中國做和平使者？習近平博鰲論壇提全球安全倡議

（德國之聲中文網）博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式週四（4月21日）上午在中國海南舉行，因應疫情，中國國家主席習近平以視訊方式進行演講。他稱，中國願意提「全球安全倡議」以維護世界和平，「堅持重視各國合理安全關切，秉持安全不可分割原則」。雖未直接點名俄烏戰爭與台海局勢，但引發外界聯想。

習近平說：「我們要共同維護世界和平安寧。冷戰思維只會破壞全球和平框架，霸權主義和強權政治只會危害世界和平，集團對抗只會加劇21世紀安全挑戰」，並表示「中方願提出全球安全倡議。」

談話未具體闡述倡議內容為何，而是接續提到中國「堅持尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政」以及「堅持重視各國合理安全關切，秉持安全不可分割原則」、「反對把本國安全建立在他國不安全的基礎之上」。

根據中國官媒新華社，習近平還說，不論世界發生什麼樣的變化，中國改革開放的信心和意志都不會動搖。中國堅持走和平發展道路，「始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。」

華盛頓戰略與國際研究中心的中國問題專家布蘭切特（Jude Blanchette）向路透社表示，習近平可能試圖想將北京外交政策的現有要素，作為解決當前全球不穩定的解決方案，但「我看不出圍繞著這一點，要如何建立新的架構，所以我認為這是嘗試要將中國的世界觀融入國際安全論述架構。」

暗談俄烏、呼應莫斯科？

針對習近平在博鰲論壇的演說，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在美國國務院的例行簡報會上回答問題時稱，中國持續「模仿我們從克里姆林宮聽到的一些內容」，包括「安全不可分割」的概念。

普萊斯重申，如果中國為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供物質支持，中國將面臨嚴重後果，但華盛頓目前尚未看到北京有馳援莫斯科的舉動。

路透社報導，有分析指出，這是中國首次在俄烏危機背景下主張「安全不可分割」，將對美國在亞洲的行動產生影響。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江說：「如果中國認為美國及其盟國在台灣或南海的行動無視中國的安全關切，它可能會喚起『安全不可分割』概念，以在報復中佔據道德制高點。」

除此之外，習近平也重申中國反對單邊制裁和「長臂管轄」，儘管他沒有直接提及西方對俄羅斯入侵烏克蘭實施的一系列制裁行動。中國多次批評西方制裁，但也小心翼翼地不向莫斯科提供援助，以避免導致牽連北京受制裁。

習近平：中國經濟長期向好

在博鰲論壇演講中，習近平還提到要努力穩定全球供應鏈，並表示中國經濟具有韌性，長期趨勢沒有改變。根據中國官媒新華社，他稱「中國經濟韌性強、潛力足、回旋余地廣、長期向好的基本面不會改變，將為世界經濟企穩復蘇提供強大動能，為各國提供更廣闊的市場機會。」

根據《聯合報》，習近平還提及，中國將擴大高水平對外開放，深入實施外資准入負面清單，擴大鼓勵外商投資範圍，並將與更多國家與地區商簽高標準自由貿易協定，積極推進加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）和《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）等。

習近平還稱要積極推動亞洲的和平、合作與團結，並提到《區域全面經濟伙伴關系協定》正式生效、「一帶一路」標誌的中老鐵路建成通車，「要以此為契機，推動亞洲形成更加開放的大市場。」

博鰲論壇過去是兩岸經貿交流平台之一，但自2003年以來持續近20年與會的台灣，今年首度缺席博鰲論壇。

與此同時，中國證券監督管理委員會（CSRC）副主席方星海在博鰲亞洲論壇的一場小組會談中提到，中國的證券監管機構正與美國監管機構就中美審計問題進行每周一次的會談，期望很快能達成協議。

（綜合報導）

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