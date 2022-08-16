 中國公布「台獨」制裁新清單 專家：效果不大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.08.2022

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中國公布「台獨」制裁新清單 專家：效果不大

中國官方週一（8月16日）宣布再制裁7名台灣政治人物，禁止這些「台獨頑固份子」進入中港澳，稱可「依法終身追責」。這也讓中方口中的「台獨頑固分子」清單增加至10人，各方如何看待這件事情？

台灣駐美代表蕭美琴（資料照）

台灣駐美代表蕭美琴在推特上說：「如果中共認為他們可以通過制裁我們來限制台灣的國際空間和扼殺台灣人民的聲音，他們就錯了。」

（德國之聲中文網）針對中國週二（8月16日）宣布制裁「台獨頑固份子」最新名單，德國之聲17日訪問幾位專家學者，了解可能的影響。

台灣政治大學法律系副教授廖元豪告訴德國之聲，出入境以及相關活動，本來就是「國境管制」或「主權行使」常見的行動，沒有太多新意。「而且這些人短期之內大概也不會想去（中港澳），所以直接影響不大」。

他說，北京是否真心要「制裁」，可能要看後續如何詮釋「限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利」的所謂「有關組織」、「關聯企業」。舉例來說，「與顧立雄關係匪淺的『萬國法律事務所』，是否再也不能以直接或間接方式，碰觸大陸方面的商務？」

但廖元豪也認為，若中國這些「制裁」措施沒有牙齒，那不但會讓人看破手腳，反而更會被顧立雄等人拿來增加自己的籌碼，被民眾當做是「反中第一勇」。他解釋，「現在在台灣，『中國討厭我』就是票房保證」。

前台北市法規會主委、律師葉慶元則告訴德國之聲，「中共應該要自己反省，為什麼人民反對他們的統治，並且主張分離主義，而不是透過制裁的手段，讓台灣的民心與他們越來越遠」。

葉慶元還認為，北京如果真的把台灣當成中國的一部分，應該是把這些人列入內亂罪的通緝名單，而不是不允許他們入境中港澳地區。「這樣的做法，反而顯示出來他們承認台灣不是中國大陸的管轄範圍」。他主張，人民應該有主張獨立的自由，「就像在英國主張蘇格蘭獨立，也是一樣的」。

中國華東師範大學台籍副教授陳弘信告訴德國之聲，這次的制裁在上海台商圈有兩種不同的意見，一種是認為說台灣的民意代表是民眾選出來的，他們的行為受到選票的影響，所以制裁這些人，不能改變台灣民眾的想法。但也有一派台商認為，從賺錢的角度來看，這些人不能同時在海峽兩岸又要政治資本，又要經濟上的好處。

自美國眾議院議長佩洛西8月3日訪問台灣起，中方對台灣進行一系列的反制動作

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「台獨頑固份子」有誰？

根據中國官媒《新華社》報導，中共中央台辦16日公布的「台獨頑固份子」制裁名單中包含台灣駐美代表蕭美琴、台灣國安會秘書長顧立雄、台灣立法院副院長蔡其昌、民進黨立委柯建銘、民進黨副秘書長林飛帆、時代力量立委陳椒華、民進黨立委王定宇7名政治人物。

中共中央台辦表示，遭指名的7名政治人物本人及家屬，被禁止進入中國大陸和香港、澳門，限制其關聯機構與中國大陸有關組織、個人進行合作，不允許其關聯企業和金主在中國謀利，以及採取其它必要的懲戒措施，依法終身追責。

此外，中國官方還對由台灣立法院院長游錫堃擔任董事長的「台灣民主基金會」執行長、由台灣外交部長吳釗燮擔任董事長的「國際合作發展基金會」秘書長等2人，進行不點名制裁，禁止其進入中港澳。

根據官網資訊，台灣民主基金會2002年由台灣外交部推動，2003年掛牌成立，目前執行長黃玉霖為台灣交通大學教授出身，同時身兼台灣智庫董事職務。國際合作發展基金會則成立於1996年，遭到中國制裁的秘書長項恬毅是外交官出身，曾任台灣駐諾魯大使等職務。

值得一提的是，中共中央台辦發言人表示，16日公佈的名單並不是台獨頑固分子清單的全部。發言人指，中方「正告台獨頑固分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必將遭受）嚴厲懲罰」。

台灣外交部長吳釗燮已經在2021年12月被中國制裁（資料照）

台灣外交部長吳釗燮已經在2021年12月被中國制裁（資料照）

2021年11月5日，中國官方首次認定游錫堃、行政院長蘇貞昌、吳釗燮等人為「台獨頑固份子」，並列入制裁名單，禁止本人及家屬進入中國大陸和港、澳，並對其追究刑事責任，且「終身有效」。這是中方首次對台灣政治人物公開實施制裁，本次則為第二次，也讓「台獨頑固份子」清單中的政治人物增加到10人。

中共中央台辦表示，此次對7人的制裁內容，同時也實施於游錫堃、蘇貞昌、吳釗燮3人。

新華社16日晚間也發表評論指出，蕭美琴遭到制裁的原因，是因為在美國以代表身份頻繁散佈謀獨言論，推動向美軍購，鼓動美方炮製涉台法案，此次更賣力運作佩洛西「竄訪」。而顧立雄、蔡其昌直接參與佩洛西訪台。但評論並沒有解釋其他4人被列為「台獨頑固份子」的原因。

台灣外交部：讓台灣人更加反感

由於被制裁的對象包含了台灣駐美代表蕭美琴，台灣外交部發言人歐江安在例行記者會回應稱，此舉再次印證中方反應過度，藉故製造危機。而中國威迫台灣的行徑是兩岸關係惡化的主要原因，台灣是民主法治國家，並不是中國能干預，不會接受專制極權政體的恐嚇及威脅。

歐江安說，台灣與其他國家往來，中方無權置喙，中國想打擊積極爭取能見度的政要或意見領袖，製造寒蟬效應，結果將適得其反，進一步讓台灣人民更加反感。

蕭美琴17日在推特以英文回應：「如果（北京）中共認為制裁可以限制台灣的國際空間和扼殺台灣人的聲音，他們就錯了。」她還說，「哪裡有壓迫，哪裡就有反抗」。

根據台灣《 中央社》，台灣駐美代表蕭美琴自8月5日開始，一連7天內接受了5家美國主流媒體訪問，說明台海局勢並爭取國際支持台灣。該報形容，這是​​台灣「戰貓」蕭美琴碰上中國外交「戰狼」。

被制裁當事人：光榮的勳章

除了蕭美琴，被制裁的民進黨副秘書長林飛帆透過臉書指出，每一個傳訊息給他的朋友，無論是駐台使節、外媒圈，還是智庫的朋友，「都是第一時間跟他說恭喜」。林飛帆還說，「在這個時代，被威權政權制裁，應該是自由世界成員的勳章，倍感光榮。而台灣人是這樣的，獲得肯定，就不卑不亢，繼續努力」。

在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台、中國展開大規模軍演後，林飛帆以〈現在正是自由世界保衛台灣的時刻〉為題投書美國《華盛頓郵報》。他在文章中表示，台灣民主不願面對戰爭，但是面對威脅，「我們也不會低頭退縮」，在中國威脅下，台灣民主更加被證明是強韌的。他並呼籲國際社會，應該把台灣視為值得信賴的盟友，和值得共同保衛的國家。

台北街頭歡迎美國眾議院議長佩洛西訪台的廣告（資料照）

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另一名同被制裁的民進黨立委王定宇則在臉書表示，「敵人的咒罵是我們光榮的徽章」，「被升到裴洛西（佩洛西的其他譯名）等級待遇，與有榮焉」。台灣立法院副院長蔡其昌也在臉書回應說，如果代表台灣立法院接見美國眾議院議長佩洛西，就會被中國列為「台獨」黑名單制裁，「那我絕對不會妥協，更以身為台灣人為榮」。

台灣中央社報導，陳椒華所屬的台灣政黨時代力量也發布新聞稿指出，「這並非中國第一次針對台獨分子出手，無論是台獨頑固分子清單、台獨撲克牌、條列台獨分子的罪狀，這都是中共以威嚇暴力方式，侵害台灣民主自由」。

（綜合報導）

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