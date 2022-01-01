中國人淪「血奴」：柬埔寨網路賭博下的犧牲者

（德國之聲中文網）中國《極目新聞》及柬埔寨《柬華日報》等媒體日前揭露，自2020年以來，陸續有多名中國人赴柬埔寨金邊、西哈努克港（西港）從事詐騙工作，後來因與公司有爭議而被限制自由、電擊、毒打及綁架勒索等。在當地從事相關行業的台灣人向德國之聲表示，類似情況早已成為西哈努克港的「日常」，媒體所披露的個案只是冰山一角。

《極目新聞》2月中旬以「血奴」的斗大標題報導稱，來自蘇州的李林鵬（化名）在西港被多家「網路投注」詐騙公司多次「轉賣」，為其從事非法工作，但因他不願意參與詐騙，自2021年8月開始，他總共被抽血7次，逃出生天時已命懸一線，幸好經搶救後生命跡象穩定。

該報導指出，不止一名中國人遭遇類似情況，並引述柬埔寨華裔說法稱，這些人被抽血疑似是作為地下器官手術移植所用。中國人被網賭集團充當「血奴」事件除了在中國國內引發討論，也引發中國及柬埔寨官方關注。

中國駐柬埔寨大使館發言人2月16日表示，西哈努克省警方已正式就此立案，中柬兩國警方正協同進行偵查工作，並呼籲想到柬埔寨工作的中國公民遵循正規渠道，不可輕信高薪招聘的虛假廣告。

更早前，據中國《鳳凰周刊》旗下的新媒體《觀像台》2日的報導稱，數十名中國勞工被騙到海外從事網絡詐騙、賣淫等活動，共有60多名未成年人獲救，其中最小的僅14歲。

綁架、勒索、殺害成日常

「血奴事件」乃至於中國人遭到綁架勒索、電擊鞭打的情況或報導，在柬埔寨西哈努克港層出不窮，路上遭搶劫或被槍殺事件也屢見不鮮，且大多是中國人針對同胞的犯罪，光是今年2月就發生至少兩件相關案件。

根據《柬中時報》報導，最新一起綁架案，是一名在西哈努克港擔任老闆助理的中國男子，2月初被同胞綁架並勒索4萬4,000美元，直至16日才在金邊一家旅店被警方尋獲並逮捕中國籍嫌犯；2月12日晚間，也有名中國男子在西港乘坐汽車到某處，被當街射殺。

在該區域從事網絡博弈業（屬非法行為）的台灣人，今年28歲的陳維弘（化名）通過電話告訴德國之聲：「在這裡只要有錢什麼都可以做，在西哈努克港內，業主會賄賂司法單位，然後光明正大做非法行為。」陳維弘表示，類似的綁架、勒索事件在西港「見怪不怪」。

他並解釋，通常在柬埔寨經營網絡博弈業的公司，其實都不是在經營賭博事業，而是詐騙，像是若賭客贏錢也不會發給獲利獎金。詐騙對像不限於中國人，受害對象遍及全球。

陳維弘透露，身邊也有朋友被其他公司騙到柬埔寨後，遭扣護照或毆打，他說：「這些都是『家常便飯』。會來西港的人不是龍就是虎（指出入份子複雜）。」

柬埔寨裔、任教於美國亞利桑那州立大學的副教授索帕爾．厄爾（Sophal Ear）向德國之聲說：「賭博業帶來許多犯罪（像是洗錢和其他犯罪行為），但不幸的是這也是當局明顯莫不關心的事。」他指出，當地許多綁架嫌犯可能是政府的「朋友」或幫兇。

網絡賭博淪詐騙

不同於其他國家——比如在菲律賓，取得政府執照就得以合法營運網絡賭博公司——在柬埔寨從事網絡賭博屬於非法行為，實體賭博（比如賭場）則屬合法。

柬埔寨當局是在2019年宣布禁止網絡賭博活動，已獲得執照的網路博彩公司則必須自2020年歇業。 《高棉時報》2020年曾報導，在實施線上博奕禁令後，有超過44萬名中國公民因此離開柬埔寨。

不過在新法上路後，部分曾經獲得執照的網絡博彩公司並未因此關閉，反而轉為地下經營。長期研究湄公河組織犯罪問題、澳大利亞「北澳戰略政策中心」（Northern Australia Strategic Policy Centre）的主任柯尼（John Coyne）指出，受疫情影響，當地實體賭場經營不善，很多業者轉為經營網絡賭博，這也使得線上博奕業更為蓬勃發展。

柯尼向德國之聲表示，柬埔寨政府腐敗嚴重，因此執法非常困難。他並指，柬埔寨對中國公民寬鬆的簽證規定及當地網絡順暢，也使西哈努克市成為中國幫派的天堂。

警方消極取締，柬埔寨網絡博彩公司的招募工作也從未停止。陳維弘指出，柬埔寨西哈努克港的網絡博弈公司大部分由中國人經營，中國員工佔多數，但台灣人也至少超過100人。相關招聘信息在兩岸的部分招聘網站及臉書社團都能找到。陳維弘透露，台灣人通常會清楚告知工作內容及薪資待遇，但中國公司常以不實的高薪吸引人赴柬埔寨，後續就會引發許多爭議。

德國之聲查詢相關招聘網站及臉書社團，發薪招聘信息通常會明確寫出工作地點位於柬埔寨，並標榜職務內容為高抽成高獎金的「遊戲客服」、人事工作。據業界人士透露，這些職位事實上可能都與網絡博彩業相關，月薪都至少1萬人民幣起跳。

中國媒體報導，淪為「血奴」的中國受害者稱，當初是在中國的分類信息平臺「58同城」取得招聘訊息。對此，「58同城」否認有刊登相關信息。

度假勝地成犯罪溫床

近年來，來自中國的大筆投資改變了西哈努克港的樣貌。 2018年德國之聲記者曾實地走訪該城市，當時中國遊客不斷湧入，中國人經營的餐館客人絡繹不絕，但部分柬埔寨人經營的餐廳生意卻一落千丈。而賭場則猶如雨後春筍般一間間成立，四處大興土木蓋了許多豪華公寓。

來自台灣的部落客Mr.KJ向德國之聲表示，他親眼看到西哈努克港過去五年來的巨大改變。 2016年他到西哈努克港時，路上都是歐美遊客，當地建設還不完全，因許多馬路都未鋪設柏油，坐在車上十分搖晃。 2021年底，他再次造訪西哈努克港，發現許多沙灘變成鋪上柏油的筆直馬路，眼前清一色都是中國人，四處都是中國餐廳，講中文就可以通，讓他很驚訝。

他向德國之聲說：「真的完全不一樣！原本住的民宿都變成賭場，變成一個『中國城』。我都懷疑到底是不是我認識的西港？」據Mr.KJ觀察，當地治安變得很差，白天走在路上都會感到害怕。他說：「在車上停紅綠燈時，親眼看到一個胖胖的中國人，被五、六個柬埔寨追著走。」

2012年至2019年曾旅居柬埔寨長達七年的另一名台灣人也向德國之聲表示，2019年底他到西港觀光時，發現原本的度假勝地風華不在，取而代之的是建築工地和中國人開設的賭場、旅館和中國投資客。

柯尼說，通常當一個地方的經濟體快速擴張，而法治和執法力度有限或非常脆弱時，就會有組織犯罪集團進入。他認為，這就現在在柬埔寨發生的事。並說：「我們看到中國公民和中國企業進行大量合法的投資，與此同時，也有中國組織犯罪集團來到了這裡（指西港），並與當地的有組織犯罪集團合作，並通過他們進行投資。」

中資大舉進駐的利與弊

由於中國禁止賭博，柯尼指出，若未來疫情緩和，許多愛好賭博的中國遊客，將會快速湧入西哈努克港。中資與來自中國的遊客大舉進入柬埔寨，在當地創造工作機會，促進經濟成長，卻也造成很多社會問題。

柯尼強調，雖然在東盟許多地區，賭博行為並未違法，但賭博業總體上仍常與洗錢活動有關，因此，犯罪行為仍然存在。他擔憂，「如柬埔寨、老撾、緬甸等國家的執法力有限，特別是對跨境、跨國調查能力不足，加上地方政府貪腐嚴重，這將會『非常糟糕』」。

柯尼也向德國之聲指出，中國全力打貪腐的同時，通過「一帶一路」大舉投資其他國家，卻造成其他國家的貪腐問題，相當諷刺。

观看视频 03:09 中国投资柬埔寨 谁家欢乐谁家愁

他表示，如果你在兩個國家之間建造一座新橋樑，但卻不投入更多警察和邊境官員等，那麼顯然是在創造犯罪的「漏洞」。他說：「如果你在柬埔寨的一些地區投入大量投資，並有大規模的增長，而沒有一個明確的監管和監督，那麼當然會有漏洞可鑽。」

大批中國公司及中國公民進入西哈努克港，與當地柬埔寨人的生活卻幾乎是平行線。在金邊的台灣部落客Mr.KJ說，柬埔寨人通常不會去中國餐廳，和中國人不太會有實際交流，中國人通常在自己的圈子內生活。

柬埔寨裔美國學者索帕爾·厄爾（Sophal Ear）向德國之聲表示，「柬埔寨人絕對討厭他們（中國人），畢竟他們曾和家人一起享受這個海濱城市，如今他們在自己的土地上，卻成了陌生人。」

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