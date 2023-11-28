 中國再推「惠台」政策 陸委會：不切實際 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.11.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中國再推「惠台」政策 陸委會：不切實際

中國今年9月為促進福建地區與台灣融合發展，推出21項「惠台」措施，福建省官方11月27日也接著公布首批15項內容。台灣的大陸委員會稱此為「統戰的一環」，表示中國內部經濟問題若未改善，惠台措施均不切實際。

中國9月宣布要打造「兩岸融合發展」示範區，但當時專家便曾向DW表示，這對台商而言可能誘因不大。（資料照）

中國9月宣布要打造「兩岸融合發展」示範區，但當時專家便曾向DW表示，這對台商而言可能誘因不大。（資料照）

（德國之聲中文網）中國今年9月公布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱《意見》），內容提及一系列惠台措施。不過各界對此反應平平，台灣陸委會則稱此為中國「統戰作為的一環」。

根據中國官媒新華社報導，福建省相關部門週一（11月27日）在記者會上表示，將落實中國國務院今年9月公布的《意見》，提出首批15項政策措施，共涉及4方面，分別包含：便利台胞往來與生活；深化閩台經貿合作；在鼓勵台胞就業創業；推動涉台法治建設。

延伸閱讀：客座評論：「陸配」參政和台灣的民主素養

詳細內容則有，優化台胞出入境證件辦理，把台胞居住證辦理期限從原先的20個工作天，縮短至僅5個工作天。另外推出「台農貸」線上辦理升級版；讓位於金門、馬祖地區的企業以及在福建登記註冊的台資企業可申報「福建老字號」等。

台灣即將在明年迎接總統大選，圖為民進黨正副總統參選人賴清德及蕭美琴。

台灣即將在明年迎接總統大選，圖為民進黨正副總統參選人賴清德及蕭美琴。

值得注意的是，福建省此次提出，為前往當地創業的台灣青年提供一定期限的「過渡免費住房」和公共租賃住房；擴大「直接採認」台灣地區職業技能資格範圍；將在福建的台灣教師納入福建省職業教育「雙師型」教師認定等條款。

前台幹：去做事，而非「拿政策」

過去曾在中國從商的台灣人周先生向DW表示，現在對於台胞在中國申請居住證的部分，實際上已經相當方便，且中國過去也曾提出多項惠台、友台政策。他認為，此次福建省推出的15項與過去有相似之處，例如提供台胞住房的優惠，「跟之前差不多的，就是你（台胞）只要來，我（中國）就提供你住房」。

延伸閱讀：十名台湾军人被控为中国从事间谍活动

但是周先生也對《意見》中提及「擴大採認台灣地區認證的職業技能資格」這項政策抱持正面看法，他說：「不管是之前的66條，還是現在的15條政策措施，對我們台幹、台灣青年也好，都算是一個機會」，「你要抱著『你是去做事』，而不是去拿它（中國）政策......我覺得很多東西還是值得一拼的」。

中國過去就曾提出一系列惠台政策，盼吸引台灣民眾前往當地生活、投資。圖為台北101大樓前飄揚的台灣旗幟。（資料照）

中國過去就曾提出一系列惠台政策，盼吸引台灣民眾前往當地生活、投資。圖為台北101大樓前飄揚的台灣旗幟。（資料照）

學者：政治意涵強

不過，有鑑於兩岸關係在過去幾年以來持續緊張，如今台灣即將在明年迎來總統大選，無論最終由誰當家，與北京之間的互動都將影響東亞地緣政治。

今年9月中國國務院甫公布《意見》時，DW曾採訪2名在中國工作的台籍學者看法，當時2人均認為，中方提出相關政策的重點並非在經濟或生活層面提供台胞優惠，而是為了展現「政治意涵」。

廣西大學梧州學院台籍特聘教授王立本當時表示，該《意見》中並無新措施，相關內容過去就已經發布過，但是「政治意涵很強」，主要便是為了因應兩岸緊張態勢，向台灣人做「心理上的喊話」。

華東師範大學亞歐商學院台籍教授陳弘信則指出，9月宣布的政策不論是中國對台政策、中國內部輿論和福建當地都有政治意涵，因為台灣即將在明年舉辦總統大選，中方希望釋出善意，回到「和平統一」的統戰基調，避免為民進黨助選。

中國此次推出的惠台措施主打鄰近台灣的福建，圖為福建省東南部的廈門夜景。（資料照）

中國此次推出的惠台措施主打鄰近台灣的福建，圖為福建省東南部的廈門夜景。（資料照）

台陸委會：中國景氣低迷，惠台措施不實際

對於中國提出的《意見》，台灣陸委會27日表示維持早前的立場，認為此《意見》為「中共『二十大』以來對台單邊設定的『融合促統』統戰作為的一環」，批評中方試圖以「『同等待遇、經濟利益』為掩飾，拉攏誘引我方民眾、企業赴陸融入其制度法規規範，接受共產黨的領導，完全是中共一廂情願的做法」。

除此之外，陸委會也指出，中國當前的經濟市場狀況不佳、青年失業率飆升、大型房地產陷入財務危機，顯示此項惠台《意見》企圖吸納台灣資金、人才前往中國，以提振其內部經濟。

陸委會直言，中方若無法有效改善內部經濟問題，相關「融台惠台」措施，均屬「不切實際」。

（DW記者杜宗熹對此文有貢獻）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Flags of the People's Republic of China and of Taiwan (Republic of China)

中國推福建與台灣融合發展 官方熱台商冷 14.09.2023

中國官方本週推動福建和台灣融合發展，提出21項措施，希望吸引更多台商和台灣人到福建發展，但中國大陸台商為何對此反應冷淡？在中國工作的台籍學者向DW分析道，這項措施重點不在經濟，而在政治宣示。

United States President Joe Biden meets with President Xi Jinping of the People s Republic of China on Wednesday, November 15, 2023, in Woodside, California. President Xi is in the United States to attend the APEC Summit in San Francisco. Photo via MFA China/ PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY WAX2023111550 MFAxCHINA

對手還是夥伴？盤點拜習會的成果與分歧 16.11.2023

氣球、貿易戰、台灣問題：中美之間的巨大分歧讓兩國關係處於半個世紀以來的低點。現在，拜登與習近平在舊金山舉行了會晤，並就芬太尼、雙邊軍事交流等議題達成共識。兩國關係能否就此重新轉暖？

October 10, 2022, Taipei, Taipei, Taiwan: Taiwan President Tsai Ing-wen delivers a speech during the National Day Celebrations. Self-governing Taiwan has been facing military pressure from Mainland China, as Beijing refuses to rule out the use of force to unify the Asian island of semiconductors, where its ties with European nations including France and Germany, as well as democracies such as the US, Japan, Canada and UK have been increased, following growing concerns over a possible war in the Taiwan Strait. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

是台灣還是中華民國國慶？年輕人怎麼看 09.10.2023

今年的雙十國慶，引發台灣藍綠陣營的政治人物對立，不過，台灣不同政治光譜的年輕人，對此也有自己的看法。究竟他們是如何看待國號和兩岸關係的問題？

广告

媒体看中国

China Peking | Gipfeltreffen Seidenstraße | Putin und Xi

德语媒体：俄乌战争令中国受益

俄罗斯发动侵乌战争后，西方国家对俄罗斯实施了严厉的制裁。然而，俄罗斯的原油和天然气却源源不断地输往中国，中国汽车、电子产品和机械的对俄出口也在大幅增加。中俄贸易额达到了创纪录的两千亿美元。