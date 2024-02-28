 中國修訂《保守國家秘密法》 外企風險增 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.02.2024

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时政风云

中國修訂《保守國家秘密法》 外企風險增

國安是中國國家主席習近平治國方針的重要一部分，而中國27日通過的新版保密法，也提及習近平的「總體國家安全觀」主張，讓外界更憂慮北京對資訊的牢牢掌握。專家又怎麼看？

圖為去年3月的中國全國人大會議。（資料照）

圖為去年3月的中國全國人大會議。（資料照）

（德國之聲中文網）中國全國人大常委會週三（2月27日）通過《保守國家秘密法》修訂。該法於1988年出台，這次是自2010年以來首度修訂，將從今年5月1日起施行。修訂內容涵蓋過去不屬於該法規範的「敏感資訊」範圍，顯示北京對潛在國安威脅進一步提高警惕。

《華爾街日報》引述喬治城大學亞洲法律中心執行主任凱洛格（Thomas Kellogg）觀點。他指出，中國近年已通過、修訂超過20部國安法律；如今新修《保守國家秘密法》，是北京強化國安的最新一次法律舉措，「大概不會是最後一次」。

凱洛格表示：「擁有任何非公開資訊的風險變得更大；近年來，中國官員更不懼於針對外國企業或騷擾記者，這次修訂的法律又給了他們新的工具。」隨著中國加大對資訊的管控力道，可能對外國企業在中國的經營帶來新的不確定性。

中國近期收緊對外企的控制，讓外資感到不安。去年7月起，中國實施新版《反間諜法》。美國國家反情報與安全中心警告，該法會使在中國的外企面臨中國監管部門的更嚴格審查，加上《反間諜法》擴大定義範圍，外企所掌握的資訊，可能被北京視為危及國安的情報。

中國國家主席習近平2012年上任至今，以國家安全為優先，逐步收緊對資訊的控制。圖為習近平去年12月發表新年講話。（資料照）

中國國家主席習近平2012年上任至今，以國家安全為優先，逐步收緊對資訊的控制。圖為習近平去年12月發表新年講話。（資料照）

強化「工作秘密」管理

中國官媒央視報導，修訂後的《保守國家秘密法》在總則內規定「堅持中國共產黨對保守國家秘密工作的領導」。

人大常委會委員長趙樂際27日表示，新修訂的保密法「明確保密工作基本原則，進一步健全保密管理制度和監管措施」，對於「做好新形勢下的保密工作」以及維護國安利益來說，「提供更有力的法治保障」。

中國國家保密局28日強調，無論是公開資訊或保密，都是為「維護國家和人民的利益」。發言人稱：「該公開的不公開，不該公開的公開，都會損害國家和人民的利益。關鍵是要做到依法保密、依法公開、保放適度。」

延伸閱讀：德语媒体：北京为何如此热衷于"抓特务"

耶魯大學法學院學者魏常昊創辦、長期追蹤人大消息的「人大觀察者網」（NPC Observer）2月初曾指出，這次修訂有一個部分「令人驚訝」，也就是涉及「工作秘密」的增訂規範。

根據新華社發布的最終修訂版保密法，附則內納入了「工作秘密」，要求當政府機關或黨政單位取得「不屬於國家秘密但泄露後會造成一定不利影響的事項」，應「採取必要的保護措施」；此外，還將另行訂定「工作秘密管理辦法」。

《南華早報》26日的報導分析道，對「工作秘密」的模糊定義，可能給予當政者更大的彈性，決定什麼內容不可以被公開。

另一個值得注意的是，修訂版保密法第四十六條，對於「離崗離職涉密人員」也有更多規定，要求他們在「脫密期」內，「不得違反規定就業和出境，不得以任何方式泄露國家秘密」；「脫密期」後，也要繼續履行保密義務。如果違規，將會依法處置。

（綜合報導）

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