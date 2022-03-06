中國兩會強調糧食安全 習近平：中國飯碗裝中國糧

（德國之聲中文網）中國兩會（即中國人大政協會議、中國全國人民代表代會）於上週末正式召開，中國國家主席習近平3月6日在談話中，再次強調中國的糧食安全問題，引發國際對於中國糧食供應問題的關注。

在由全國政協農業界、社會福利、社會保障界委員召開的聯組會議上，習近平除了提到新冠肺炎疫情、「經濟全球化遭遇逆流」、「大國博弈日趨激烈」等中國面臨的挑戰，還警告中國「在糧食安全這個問題上不能有絲毫麻痹大意，不能認為進入工業化，吃飯問題就可有可無，也不要指望依靠國際市場來解決。」

習近平強調，「要未雨綢繆，始終繃緊糧食安全這根弦」。事實上早在兩會之前，中國官方已多次頻繁提及糧食安全相關問題。

台灣國立政治大學東亞所的所長王信賢在接受德國之聲訪問時指出，本屆兩會「農業也是一個重點——尤其是在糧食安全的問題。」

王信賢觀察，「習近平最近幾次會議很多次提到糧食安全的問題」，加上「兩三個禮拜前，中共出了一份文件，談鄉村振興，但裡面提到不少糧食安全的問題」，因此認為這會是「這次政府工作報告的比較大一個重點。」

去年11、12月，習近平曾接連在中國內部會議中明白談及要「確保糧食安全」，甚至詢問官員「那麼糧食怎麼辦？」同時，《日本經濟新聞》也曾引述美國農業部統計指出，中國人口僅佔全球不到20%，但囤積的主要糧食卻超過全球庫存量50%以上。

糧食年產量1.3兆斤、耕地維持18億畝田

習近平在兩會期間提及的糧食問題，基本與早前官方說法一致。面對中國的糧食安全問題，習近平指出，「要全面落實糧食安全黨政同責」，確保中國糧食年產量維持在1.3兆斤以上，「確保中國人的飯碗主要裝中國糧」。同時，習近平還強調要「堅決遏制耕地『非農化』、基本農田『非糧化』。」這指的是中國農田近年來耕作目的因市場利益等因素改變，糧食耕種面積面臨威脅的情況。

習近平維持中國官方早前已經釋出的目標，稱要「努力建成10億畝高標準農田」；「中央要和各地簽訂耕地保護『軍令狀』，嚴格考核、終身追責，確保18億畝耕地實至名歸」。

與此同時，習近平也提及了中國糧食浪費問題，以及透過科技建設農業的政策方向，並且要透過強化農村基層黨組織建設等手段，實現鄉村振興。

中國農業部部長：糧食生產遇到大困難

習近平在兩會發表糧食安全談話之際，全球糧食價格也正因新冠疫情、俄烏戰爭而波動。3月7日，「烏克蘭局勢推升小麥價格」的話題也登上中國社群網絡微博熱搜。

《路透社》指出，俄羅斯與烏克蘭兩國是小麥生產大國，佔全球小麥出口約29%。俄烏戰爭導致糧食供應鏈波動，小麥價格飆升至14年以來的高點。

此前，中國農業部部長唐仁健曾在3月5日的全國人民代表大會提到中國「有能力保證14億中國人民每天到點開飯，不餓肚子」、強調中國目前糧食供給的總量充裕「沒有問題」，但也提到「糧食供求始終處於緊平衡的狀態，今年糧食生產又遇到很大的困難」。

根據《路透社》，中國農業部長唐仁健在3月5日表示，中國今年冬季小麥作物收成情況，可能是「史上最糟糕的」。他說，去年罕見的強降雨推遲了正常小麥種植面積的三分之一左右。入冬前對冬小麥作物的調查責發現，一級和二級作物的產量下降了20多個百分點。

「不久前，我們到基層做調查，許多農業專家和技術人員告訴我們，今年的作物長勢可能是歷史上最差的」唐仁健稱，「今年糧食生產確實面臨很大困難。」

（綜合報導）

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