了越來越大的恐懼。

報導引述，美國商會上月曾警告，中國對美國公司的審查已經「急劇上升」，特別是在《反間諜法》出台後，該法似乎擴大了因國家安全原因而可能被視為敏感的文件和數據的範圍。

今年4月底，中國全國人大常委會通過了修訂版《反間諜法》，將「投靠間諜組織及其代理人」、「針對國家機關、涉密單位或者關鍵信息基礎設施等網絡攻擊等行為」明確為間諜行為，自今年7月1日起開始實施。

（法新社、《金融時報》、《華爾街日報》）

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