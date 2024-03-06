中國修法弱化國務院？專家：黨完全領政

（德國之聲中文網）中國第14屆全國人大第二次全體會議週二（3月5日）在北京召開，將審議、修訂《國務院組織法》。台灣政治大學東亞研究所特聘教授王信賢向DW表示：「過去40多年來、改革開放以來第一次的修訂《國務院組織法》，這是一個非常大的事情。」

《國務院組織法》於1982年制定，當時中國歷經文革與改革開放，中國五屆全國人大五次會議通過了新憲法，《國務院組織法》便依新法有關規定制定並實施，至今從未修訂。

延伸閱讀：人大報告刪「和平統一」 對台強硬或過度解讀？

中國全國人民代表大會常務委員會副委員長李鴻忠在大會開幕首日說明修訂草案時表示，「修改國務院組織法是新時代國務院堅持黨的全面領導、全面加強政府自身建設的必然要求」。此次修訂草案共20條，主要包含：增加國務院性質地位的規定、明確國務院工作的指導思想、完善國務院職權的表述以及組成人員相關規定等等，將在為期7天的會期後，於閉幕日再行表決。

李鴻忠表示，此次修訂草案「將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導、堅持黨的全面領導等重要內容載入國務院組織法。」

專家：「黨大國小」事實法理化

中國近代政治架構下，國務院總理名義上是僅次於黨和國家最高領袖的第二號人物，但自中國國家主席習近平掌權以來，不斷強化集權，國務院的決策權屢遭削弱。

台灣學者王信賢指出，過往無論是江澤民時期由李鵬、朱鎔基擔任總理，或者胡錦濤時期由溫家寶擔任總理，國務院都還有一定的決策權，但從習近平時代李克強出任總理開始漸漸改組，國務院的決策權慢慢流失。如今由李強完全主導的國務院，「黨跟國務院中間的關係更加明確」。

中共建政以来的历任总理 李克强（2013-2023年任总理） 作为习近平的“搭档”，李克强一直被认为是这一权力格局下的“弱势总理”。习近平主政以来，国务院和政府机构的权力不断被削弱，总理地位被边缘化。“李克强经济学”等带有其个人烙印的经济政策，也大多无疾而终。有分析认为，李克强早已被排斥于重大决策之外，如中美贸易谈判、清零防疫政策等。即便在历来总理负责的经济领域也不例外。习、李二人政见不合，则是公开的秘密。2022年中共二十大上，习近平如期获得连任，李克强则在2023年3月的人大会议上卸任，由习近平的亲信李强接替。同年10月底，李克强突然去世，享年68岁。

中共建政以来的历任总理 温家宝（2003-2013） 温家宝总理任期内中国GDP高速增长，并上升为世界第二大经济体，但同时贫富差距不断扩大，经济、社会发展失衡加剧。2008年，温家宝政府为应对全球金融危机出台了四万亿投资计划，其后果备受争议，包括助长房地产泡沫和腐败。温家宝本人的家族财富也成为海外媒体揭秘的对象。他一直试图营造自己开明和亲民的形象，也因作秀之嫌而被一些人戏称为“影帝”（作家余杰著有《中国影帝温家宝》一书）。中国人民大学政治学教授张鸣认为，温家宝任总理后没有抓住相对有利的国际大环境对中国大刀阔斧改革，他在任十年是中国“失去的十年”。

中共建政以来的历任总理 朱镕基（1998-2003） 朱镕基是在中国民间口碑较高的一位总理，在西方也颇受欢迎。他被认为是坦率敢言、高效灵活、对经济发展有见地的实干家。在他任期内，中国在2001年加入了世贸组织，政府进行了税收改革、国有企业和金融体制改革，中国经济得以以持续稳定发展。但他领导的改革也打破了许多人的“铁饭碗”，让数以千百万计的国有企业职工下岗或失业，带来诸多长期的社会问题。

中共建政以来的历任总理 李鹏（1988-1998） 李鹏在“六四”事件中支持邓小平镇压学生的决定，并作为总理签署了戒严令，因此被认为是天安门流血屠城的责任人之一。此前，身为革命烈士后代、周恩来养子的李鹏就被视为政府中的保守派代表人物。李鹏在总理任期内政绩乏善可陈，较为突出的是力推备受争议的三峡工程上马。李鹏早年留学苏联，曾主修水电，后来又在水利部门任职。

中共建政以来的历任总理 赵紫阳（1980-1987） 赵紫阳在总理任期内推动经济和政治体制改革，被视为中共改革派代表之一。1987年赵紫阳接替胡耀邦担任中共中央总书记，同年辞去国务院总理职务，由李鹏任代总理。1989年天安门民主运动期间，赵紫阳主张对话，反对武力镇压。当自己在中共高层失势后，赵紫阳到天安门广场探望绝食抗议的学生（图）。这在中共十三届四中全会上被定性为“严重错误”，赵被撤销党内一切领导职务并遭受软禁，直到2005年1月逝世。

中共建政以来的历任总理 华国锋（1976-1980） 1976年毛泽东逝世，他钦定的“接班人”华国锋出任中共中央委员会主席、中央军委主席和国务院总理，成为党政军最高领导人。但他被视为一个过渡性的人物。与邓小平理念相左的华国锋先后辞去党、政、军的最高职务，退出中国的最高权力核心。有评价认为，他的主要功绩是结束文化大革命、结束阶级斗争，为日后的改革开放奠定了基础，但他也因循毛泽东的一些定式，尤其是所谓“两个凡是”，受到诟病。图为1878年华国锋与到访的联邦德国总理施密特。

中共建政以来的历任总理 周恩来（1949-1976） 周恩来是中国共产党的创建人之一，1949年中华人民共和国建立后即担任政务院（1954年改国务院）总理。在官方的宣传和多数中国民众心目中，周恩来是“鞠躬尽瘁”、清廉无私的道德楷模。但批评者认为，作为党和政府领导人之一，他未能阻止毛泽东发动文革等给中国带来巨大灾难的政治运动。1976年1月周恩来逝世，遗体运往八宝山火化之日，北京有百万民众沿街为其送行。



王信賢解釋：「總書記最大，跟6個其他常委中間是上下關係，這個越來越明確。特別是在黨跟國務院之間的關係，國務院不再扮演決策，而是執行的機構。」

新加坡國立大學政治學副教授、卡耐基中國項目研究員莊嘉穎則向DW表示，中共在習近平治下持續極權已經多時，其權力結構已經穩固，「總理和國務院早已經只是附屬於以習為中心的黨領導」。他認為此次修訂《國務院組織法》實質上不會產上很大改變，但體現了「黨大國小的事實法理化」。

「黨完全領政」

黨強政弱的趨勢也被認為體現於李強的政府工作報稿與總理記者會傳統的消失。今年李強發表的政府工作報告中提及了「習近平總書記領航掌舵」，王信賢指出，這個用詞過往較多出現於媒體，此次放入政府工作報告「更加確立習掌控了一切了」，而《國務院組織法》修訂將更加確立「黨完全領政」。

王信賢表示，國務院未來將不會再有出人意表的驚人之舉或驚人之語，「越來越屬於政策執行的單位」，黨則越來越明確「屬於政策制定的機構」。

延伸閱讀：人大召開之際看危機中的中國

隨著國務院角色的實質弱化、逾30年傳統的總理記者會取消，王信賢認為兩會未來看點大不如前，更值得關注的反而是兩會前的財經委會議或前一年年底開的中央經濟工作會議。

莊嘉穎則提醒，隨著習近平強化集權成為慣例，更多決策將需要他直接參與和作主。他稱：「一方面這樣的現象讓習更能夠主導中國的發展方向，但也會使整個制度更依賴他，或許會影響行政效率和決策效應。」

门里门外看中国两会 经济增长目标不变 中国国务院总理李强在全国人大会议所作的政府工作报告中，将2024年GDP增长目标订为“5%左右”。李强说，实现今年预期目标“并非易事”， 各地区各部门要“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，发展目标还包括，城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

门里门外看中国两会 取消制造业外资准入限制 政府工作报告列出的任务包括加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩；为科技创新和先进制造业提供更多资源。李强还再次强调了“高质量发展”、“新质生产力”等说法。为了吸引更多外资，报告还宣布将全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。

门里门外看中国两会 国防预算与对台表述 中国新一年度的国防预算将增加7.2%，增幅向上一年看齐。自习近平上台以来，中国的军费开支已经翻了一番。目前在中美关系矛盾迭起、台海局势紧张的背景下，中国的军备预算尤其引发关注。路透社注意到，今年政府工作报告谈到台海时没有使用“和平统一”一词。报道称这并非第一次，但用词的改变仍被视为对台立场可能有变化的迹象。

门里门外看中国两会 李尚福“已经不是”人大代表 在3月4日人大会议开幕前的新闻发布会后，会议发言人娄勤俭回答新加坡《联合早报》关于李尚福是否会参加两会的提问时说：“他不能参加，因为他已经不是代表。”李尚福去年3月出任国家中央军委委员、国务委员、防长。去年8月底，他从公众视野中消失，两个月后被免去中央军委委员、国务委员和防长职务。但官方至今没有宣布李尚福被罢免人大代表职务的消息，也没有公告他请辞人大代表。

门里门外看中国两会 代表建议：产假延长至两年 全国政协委员、四川大学华西医院的甘华田在两会上建议，延长女性带薪“育产假”至2年，直到孩子上幼儿园，以提高家庭生育意愿。该建议引起热议，登上百度、微博热搜。反对意见认为，这可能适得其反，让女性重返职场乃至就业更加困难。全国妇联原副主席、人大代表谭琳则建议依法遏制就业性别歧视，合理分担生育成本。

门里门外看中国两会 “一老一少”免费医疗？ 四川雅安市一所中学校长、全国人大代表庹庆明建议对6岁以下、75岁以上公民实行免费医疗的提案也引起了广泛的讨论。赞成者认为，这将大大减轻人们的生育压力和养老压力。还有代表提议，应把全民免费医疗作为一项远景目标来规划。有关免费医疗的话题并非第一次在两会上被提出。中国国家卫健委在2021年12月对政协十三届全国委员会第四次会议有关提案的答复称，由于“财政支撑能力尚且有限，医保筹资水平还不高，基金支撑能力还不足，一段时期内暂不具备实行全民免费医疗的各项基础”。

门里门外看中国两会 北京戒备森严 据法新社报道，与往年一样，两会前北京市中心大片区域就被封锁，交通受到管制。街道和天桥上出现了大批的公安和志愿者。警察在经过天安门广场的长安街沿线的检查站站岗，安保人员带着嗅探犬在主要街道巡逻。游客若要进入天安门广场，必须提前一天预约，还要“过三关”、接受三次安检。

门里门外看中国两会 “敏感”人士被监控 两会期间也是当局言论审查和管控异见人士的高压期。微博管理员周一呼吁用户 "共同营造良好的言论氛围"。前独立记者高瑜上周在X平台发贴称，“北京各区国保又齐出动，打电话的打电话，上门的上门”，阻止外地异见人士来京与同道者聚会。高瑜本人也被“上岗”。多名异见人士在社交媒体上反映受到当地警方严控，有的被软禁，有的被旅游。



© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。