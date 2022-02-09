中國何時會批准使用新冠抗原快篩？

(德國之聲中文網) 隨著奧密克戎變種病毒 (Omicron) 繼續在世界各地傳播，許多國家對新冠抗原快篩的需求也在增加。上個月，白宮宣布美國人將可自1月19日開始免費訂購新冠抗原快篩，因為華盛頓在1月份購買了10億個新冠抗原快篩試劑。

而當西方國家在核酸檢測系統供應量不足時，持續依賴抗原快篩作為替代的檢測方案的同時，中國仍然是少數幾乎完全依賴核酸檢測來確定新冠病例的國家。

核酸檢測主要是尋找病毒的遺傳物質，如核酸或核糖核酸，而抗原快篩則是尋找被病毒感染的蛋白質碎片。核酸檢測的結果通常比抗原快篩的結果更精確，因為它們更敏感。這意味著，抗原快篩需要更高的病毒濃度才能檢測出陽性結果。

根據中國國家醫藥產品管理局2021年底的數據，中國批准了68種新的新冠檢測試劑，包括34種核酸檢測試劑，31種抗體檢測試劑，而只有三種抗原檢測試劑被核准。

儘管不少中國生產的抗原快篩試劑還沒有在中國國內獲得批准，但中國媒體的報道稱，至少有10種中國生產的抗原快篩試劑已經在美國、英國、德國、加拿大和希腊等國家獲得批准。

部分專家認為，中國還沒有開始大規模核准並使用抗原快篩的原因是中國堅持執行清零政策。耶魯大學公共衛生學院的副教授陳希告訴德國之聲：「中國在可預見的未來將繼續堅持清零政策，這也決定了抗原快篩在當前階段可能不太有效。」

其他專家同意陳希的看法。台灣中央研究院生物醫學研究所兼任研究員何美鄉說，由於抗原快篩在病毒量低時不那麼敏感，所以對堅持找出社區內所有現有病例的國家來說，核酸檢測仍是最理想的檢測方法。她向德國之聲表示：「對中國來說，他們需要找出社區內所有的感染者，包括無症狀的人，所以他們依靠核酸檢測能更準確的達到這個目標。」

奧密克戎變種病毒的出現也給抗原快篩的准確性帶來了新的挑戰。美國俄勒岡州立大學全球健康中心主任紀駿輝說，最近的一些研究表明，由於奧密克戎一開始可能集中在患者的喉嚨或口腔周圍，當他們試圖用抗原快篩從鼻子取樣時，該試劑的敏感度可能會降低。

他說：「雖然這個現像的真正原因還有待確定，但我們現在知道，面對奧密克戎變種病毒，抗原快篩的准確性較低。」

使用抗原快筛机率低

專家們似乎一致認為，只要中國堅持清零政策，北京就不太可能開始大規模地使用抗原快篩。耶魯大學公共衛生學院的陳希表示：「由於抗原快篩對低病毒量不那麼敏感，那些假陰性病例可能會威脅到中國的清零政策。」

俄勒岡州立大學的紀駿輝則說，與中國不同的是，一直使用大量抗原快篩的國家已經將其控制疫情的目標轉移到預防重症和死亡。他說：「如果這些國家的目標是防止重症和死亡，以及防止醫院超過負荷，那這些國家不會太在意他們的檢測準確度要多高。他們在意的是不要擴大感染。」

紀駿輝說，因此對中國來說，當政府仍在努力發現社區中的所有病例時，他們不能依賴抗原快篩。此外，其他非醫療因素也可能導致中國決定不大規模使用抗原快篩。他告訴德國之聲：「由於抗原快篩大多是由公民在家裡進行的，中國當局可能不太信任這些測試的結果。」

在接受中國國營的《中國新聞周刊》采訪時，寧波大世生命科技有限公司銷售總監唐柏林表示，抗原快篩在中國發展緩慢的原因之一是該國幾乎沒有抗原快篩發展的市場。

他說：「目前，核酸檢測是被中國官方所認可的檢測方式，是『金標准』，且靈敏度比抗原檢測要高，中國的檢測能力也跟得上，所以無論是大規模篩查，還是日常檢測，都是以核酸為主。」

此外，由於中國國家醫藥產品管理局（NMPA）采用漫長的程序來審查新冠檢測試劑，所以制造商可能會發現通過官方程序並獲得官方頒發的認證很麻煩。

結合抗原快篩和核酸檢測優勢的潛在方案？

然而，對於中國公民來說，或許未來會有一種結合了抗原快篩和核酸檢測優點的解決方案即將面世。在週一 (2月7日)《自然-生物醫學工程》(Nature Biomedical Engineering)雜誌上發布的一項經同行評議的研究，中國科學家表示已經研發出一種新冠測試，可以在不到4分鐘的時間內處理與核酸測試一樣準確的結果。

研究人員從33名核酸檢測陽性的新冠患者、23名核酸檢測陰性的受試者、6名流感陽性患者和25名健康志願者中收集鼻腔樣本。透過最新的檢測技術在4分鐘內準確地檢出了所有病例，沒有任何錯誤。但由於該研究是在一個小樣本上進行的，約翰霍普金斯大學的專家Andrew Ching告訴德國之聲，只有在更大的測試樣本中能保持100%的准確率，這個新冠測試方法才會有用。

就目前而言，紀駿輝認為在今年的重大政治集會（中共二十大）結束之前，中國不會放松其新冠管制措施。這也意味著，抗原快篩可能不會很快獲得中國當局的信任。他說：「假設中國在今年秋天的重大政治事件之後會慢慢考慮放棄清零政策，到時抗原快篩可能會開始受到中國當局的重視。」

耶魯大學的陳希也說，中國的抗原快篩試劑制造能力可能在其未來的新冠控制措施中會發揮更重要的作用。他告訴德國之聲：「在未來中國放棄清零政策後，大量抗原快篩試劑的制造能力將變得更加重要。」

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。