 中國修訂《反間諜法》 擴大國安執法權力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.04.2023

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中國修訂《反間諜法》 擴大國安執法權力

中國最高立法機構26日宣布通過修訂《反間諜法》，將「網路攻擊」定義為間諜活動，並擴大了國安單位的執法權力，包含禁止嫌疑人出入境中國。相關修訂為何使在中國的海外人士、企業坐立難安？

中國人大常委會法工委刑法室主任王愛立26日表示，修訂後的《反間諜法》將間諜組織及其代理人實施的「網路攻擊行為」，明確定義為間諜活動。圖為中國共產黨黨旗

中國人大常委會法工委刑法室主任王愛立26日表示，修訂後的《反間諜法》將間諜組織及其代理人實施的「網路攻擊行為」，明確定義為間諜活動。圖為中國共產黨黨旗

（德國之聲中文網）中國十四屆全國人大常務委員會週三（4月26日）宣布，通過一項《反間諜法》最新修訂，其中擴大了對間諜行為的定義、國安單位的執法權力，更要求郵政、電信及互聯網服務業者配合政府打擊間諜活動。

這是自2014年以來中國首次更新該法，且新制將於今年7月1日起生效。有分析人士告訴《日經新聞》，此舉將使外國人在中國開展業務的風險提高，更容易受到中國政府的審查。

新華社26日報導，人大常委會法工委刑法室主任王愛立26日表示，該草案將間諜組織及其代理人實施的「網路攻擊行為」，明確定義為間諜行為，並擴大了竊密對象的定義範圍，包含涉及「國家安全和利益」的所有文件、數據、資料和物品。

為赴中國投資提供諮詢的律師事務所Harris Bricken合夥人哈里斯（Dan Harris，音譯）向《華爾街日報》指出：「舊的條文只提到國家機密，現在則涵蓋了國家利益。」

此外，王愛立特別指出，中國政府還在該草案中擴大了國安人員的職權，包含對涉嫌間諜行為的人員，可以「查閱調取數據、傳喚、查詢財產信息」，甚至「通知移民管理機構不准其出入境」。

該草案也寫道，任何中國公民和組織都應當依法支持、協助反間諜工作，包含郵政、快遞等物流運營單位和電信、互聯網服務業者，都應在國安機關調查時「提供必要的支持和協助」。

中國美國商會總裁何邁可表示，中國境內的拘留問題的確是商界人士關心的重點。

中國美國商會總裁何邁可表示，中國境內的拘留問題的確是商界人士關心的重點。

海外企業惴惴不安

《日經》26日報導，自2014年《反間諜法》頒布以來，中國已經拘留了數十名涉嫌從事間諜活動的中國人和外國人，其中包含至少17名日本國民，且至今尚有5人未獲釋。

上個月，一名來自日本安斯泰來製藥公司（Astellas Pharma）的員工也在北京遭到拘留。2日，日本外相林芳正在北京與中國外長秦剛會晤時，曾呼籲釋放該僱員和其他個案，但當時秦剛僅表示，中國將依法處理相關案件。

東京「Sompo」風險管理公司員工瀨戶宏樹（Hiroki Seto）告訴《日經》：「在那裡（中國）居住或旅行的人需要意識到，他們很可能正在被監控。」他補充：「當他們去到（中國境內）不熟悉的地方時，應該向當地人了解軍事設施的相關位置，並盡可能不要出入這些地方。」

部分分析人士認為，北京將間諜罪變成無罪不包，並曾以此名義對他國進行報復或懲罰。2018年底，當加拿大依據美國引渡請求，依銀行欺詐等罪名逮捕了華為常務董事兼財務長孟晚舟時，中方隨後以「危害中國國家安全」為明拘捕2名加拿大公民；2020年，在澳大利亞呼籲對中國進行新冠病毒溯源調查之後，中國在當年6月以涉嫌「泄露國家機密」為由，逮捕了澳籍華裔媒體人成蕾。

如今該法再遭修訂、擴大觸法定義，令許多外國個人和企業深感不安。他們認為修訂草案的內容廣泛且模糊，可能進一步遭到北京當局濫用，而他們家人、公司僱員的安危也可能受到威脅。

對此，中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）向《日經》透露，中國境內的拘留問題的確是商界人士關心的重點，「因為他們不希望在只是試圖收集商業情報的情況下，被認為是在做壞事」。不過他另補充說，外籍人士在中國被拘留的情況仍屬罕見。

中國美國商會26日發布一項調查指，有近四分之一（23%）的美國公司正在或準備移出中國市場，主因即來自中國日益強化的國安規範，以及不斷升溫的中美及台海緊張局勢。

孟晚舟与两加拿大人回家之后

（綜合報導）

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