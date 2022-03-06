中國兩會強調糧食安全 習近平：中國飯碗裝中國糧

俄烏戰爭使全球糧食供應價格波動的同時，中國國家主席習近平3月6日在兩會上重申糧食安全。新冠疫情爆發以來，中國強調多次提及糧食安全問題，儘管稱「供應無虞」，但中國農業部部長唐仁健日前亦坦言「今年糧食生產又遇到了很大的困難」。
（德國之聲中文網）中國兩會（即中國人大政協會議、中國全國人民代表代會）於上週末正式召開，中國國家主席習近平3月6日在談話中，再次強調中國的糧食安全問題，引發國際對於中國糧食供應問題的關注。
在由全國政協農業界、社會福利、社會保障界委員召開的聯組會議上，習近平除了提到新冠肺炎疫情、「經濟全球化遭遇逆流」、「大國博弈日趨激烈」等中國面臨的挑戰，還警告中國「在糧食安全這個問題上不能有絲毫麻痹大意，不能認為進入工業化，吃飯問題就可有可無，也不要指望依靠國際市場來解決。」
習近平強調，「要未雨綢繆，始終繃緊糧食安全這根弦」。事實上早在兩會之前，中國官方已多次頻繁提及糧食安全相關問題。
台灣國立政治大學東亞所的所長王信賢在接受德國之聲訪問時指出，本屆兩會「農業也是一個重點——尤其是在糧食安全的問題。」
王信賢觀察，「習近平最近幾次會議很多次提到糧食安全的問題」，加上「兩三個禮拜前，中共出了一份文件，談鄉村振興，但裡面提到不少糧食安全的問題」，因此認為這會是「這次政府工作報告的比較大一個重點。」
去年11、12月，習近平曾接連在中國內部會議中明白談及要「確保糧食安全」，甚至詢問官員「那麼糧食怎麼辦？」同時，《日本經濟新聞》也曾引述美國農業部統計指出，中國人口僅佔全球不到20%，但囤積的主要糧食卻超過全球庫存量50%以上。
習近平在兩會期間提及的糧食問題，基本與早前官方說法一致。面對中國的糧食安全問題，習近平指出，「要全面落實糧食安全黨政同責」，確保中國糧食年產量維持在1.3兆斤以上，「確保中國人的飯碗主要裝中國糧」。同時，習近平還強調要「堅決遏制耕地『非農化』、基本農田『非糧化』。」這指的是中國農田近年來耕作目的因市場利益等因素改變，糧食耕種面積面臨威脅的情況。
習近平維持中國官方早前已經釋出的目標，稱要「努力建成10億畝高標準農田」；「中央要和各地簽訂耕地保護『軍令狀』，嚴格考核、終身追責，確保18億畝耕地實至名歸」。
與此同時，習近平也提及了中國糧食浪費問題，以及透過科技建設農業的政策方向，並且要透過強化農村基層黨組織建設等手段，實現鄉村振興。
習近平在兩會發表糧食安全談話之際，全球糧食價格也正因新冠疫情、俄烏戰爭而波動。3月7日，「烏克蘭局勢推升小麥價格」的話題也登上中國社群網絡微博熱搜。
《路透社》指出，俄羅斯與烏克蘭兩國是小麥生產大國，佔全球小麥出口約29%。俄烏戰爭導致糧食供應鏈波動，小麥價格飆升至14年以來的高點。
此前，中國農業部部長唐仁健曾在3月5日的全國人民代表大會提到中國「有能力保證14億中國人民每天到點開飯，不餓肚子」、強調中國目前糧食供給的總量充裕「沒有問題」，但也提到「糧食供求始終處於緊平衡的狀態，今年糧食生產又遇到很大的困難」。
根據《路透社》，中國農業部長唐仁健在3月5日表示，中國今年冬季小麥作物收成情況，可能是「史上最糟糕的」。他說，去年罕見的強降雨推遲了正常小麥種植面積的三分之一左右。入冬前對冬小麥作物的調查責發現，一級和二級作物的產量下降了20多個百分點。
「不久前，我們到基層做調查，許多農業專家和技術人員告訴我們，今年的作物長勢可能是歷史上最差的」唐仁健稱，「今年糧食生產確實面臨很大困難。」
（綜合報導）
© 2022年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家纷纷出台了制裁措施，誓要让俄罗斯经济陷入深渊。而在经济高度全球化的今天，针对俄罗斯的经济制裁，也会严重影响其他国家民众的生活，其中也包括西方民众。
中共中央和国务院发布2021年中央一号文件。路透社报道指出，今年的中央一号文件显示出中国在新冠疫情之后加强了对粮食安全的重视，“提升粮食和重要农产品供给保障能力”。