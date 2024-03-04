中國兩會聚焦經濟 人大後不舉行總理記者會

（德國之聲中文網）中國「兩會」週一（3月4日）起在北京人民大會堂登場，北京維安森嚴，街頭到處可見武警與公安。根據官方公布日程，全國人大4日上午召開預備會議，選舉出大會主席團及秘書長，中午舉行記者會；政協則已於3日先行開記者會，4日下午3時正式開幕。

值得注意的是，全國人大發言人婁勤儉表示，今年人大閉幕後，將不會舉行總理記者會，且「如無特殊情況」，本屆人大後幾年，「也不再舉行總理記者會」。

他稱總理李強的工作報告、國家發展改革委及財政部的書面報告將回應社會的主要關切，經大會通過後也將公開；另外，官方也將增加各部長的記者會，邀請國務院相關單位人員回答記者提問。

對於各界關注的經濟議題，婁勤儉表示人大將制定新法，深化經濟改革，其中包含針對金融機構以及支持民營企業發展的措施。

他主張「中國的大門對世界始終是打開的，不會關上」；對於中國新修訂的《反間諜法》可能對外國企業帶來更大風險的說法，他批評是「錯誤解讀」，並「反對通過曲解反間諜法抹黑破壞中國營商環境的行徑」。

婁勤儉亦談到大國之間的科技競爭，稱「脫鉤斷鏈、小院高牆只會阻礙全球科技進步」；他還說，無論今年11月美國總統大選由誰勝出，中方都希望美方「同中國相向而行」。

政協會前記者會關注經濟 未提兩岸

3日的政協會前記者會，由政協大會發言人、前國台辦主任劉結一回應提問；台灣中央社指出，各界關注焦點著重於經濟，無人問及兩岸議題。

據中國官媒央視報導，劉結一稱過去1年來，中國「頂住外部壓力，克服內部困難……經濟社會發展主要預期目標圓滿實現」。他重申中國「經濟長期向好態勢將持續鞏固和增強」等說法，呼應了去年中共中央經濟會議提及的「唱響中國經濟光明論」。

劉結一還提及就業問題，稱「年輕人尤其是應屆畢業生就業備受關注」，而「中共中央、國務院把就業擺在經濟社會發展的優先位置」。

中國去年曾暫停公布16至24歲的青年失業率，此前官方數據顯示青年失業率超過20%；今年1月，中國恢復公佈該數據，但排除大學生，顯示去年12月的青年失業率為14.9%。

中国青年找工作难 听听他们怎么说

此外，劉結一也提起「高質量發展」、「新質生產力」等關鍵詞。DW客座評論人鄧聿文上週的分析曾指出，「新質生產力」的說法由中國國家主席習近平去年所提出，以高科技、創新為核心，主張「擺脫傳統經濟增長方式」，被認為可能成為今年總理工作報告的重點。

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無三中全會 兩會能否推出實質經濟措施？

今年兩會期間，中國國務院總理李強將在週二（5日）的人大會議上，第一次發表政府工作報告，他所提出的年度經濟增長目標是各界關注焦點。

去年北京設下的國內生產總值（GDP）成長目標是「5%左右」，最後官方稱實際增長5.2%。外界普遍預期中國今年也將以「保五」為目標，但海外專家對中國實質經濟成長的預期更低。台灣中華經濟研究院學者王國臣上週接受DW訪問時表示，其追蹤的33家法人機構平均估計中國今年成長僅4.6%。

中國如今面對房地產債務危機、股市信心下挫、外資大量移出等經濟問題，儘管如此仍有許多專家認為，兩會不太可能推出重大的經濟改革措施。

路透社上週報導指出，傳統上，急遽的政策轉彎通常不會在人大會議上發生，而是在「全會」上；然而，原本預期在去年底舉行的「三中全會」至今遲遲未召開，讓投資人擔心北京在經濟政策可能不會有大進展。有消息人士告訴路透社，若北京領導階層達成共識，三中全會仍可能在今年稍晚舉行。

美國史丹佛大學的中國經濟學家許成鋼上週也向DW表示，作為「橡皮圖章」的兩會「從來都沒有實質的重要性」，因為實質內容全由黨中央決定。他進一步表示，儘管北京希望高科技產業成為新的經濟「增長點」，但由於高科技在中國GDP占比不高，要藉此改變中國經濟整體，「是沒可能的」。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 房企接连爆雷 中国房地产商碧桂园2024年2月28日表示，27日遭债权人提出了清盘呈请。消息一出，碧桂园28日在香港股价下跌约12%。在中国政府欲重建各界对房地产业的信心之际，此事也对经济前景蒙上阴影。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但2023年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 恒大资不抵债 中国房产巨头恒大集团才刚于今年1月底遭香港高等法院裁定资不抵债，勒令清盘。碧桂园债务估计约1.36万亿人民币（约1900亿美元），接近其1.43万亿人民币的资产；恒大集团负债则达到3000亿美元。恒大2023年9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。9月底，恒大证实其创始人许家印"因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施"。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行2023年8月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的数据显示，截至2023年8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



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