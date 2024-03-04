中國兩會聚焦經濟 人大後不舉行總理記者會

中國「兩會」4日起登場，總理李強將首次發表政府工作報告；不過，人大會議發言人表示，今年人大閉幕後將不舉行總理記者會。而外界關注焦點仍在於中國經濟，特別是李強將提出多高的經濟增長目標。中國經濟疲軟的當下，兩會能否端出救經濟的實質措施？
（德國之聲中文網）中國「兩會」週一（3月4日）起在北京人民大會堂登場，北京維安森嚴，街頭到處可見武警與公安。根據官方公布日程，全國人大4日上午召開預備會議，選舉出大會主席團及秘書長，中午舉行記者會；政協則已於3日先行開記者會，4日下午3時正式開幕。
值得注意的是，全國人大發言人婁勤儉表示，今年人大閉幕後，將不會舉行總理記者會，且「如無特殊情況」，本屆人大後幾年，「也不再舉行總理記者會」。
他稱總理李強的工作報告、國家發展改革委及財政部的書面報告將回應社會的主要關切，經大會通過後也將公開；另外，官方也將增加各部長的記者會，邀請國務院相關單位人員回答記者提問。
對於各界關注的經濟議題，婁勤儉表示人大將制定新法，深化經濟改革，其中包含針對金融機構以及支持民營企業發展的措施。
他主張「中國的大門對世界始終是打開的，不會關上」；對於中國新修訂的《反間諜法》可能對外國企業帶來更大風險的說法，他批評是「錯誤解讀」，並「反對通過曲解反間諜法抹黑破壞中國營商環境的行徑」。
婁勤儉亦談到大國之間的科技競爭，稱「脫鉤斷鏈、小院高牆只會阻礙全球科技進步」；他還說，無論今年11月美國總統大選由誰勝出，中方都希望美方「同中國相向而行」。
3日的政協會前記者會，由政協大會發言人、前國台辦主任劉結一回應提問；台灣中央社指出，各界關注焦點著重於經濟，無人問及兩岸議題。
據中國官媒央視報導，劉結一稱過去1年來，中國「頂住外部壓力，克服內部困難……經濟社會發展主要預期目標圓滿實現」。他重申中國「經濟長期向好態勢將持續鞏固和增強」等說法，呼應了去年中共中央經濟會議提及的「唱響中國經濟光明論」。
劉結一還提及就業問題，稱「年輕人尤其是應屆畢業生就業備受關注」，而「中共中央、國務院把就業擺在經濟社會發展的優先位置」。
中國去年曾暫停公布16至24歲的青年失業率，此前官方數據顯示青年失業率超過20%；今年1月，中國恢復公佈該數據，但排除大學生，顯示去年12月的青年失業率為14.9%。
此外，劉結一也提起「高質量發展」、「新質生產力」等關鍵詞。DW客座評論人鄧聿文上週的分析曾指出，「新質生產力」的說法由中國國家主席習近平去年所提出，以高科技、創新為核心，主張「擺脫傳統經濟增長方式」，被認為可能成為今年總理工作報告的重點。
今年兩會期間，中國國務院總理李強將在週二（5日）的人大會議上，第一次發表政府工作報告，他所提出的年度經濟增長目標是各界關注焦點。
去年北京設下的國內生產總值（GDP）成長目標是「5%左右」，最後官方稱實際增長5.2%。外界普遍預期中國今年也將以「保五」為目標，但海外專家對中國實質經濟成長的預期更低。台灣中華經濟研究院學者王國臣上週接受DW訪問時表示，其追蹤的33家法人機構平均估計中國今年成長僅4.6%。
中國如今面對房地產債務危機、股市信心下挫、外資大量移出等經濟問題，儘管如此仍有許多專家認為，兩會不太可能推出重大的經濟改革措施。
路透社上週報導指出，傳統上，急遽的政策轉彎通常不會在人大會議上發生，而是在「全會」上；然而，原本預期在去年底舉行的「三中全會」至今遲遲未召開，讓投資人擔心北京在經濟政策可能不會有大進展。有消息人士告訴路透社，若北京領導階層達成共識，三中全會仍可能在今年稍晚舉行。
美國史丹佛大學的中國經濟學家許成鋼上週也向DW表示，作為「橡皮圖章」的兩會「從來都沒有實質的重要性」，因為實質內容全由黨中央決定。他進一步表示，儘管北京希望高科技產業成為新的經濟「增長點」，但由於高科技在中國GDP占比不高，要藉此改變中國經濟整體，「是沒可能的」。
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