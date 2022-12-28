中國公民記者方斌傳獲釋 消息人士：下落仍不明

（德國之聲中文網）因在2020年初紀錄武漢封城情況而被中國警方逮捕的中國公民記者方斌，在被關押逾3年後，上週突然傳出將在4月30日獲釋。然而，消息人士與方斌家屬皆向DW透露，目前未獲知方斌是否確實獲釋的消息，而消息人士還說，家屬叫關心方斌的人，自行向看守所詢問方斌的狀況。

自由亞洲電台29日報導，多名消息人士稱武漢當局原先要讓方斌出獄後，住在武漢親戚家中，但後來因多種原因，決定不讓方斌待在武漢，而是要求他回北京家中居住。據傳，方斌的兒子在北京工作，他在當地也有自行購置房產。

原在武漢販賣傳統服飾的方斌，在2020年初武漢爆發大規模新冠疫情而封城後，用視頻記錄了當時武漢內部的一些情況，並將相關視頻上傳至YouTube。此外，他也在推特上發布視頻，展示寫著「全民抵抗，還政於民」的布條。不久後，他在同年2月9日遭武漢警方逮捕，社媒上的帳號也停止更新。

由於方斌家屬在他被捕後，都未與外界分享他的案件細節，所以直到2021年3月，才有消息傳出他被中國當局以「尋釁滋事」判刑3年。然而，由於他的家屬始終未取得正式的判決文書，所以各界都無法確認他究竟是被當局以什麼樣的罪名判刑入獄。

一位因擔心人身安全、不願具名的消息人士告訴DW：「今年2月，方斌的一個鄰居表示，他姐夫說方斌今年會獲釋，但具體日期不確定。到了2月底，又有消息稱可能是4月30日會獲釋。但我們都擔心是不是有關單位故意釋放這樣的消息，所以便繼續為方斌發聲。直到數日後，他的親屬再度出面表示，方斌4月30日將獲釋。」

長期關注中國人權議題的旅英維權人士王劍虹在接受DW訪問時指出，方斌的家屬在他被捕後，因當局的壓力而不敢發聲，導致外界對他的情況「幾乎一無所知」。她說：「據我了解，方斌妻子已被重判，在獄中服刑，所以他們是夫妻雙雙作為良心犯入獄。在三年多毫無音訊的情況下，突然傳出方斌家人收到通知他會在4月30日獲釋的說法，我感到有些難以置信。連方斌關押在哪、以什麼罪名、有無起訴跟如何宣判，這些環節我們一概不知。我們要追問：這幾年方斌遭遇了什麼？」

了解方斌情況的消息人士也補充，關注方斌消息的部分武漢民眾，近日也遭到警方施壓，但他們也都對於方斌在獄中的情況，包含他的身心狀況有諸多疑問。她說：「作為武漢人，我們希望方斌出來後，能了解他在被關押期間，是否承受很大的身心摧殘。酷刑可能留下永久的傷害，我們希望他能恢復身體，並慢慢與他接觸。」

事實上，方斌並非唯一一位在2020年武漢封城期間因報導當地情況而被中國警方逮捕並關押或判刑的公民記者。中國公民記者陳秋實、張展與李澤華都在上傳武漢當地相關視頻至社交媒體後，陸續被捕或強迫失蹤。其中，陳秋實在2020年2月被警察從武漢帶走後，傳出被中國當局送回位於青島的父母家進行法律監管。直到2021年9月底，陳秋實才突然在社交媒體上重新現身，但他並未具體向外界說明自己在消失期間所經歷的事。

中國公民記者張展在2020年4月遭中國警方在武漢逮捕後，在2020年12月底被法院以「尋釁滋事」判刑4年。由於她在獄中曾長期絕食抗議，導致她一度體重降至不到40公斤，傳出嚴重營養不良，甚至恐危及性命的情況。雖然後來她在獄中的健康狀況有所好轉，但外界仍十分擔憂。

王劍虹告訴DW，方斌在疫情初期武漢封城時，「敢於站出來呼籲『全民反抗，換政於民』」，將來這段歷史，跟「武漢的方斌、上海的季孝龍、北京的彭立發，還有張展、陳秋實」等名字，都會被記下來。她說：「中國當局必須讓方斌真正恢復人身自由。」

武漢的消息人士則感歎道，原本他們認為中國仍有一些空間讓公民為被捕的良心犯吶喊，但在著名維權人士許志永與丁家喜本月稍早因參與「廈門聚會案」遭法院重判超過10年刑期後，她認為中國人能做的，只有為方斌、張展等被捕的公民記者「祈禱」。

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