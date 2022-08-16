 中國公布「台獨」制裁新清單 蕭美琴等7人入列 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.08.2022

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时政风云

中國公布「台獨」制裁新清單 蕭美琴等7人入列

中國官方週一（8月16日）宣布再制裁7名台灣政治人物，禁止這些「台獨頑固份子」進入中港澳，稱可「依法終身追責」。這也讓中方口中的「台獨頑固分子」清單增加至10人，各方如何看待這件事情？

自美國眾議院議長佩洛西8月3日訪問台灣起，中方對台灣進行一系列的反制動作

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（德國之聲中文網）中國官媒《新華社》報導，中共中央台辦週一（8日16日）再度公布一批「台獨頑固份子」制裁名單，包含台灣駐美代表蕭美琴、台灣國安會秘書長顧立雄、台灣立法院副院長蔡其昌、民進黨立委柯建銘、民進黨副秘書長林飛帆、時代力量立委陳椒華、民進黨立委王定宇7名政治人物。

中共中央台辦表示，遭指名的7名政治人物本人及家屬，被禁止進入中國大陸和香港、澳門，限制其關聯機構與中國大陸有關組織、個人進行合作，不允許其關聯企業和金主在中國謀利，以及採取其它必要的懲戒措施，依法終身追責。

此外，中國官方還對由台灣立法院院長游錫堃擔任董事長的「台灣民主基金會」執行長、由台灣外交部長吳釗燮擔任董事長的「國際合作發展基金會」秘書長等2人，進行不點名制裁，禁止其進入中港澳。

根據官網資訊，台灣民主基金會2002年由台灣外交部推動，2003年掛牌成立，目前執行長黃玉霖為台灣交通大學教授出身，同時身兼台灣智庫董事職務。國際合作發展基金會則成立於1996年，遭到中國制裁的秘書長項恬毅是外交官出身，曾任台灣駐諾魯大使等職務。

值得一提的是，中共中央台辦發言人表示，16日公佈的名單並不是台獨頑固分子清單的全部。發言人指，中方「正告台獨頑固分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必將遭受）嚴厲懲罰」。

台灣駐美代表蕭美琴（資料照）

台灣駐美代表蕭美琴（資料照）

2021年11月5日，中國官方首次認定游錫堃、行政院長蘇貞昌、吳釗燮等人為「台獨頑固份子」，並列入制裁名單，禁止本人及家屬進入中國大陸和港、澳，並對其追究刑事責任，且「終身有效」。這是中方首次對台灣政治人物公開實施制裁，本次則為第二次，也讓「台獨頑固份子」清單中的政治人物增加到10人。

中共中央台辦表示，此次對7人的制裁內容，同時也實施於游錫堃、蘇貞昌、吳釗燮3人。

台灣外交部：讓台灣人更加反感

由於被制裁的對象包含了台灣駐美代表蕭美琴，台灣外交部發言人歐江安在例行記者會回應稱，此舉再次印證中方反應過度，藉故製造危機。而中國威迫台灣的行徑是兩岸關係惡化的主要原因，台灣是民主法治國家，並不是中國能干預，不會接受專制極權政體的恐嚇及威脅。

歐江安說，台灣與其他國家往來，中方無權置喙，中國想打擊積極爭取能見度的政要或意見領袖，製造寒蟬效應，結果將適得其反，進一步讓台灣人民更加反感。

至截稿為止，蕭美琴本人尚未公開回應此事。

台灣外交部長吳釗燮已經在2021年12月被中國制裁（資料照）

台灣外交部長吳釗燮已經在2021年12月被中國制裁（資料照）

根據台灣《 中央社》，台灣駐美代表蕭美琴自8月5日開始，一連7天內接受了5家美國主流媒體訪問，說明台海局勢並爭取國際支持台灣。該報形容，這是​​台灣「戰貓」蕭美琴碰上中國外交「戰狼」。

被制裁當事人：光榮的勳章

除了蕭美琴，被制裁的民進黨副秘書長林飛帆透過臉書指出，每一個傳訊息給他的朋友，無論是駐台使節、外媒圈，還是智庫的朋友，「都是第一時間跟他說恭喜」。林飛帆還說，「在這個時代，被威權政權制裁，應該是自由世界成員的勳章，倍感光榮。而台灣人是這樣的，獲得肯定，就不卑不亢，繼續努力」。

在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台、中國展開大規模軍演後，林飛帆以〈現在正是自由世界保衛台灣的時刻〉為題投書美國《華盛頓郵報》。他在文章中表示，台灣民主不願面對戰爭，但是面對威脅，「我們也不會低頭退縮」，在中國威脅下，台灣民主更加被證明是強韌的。他並呼籲國際社會，應該把台灣視為值得信賴的盟友，和值得共同保衛的國家。

台北街頭歡迎美國眾議院議長佩洛西訪台的廣告（資料照）

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另一名同被制裁的民進黨立委王定宇則在臉書表示，「敵人的咒罵是我們光榮的徽章」，「被升到裴洛西（佩洛西的其他譯名）等級待遇，與有榮焉」。台灣立法院副院長蔡其昌也在臉書回應說，如果代表台灣立法院接見美國眾議院議長佩洛西，就會被中國列為「台獨」黑名單制裁，「那我絕對不會妥協，更以身為台灣人為榮」。

台灣中央社報導，陳椒華所屬的台灣政黨時代力量也發布新聞稿指出，「這並非中國第一次針對台獨分子出手，無論是台獨頑固分子清單、台獨撲克牌、條列台獨分子的罪狀，這都是中共以威嚇暴力方式，侵害台灣民主自由」。

（綜合報導）

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