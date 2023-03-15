 中國兩會討論度高 哪些新詞被審查？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.03.2023

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时政风云

中國兩會討論度高 哪些新詞被審查？

中國國家主席習近平3月10日在兩會上以2952票「全票當選」引發正反討論，會中許多發言也備受關注，就在中國網友熱烈討論時，他們發現有關敏感詞條已經遭到過濾。

圖為習近平於今年兩會上三度連任中國國家主席。

圖為習近平於今年兩會上三度連任中國國家主席。

（德國之聲中文網）彭博社週三（3月15日）報導，「#2952」這個代表習近平當選票數的標籤已經遭到審查。此外，報導引述自由微博（Freeweibo.com），一個追溯被微博審查或遭刪文的平台，有關「最大規模的民主投票活動」和「好棒」等相關發言遭到中國網管審查。

中國國家互聯網信息辦公室和微博均還未就此事回應置評請求。而根據記者搜尋相關平台，結果大多來自中國官媒報導，網友討論已經遭到過濾。

習近平上一次在人大上被投反對票是10年前，當時他以2952比1贏得他的第一個五年任期，同時有三位立法者棄權。2018年時，他便以全票當選國家主席，同年中國修憲通過取消國家領導人連任上限的條款。

中國審查人員還曾刪除人民日報於2011年標題為「全票當選更危險」的文章，內文曾提及「全票當選可能是選舉綁架了民意……即使是黨委選舉，全票當選也不可能是全體有選票資格黨員的意願，不是選民們真心的流露。是他們在特殊情況下做出的特殊的選擇。」

圖為習近平與李強於今年兩會上握手照。

圖為習近平與李強於今年兩會上握手照。

「老網民」也不行

另一個被審查的關鍵字是「老網民」。美國之音14日報導，在微博上搜尋這個詞，結果多半顯示來自被認證的帳號，評論區也只展示經過過濾的留言。

「老網民」出自新任中國國務院總理李強13日在人大閉幕記者會上的發言。當時他被記者問及有網民關心就業話題時回應道：「如果有空也會上上網，看看大家關心什麼，提了哪些建議和意見」，並表示他也可被說是個「老網民」。

其他與兩會相關的熱搜，也大多受到不同程度的討論限制，像是習近平三度連任國家主席，其相關新聞的評論區出現清一色的支持表態，顯示中國網路審查頻繁。

官方大動作審查

據新華社13日報導，中國網信辦近期展開為期兩個月的2023「清朗」行動，聚焦在社交、短影音、網路直播等類型的平台，「從嚴整治『自媒體』亂象」，並要打擊自媒體造謠、違規盈利等問題。

其中，關於要打擊自媒體的「有害信息」，內容包括「搭蹭」中國時政、社會議題，所進行的「顛倒是非抹黑攻擊，製造損害黨和政府形象」，要求平台「自查自糾」，以營造「清朗」網路空間。
在此之前，中國官方向來禁止網路出現批評政府的內容。去年中國二十大前夕，有民眾因不滿中國嚴格清零政策，在北京四通橋張貼反習近平的橫幅言論，引發關注，而後相關消息在中國網路上遭到審查清除。

除此之外，習近平與小熊維尼外型相似有關的討論也遭到禁止，像是2017年，小熊維尼的圖片曾遭審查，2018年迪士尼推出的電影《摯友維尼（Christopher Robin）》也沒有在中國上映，外界推測也與該「政治禁忌」有關。

（彭博社、路透社、中國網信辦、新華社、人民網、美國之音等）

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