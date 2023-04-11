中國劃設禁航區 專家：對台灰色地帶戰術

（德國之聲中文網）台灣交通部週三（4月12日）發布新聞稿，證實中國原打算於16日至18日9時至14時，在台灣轄管的「台北飛航情報區」（FIR）劃設警示區，但在台灣的抗議下，時間限縮為16日上午9時30分起，持續27分鐘。

根據新聞稿，中國政府11日曾以「從事航太活動」為由通知台灣，要在該區管制飛航。不過，該範圍「位處東亞南北航路要衝，也是西太平洋交通主要動脈」，中國逕自劃設禁航區的舉動遭台灣批評為「國際僅見」，影響飛航權益與安全。桃園機場航空公司代表聯席會主席王國安表示，受影響的航班數目應該不多。

此前，路透社引述了4位知情人士，率先披露中國將劃設禁航區一事。據其中1人說法，中國此舉將影響東北亞和東南亞之間60%至70%的航班，以及台灣和韓國、日本和北美之間的航班。

路透社隨後又報導說，一名資深台灣官員透露台灣是藉由外交、情報與航空等多種管道，說服北京調整原計畫。台灣也通知了可能受影響的各方，包含七國集團（G7）的成員國；許多國家的部長將於16日起赴日本出席外長會議。該官員還說：「大家都覺得很不可置信。」

據台灣中央社報導，台灣國防部情報參謀次長室次長顏有賢12日表示，禁航區範圍位於台灣防空識別區（ADIZ）內，距台灣北面約85海里。日本共同社稱，該範圍有一部分落在尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近的日本專屬經濟區內。

面對媒體提問禁航區一事，中國外交部發言人汪文斌12日僅回應：「我不了解你提到的有關情況。」

灰色地帶戰術

中國所謂「航太活動」是什麼，台灣國防部官員顏有賢稱他也「想了解答案」；從字面看來，這是指「航空與太空」，例如衛星。路透社則引用南韓說法稱，中國此舉可能跟衛星發射載具的物體掉落有關。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲告訴DW，中國以「航太任務」為由宣布要在台灣北方劃設禁航區，過去應無先例；去年8月時任美國眾院議長的佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國亦曾劃設多個禁航區，但當時是以「軍事演習」為由。

蘇紫雲推斷，所謂「航太任務」可能是發射太空火箭，但「助推火箭脫落後可能故意落在台灣空域」，進而干擾周邊航空器通行。

蘇紫雲認為，北京此次行為明顯是「灰色地帶戰術」，意在「向台灣及周邊國家展示它有能力封鎖台灣」。他分析，北京此舉的動機，一是不滿日本11日發布的「外交藍皮書」，二是劍指進行中的美菲軍演，此外還要假借台灣表達不滿。

禁航區期限大幅縮短並不尋常

據《金融時報》報導，熟悉禁航區劃設程序的人透露，因發射衛星而使空域停飛的情況，過去一般僅持續幾個小時，而且其他國家通常都會避免封鎖繁忙的空域。

中國原本計畫實施禁航區3日，後來又大幅縮短期限，此事亦不尋常。澳洲國立大學學者宋文笛則告訴彭博社，一開始中國航空單位可能因技術問題而實施較長的禁飛期，但經濟、外交單位又為了減少鄰國反彈，而把期限縮短；這種情況，可能表示中國政府各部門協調有問題。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



（綜合報導，William Yang、葉家均對此文亦有貢獻）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。