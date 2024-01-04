中國出手整治抖音 新規生效數千直播主被罰

（德國之聲中文網）中國官方整治網路的措施，現在也燒到了熱門的直播平台「抖音」。抖音集團週三（1月3日）在官方微信公眾帳號公布，全面實施「健康分」制度。分數過低的直播主將失去部分權限，甚至被「停號」。上路首日，就有近5000名直播主被罰。

「健康分」怎麼扣？

在1月3日全面生效前，抖音的「健康分」制度已於2023年9月開始試運行。平台根據主播日常直播行為增減帳號「健康分」，並據此分級管理。

「健康分」初始分值為100分，通過專業或優質主播申請的主播，可以獲得最高120分的初始分值。若違規，一次將扣減1至8分不等，扣分程度則由違規程度、主播等級和影響力共同決定。同一個違規內容下，粉絲數或直播間觀看人數較高的主播，會被額外多扣1至5分。

在這制度限制下，總分低於70分的主播會被減少推薦且限制單日PK次數（PK在此意指一個直播主對另一個直播主發起挑戰，是直播間常見的活動）；低於40分則禁止使用PK功能；如果低於20分，在此基礎上還將失去收禮功能；0分主播將永久回收直播權限。

根據公布的「健康分」扣分規則，如果主播所產製的內容訊息或直播行為，存在含有展示低俗，宣揚不健康婚戀觀；炒作、博眼球、蹭熱點，包括但不限於以賣慘、出軌、家暴、炫富、引戰、惡搞、虐待、吵架等劇本炒作，或透過刻意製造誇張、怪異、獵奇噱頭等方式和情形的，屬於嚴重違規，會扣除4至8分。

而帶有性暗示、低俗趣味內容、宣揚偽科學、含有引導不良價值觀、宣揚畸形審美或違背公序良俗及侮辱、誹謗他人等的直播，屬於中等違規，會扣除2至4分。

抖音集團表示，在處罰生效首日就有近5000名主播被罰減少直播推薦、限制功能甚至永久回收直播權限，其中303名主播被關閉收禮物權限。同時，也有2萬7500名主播通過了專業或優質主播的申請。

抖音強調，過去的直播間管理以單次處罰為主，根據違規內容進行一次性的警告、中斷、暫時回收直播許可權等。新規上路後，直播間考察的則是直播主長期表現，如果累計違規次數過多，將失去直播收入。

抖音目前有大約8億的短視頻用戶，每月活躍用戶數量更是超越6億，這還不計入海外版TikTok的大約16億用戶。

中國網友：有助於規範行為

2021年9月，中國國家網路資訊辦公室等中央七部門，共同發布了《關於加強網路直播規範管理工作的指導意見》，旨在加強網路直播產業的正面引導與規範管理，規範了網路打賞行為，要求推動主播帳號分類分級管理，這被視為是抖音全面實施「健康分」的依據。

中共黨媒《光明日報》曾在2020年8月引述中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍的意見指出，網路直播平台應該進一步加強並嚴格執行管理，對不良主播堅決說不，並透過優化後台演算法和推薦，引導用戶多關注積極健康的文化內容，從源頭制止主播的失範行為。

針對抖音全面實施「健康分」規則，許多微博上的中國網友表示支持。例如，有網友提到：「新行業，一開始都是無規律的野草式生長，但後來都不約而同的開始受到約束」；也有網友說，邏輯與「交通違規扣分的原理一樣」、「這有助於規範主播的行為」。

目前抖音將主播分成個人主播和加入的公會主播。而針對網友送的禮物，主播可以抽成30%至50%不等。因此也有網友認為，抖音採取新的「健康分」制度，這只是一種商業策略，其目的是先吸引一堆人來平台上直播，然後透過「健康分」的分數和主播採取新的「分成」方式。

浙江傳媒學院教授朱永祥在抖音去年試行「健康分」時，曾接受浙江省官媒《浙江日報報業集團》旗下的網路新聞平台「潮新聞」採訪。他當時對「潮新聞」說，抖音新規毫無疑問有正向意義，「但我覺得它的實際效益還要有待觀察，還要看正式上線之後抖音具體會怎麼操作，比如怎麼認定主播的違規問題」。

（綜合報導）

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