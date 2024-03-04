 中國兩會聚焦經濟 人大後不舉行總理記者會 | 经济纵横 | DW | 04.03.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

中國兩會聚焦經濟 人大後不舉行總理記者會

中國「兩會」4日起登場，總理李強將首次發表政府工作報告；不過，人大會議發言人表示，今年人大閉幕後將不舉行總理記者會。而外界關注焦點仍在於中國經濟，特別是李強將提出多高的經濟增長目標。中國經濟疲軟的當下，兩會能否端出救經濟的實質措施？

圖為去年3月的全國人大會議。（資料照）

圖為去年3月的全國人大會議。（資料照）

（德國之聲中文網）中國「兩會」週一（3月4日）起在北京人民大會堂登場，北京維安森嚴，街頭到處可見武警與公安。根據官方公布日程，全國人大4日上午召開預備會議，選舉出大會主席團及秘書長，中午舉行記者會；政協則已於3日先行開記者會，4日下午3時正式開幕。

值得注意的是，全國人大發言人婁勤儉表示，今年人大閉幕後，將不會舉行總理記者會，且「如無特殊情況」，本屆人大後幾年，「也不再舉行總理記者會」。

他稱總理李強的工作報告、國家發展改革委及財政部的書面報告將回應社會的主要關切，經大會通過後也將公開；另外，官方也將增加各部長的記者會，邀請國務院相關單位人員回答記者提問。

對於各界關注的經濟議題，婁勤儉表示人大將制定新法，深化經濟改革，其中包含針對金融機構以及支持民營企業發展的措施。

他主張「中國的大門對世界始終是打開的，不會關上」；對於中國新修訂的《反間諜法》可能對外國企業帶來更大風險的說法，他批評是「錯誤解讀」，並「反對通過曲解反間諜法抹黑破壞中國營商環境的行徑」。

婁勤儉亦談到大國之間的科技競爭，稱「脫鉤斷鏈、小院高牆只會阻礙全球科技進步」；他還說，無論今年11月美國總統大選由誰勝出，中方都希望美方「同中國相向而行」。

圖為中國總理李強今年1月參加達沃斯論壇。（資料照）

圖為中國總理李強今年1月參加達沃斯論壇。（資料照）

政協會前記者會關注經濟 未提兩岸

3日的政協會前記者會，由政協大會發言人、前國台辦主任劉結一回應提問；台灣中央社指出，各界關注焦點著重於經濟，無人問及兩岸議題。

據中國官媒央視報導，劉結一稱過去1年來，中國「頂住外部壓力，克服內部困難……經濟社會發展主要預期目標圓滿實現」。他重申中國「經濟長期向好態勢將持續鞏固和增強」等說法，呼應了去年中共中央經濟會議提及的「唱響中國經濟光明論」。

劉結一還提及就業問題，稱「年輕人尤其是應屆畢業生就業備受關注」，而「中共中央、國務院把就業擺在經濟社會發展的優先位置」。

中國去年曾暫停公布16至24歲的青年失業率，此前官方數據顯示青年失業率超過20%；今年1月，中國恢復公佈該數據，但排除大學生，顯示去年12月的青年失業率為14.9%。

中国青年找工作难 听听他们怎么说

此外，劉結一也提起「高質量發展」、「新質生產力」等關鍵詞。DW客座評論人鄧聿文上週的分析曾指出，「新質生產力」的說法由中國國家主席習近平去年所提出，以高科技、創新為核心，主張「擺脫傳統經濟增長方式」，被認為可能成為今年總理工作報告的重點。

延伸閱讀：兩會前瞻：中國經濟怎麼救？

無三中全會 兩會能否推出實質經濟措施？

今年兩會期間，中國國務院總理李強將在週二（5日）的人大會議上，第一次發表政府工作報告，他所提出的年度經濟增長目標是各界關注焦點。

去年北京設下的國內生產總值（GDP）成長目標是「5%左右」，最後官方稱實際增長5.2%。外界普遍預期中國今年也將以「保五」為目標，但海外專家對中國實質經濟成長的預期更低。台灣中華經濟研究院學者王國臣上週接受DW訪問時表示，其追蹤的33家法人機構平均估計中國今年成長僅4.6%。

中國如今面對房地產債務危機、股市信心下挫、外資大量移出等經濟問題，儘管如此仍有許多專家認為，兩會不太可能推出重大的經濟改革措施

路透社上週報導指出，傳統上，急遽的政策轉彎通常不會在人大會議上發生，而是在「全會」上；然而，原本預期在去年底舉行的「三中全會」至今遲遲未召開，讓投資人擔心北京在經濟政策可能不會有大進展。有消息人士告訴路透社，若北京領導階層達成共識，三中全會仍可能在今年稍晚舉行。

美國史丹佛大學的中國經濟學家許成鋼上週也向DW表示，作為「橡皮圖章」的兩會「從來都沒有實質的重要性」，因為實質內容全由黨中央決定。他進一步表示，儘管北京希望高科技產業成為新的經濟「增長點」，但由於高科技在中國GDP占比不高，要藉此改變中國經濟整體，「是沒可能的」。

  • 中国房地产商碧桂园2024年2月28日表示，27日遭债权人提出了清盘呈请。消息一出，碧桂园28日在香港股价下跌约12%。在中国政府欲重建各界对房地产业的信心之际，此事也对经济前景蒙上阴影。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但2023年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

    盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

    房企接连爆雷

    中国房地产商碧桂园2024年2月28日表示，27日遭债权人提出了清盘呈请。消息一出，碧桂园28日在香港股价下跌约12%。在中国政府欲重建各界对房地产业的信心之际，此事也对经济前景蒙上阴影。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但2023年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

  • 中国房产巨头恒大集团才刚于今年1月底遭香港高等法院裁定资不抵债，勒令清盘。碧桂园债务估计约1.36万亿人民币（约1900亿美元），接近其1.43万亿人民币的资产；恒大集团负债则达到3000亿美元。恒大2023年9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。9月底，恒大证实其创始人许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。

    盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

    恒大资不抵债

    中国房产巨头恒大集团才刚于今年1月底遭香港高等法院裁定资不抵债，勒令清盘。碧桂园债务估计约1.36万亿人民币（约1900亿美元），接近其1.43万亿人民币的资产；恒大集团负债则达到3000亿美元。恒大2023年9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。9月底，恒大证实其创始人许家印"因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施"。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。

  • China Peking | Proteste vor Zhongrong International Trust

    盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

    金融信托巨头陷入财务危机

    2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

  • 中国央行2023年8月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施认房不认贷政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

    盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

    放松限购刺激房市效果不彰

    中国央行2023年8月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

  • 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

    盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

    空置房屋“14亿人住不完”

    据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

  • 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的数据显示，截至2023年8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。

    盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

    数百万套房屋未售出

    资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的数据显示，截至2023年8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。


（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

16.01.2024+++ Li Qiang, Premierminister Volksrepublik China, nimmt an der Eröffnungsveranstaltung teil. Die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums gilt als einer der wichtigsten Treffpunkte für Spitzenpolitiker, Top-Manager und Wissenschaftler. Bei Debatten und vertraulichen Begegnungen geht es um Lösungsansätze für globale Herausforderungen.

解码中国：经济下行阴影下的两会 28.02.2024

在中国经济疲软压力下，中国总理李强将在全国人大上面临严峻问题。但他表现出乐观态度。而德国也希望继续从中国市场获益。

10.03.2023+++ Politburo Standing Committee member Li Qiang votes during the third plenary session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing on March 10, 2023. (Photo by NOEL CELIS / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

兩會前瞻：中國經濟怎麼救？ 01.03.2024

上一屆兩會，中國把2023年經濟增長目標訂為「5%左右」，最後官方稱實際增長5.2%。不過，專家向DW表示，去年真實的經濟成長恐怕不到1%。這一次兩會，中國總理李強將首度發表政府工作報告，他會喊出多高的增長目標，又將提出什麼樣的經濟措施？

13.03.2023 *** An outdoor screen shows a live news coverage of China’s President Xi Jinping delivering a speech during the closing session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People, along a street in Beijing on March 13, 2023. (Photo by JADE GAO / AFP)

客座评论：中国今年两会看什么 27.02.2024

中国“两会”还有不到一周就召开。时评人邓聿文认为，由于今年不是政府换届之年，可能也没有大的政策宣示，本次两会的重要性似乎不如去年。不过，中国本身的分量决定了外界会关注这个一年一次固定的政治表演节目，以下是三个值得关注的点。

黑色物质

摆脱对华依赖 德国电池回收商出奇招

在生产汽车电池方面，欧盟高度依赖来自中国的原材料，这也是欧盟实现能源转型的一个重大软肋。而要改变这一现状，对废旧电池加以回收利用应该是唯一的选择。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。