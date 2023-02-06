 中國偵察氣球事件衝擊美中關係 拜登態度樂觀 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2023

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时政风云

中國偵察氣球事件衝擊美中關係 拜登態度樂觀

美國開始回收偵察氣球殘骸，但不打算歸還中國。因為一個氣球，美中關係再度降溫，雙方有可能恢復關係嗎？

美國總統拜登對中國偵察氣球影響美中關係一事，持樂觀態度。（資料畫面）

美國總統拜登對中國偵察氣球影響美中關係一事，持樂觀態度。（資料畫面）

（德國之聲中文網）中國「偵察氣球」事件導致美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）延後原訂的訪中行程，外界相當關注此事如何影響美中關係。布林肯的訪中之旅，本該是美中關係和緩的機會，如今卻因為一個氣球急轉直下。 
美國總統拜登發表國情咨文演說前夕，偵察氣球事件恐怕衝擊美國人民對政府的信心。雖然軍方戰機擊落了氣球，卻擋不住外界質疑：為什麼中國的氣球能夠「長驅直入」，甚至橫跨大半個美國國土？ 
儘管如此，拜登對外仍相當樂觀。拜登週一（6日）表示，美國早已向中國表明態度，且中國「理解」美國的立場，美中關係不會因此削弱。拜登說：「我們做了正確的事，問題不在於關係弱化或強化，這是現實。」


美中關係何時恢復？ 

歐巴馬時期的國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）接受美聯社訪問時說，偵察氣球事件對美中關係的影響，大約是10分中7分的程度。從當前局勢看來，雙方關係會因此「暫時畫下界線」，但等風頭過去，布林肯還是會重新訂下訪中日程。羅素表示，此事挫敗兩邊關係，但若接下來沒有發生錯誤決策，恢復關係並非不可能。 
北京清華大學戰略與安全研究中心副主任達巍認為，布林肯訪中本來能替美中關係穩定下來創造空間，但此空間因為偵察氣球事件，大大縮減。此事也顯示美中關係極為脆弱，難以控制。 
2月中，布林肯和中國高階官員都將參與慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），3月則將赴印度參加二十國集團（G20）外長會議。美聯社指出，這兩個場合可能提供美中修復關係的機會。 

美國4日在南卡羅萊納州沿岸擊落中國的氣球。

美國4日在南卡羅萊納州沿岸擊落中國的氣球。

美國展開殘骸回收工作 

擊落偵察氣球之後，受海上天候影響，美國6日上午才全面展開氣球殘骸回收作業，在長寬各約1500公尺的範圍內搜索，由探路者級勘測艦（USNS Pathfinder）以聲納探測碎片位置，卡特霍爾號兩棲登陸艦（USS Carter Hall）負責收集碎片。 
軍方還派出爆炸物處理單位和無人水下航行器，參與搜索行動；海上防衛隊出動巡邏艇，維持安全。此外，聯邦調查局（FBI）及海軍犯罪調查局（NCIS）在反情報方面，亦有提供協助。 
從美國現階段蒐集到的資訊看來，中國的偵察氣球不單只是在空中「飄行」，更具有推進器，有能力在高空噴射氣流中控制飛行方向與速度。 
北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克（Glen VanHerck）強調，打從一開始，美國的評估結果便顯示此氣球是偵察氣球，而非如中國所稱用於「氣象科研」的無人飛艇。白宮國安會議發言人柯比（John Kirby）表示，現階段美國不打算將氣球碎片送還給中國。


（綜合報導）


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